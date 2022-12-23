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Сегодня, 17:38

Стал известен формат Матча всех Звезд Единой лиги ВТБ

Иван Шитик
Корреспондент
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Стал известен формат Матча всех Звезд Единой лиги ВТБ 2023 года, сообщает сайт лиги.

«19 февраля на один день «ВТБ Арена» станет машиной времени и отправит болельщиков в путешествие по баскетбольным эпохам. На паркет выйдут команды «New School» и «Old School».

Каждая четверть будет иметь уникальный стиль, музыкальное и графическое оформление, будет меняться даже игровая форма, а лучшие игроки Лиги смогут проявить себя на площадке с разными баскетбольными правилами, соответствующими конкретным эпохам», — говорится в заявлении лиги.

Неизменными останутся два главных конкурса Матча звезд, в которых примут участие лучшие снайперы и самые зрелищные данкеры чемпионата.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/bilety-na-match-vseh-zvezd-2023-v-prodazhe/
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