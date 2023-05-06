СК просит арестовать четвертого обвиняемого в нападении на Шведа

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В пресс-службе Пресненского суда Москвы заявили, что следствие просит арестовать четвертого обвиняемого в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа.
«В адрес суда поступили материалы ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мирашурова Юсуфа», — сказали в пресс-службе.
5 мая обвиняемых в избиении Шведа арестовали на два месяца. Подробности из зала суда.
В ночь на 2 мая баскетболиста избили у ресторана на Большой Никитской улице. Швед был доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой.
По информации Telegram-канала «112», у баскетболиста очень серьезные травмы, в том числе открытая черепно-мозговая, ушиб мозга, перелом свода и основания черепа. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.
Швед выступает за ЦСКА с 2021 года, также играл за клуб с 2005 по 2012 год.