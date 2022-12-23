Стал известен формат Матча всех Звезд Единой лиги ВТБ

Стал известен формат Матча всех Звезд Единой лиги ВТБ 2023 года, сообщает сайт лиги.

«19 февраля на один день «ВТБ Арена» станет машиной времени и отправит болельщиков в путешествие по баскетбольным эпохам. На паркет выйдут команды «New School» и «Old School».

Каждая четверть будет иметь уникальный стиль, музыкальное и графическое оформление, будет меняться даже игровая форма, а лучшие игроки Лиги смогут проявить себя на площадке с разными баскетбольными правилами, соответствующими конкретным эпохам», — говорится в заявлении лиги.

Неизменными останутся два главных конкурса Матча звезд, в которых примут участие лучшие снайперы и самые зрелищные данкеры чемпионата.