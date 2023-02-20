0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Баскетбол

Новости
Чемпионат России (женщины)
Главная
Баскетбол
Россия

20 февраля, 23:56

Стал известен состав сборной России на товарищеские матчи

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Сборная России по баскетболу 20 февраля прилетела в Белград. Команда проведет два товарищеских матча с сербскими клубами, сообщает сайт РФБ.

В столицу Сербии в составе команды отправились 12 игроков. Это защитники Михаил Беленицкий («Нижний Новгород»), Тимофей Герасимов («Енисей»), Владислав Емченко («Локомотив-Кубань»), Даниил Касаткин (МБА), Юрий Умрихин («Самара»), Александр Щербенев («Локомотив-Кубань»), Тимофей Якушин (МБА); форварды Антон Квитковских («Локомотив-Кубань»), Андрей Лопатин (МБА), Илья Платонов (МБА); центровые Сергей Балашов («Енисей»), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»).

Первая игра состоится 21 февраля — с «Мегой», которая в сентябре прошлого года участвовала в проходившем в Москве Суперкубке ВТБ. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

23 февраля сборная России в 17.00 по московскому времени сыграет с ФМП.

Источник: https://russiabasket.ru/news/40337/sbornaya-rossii-priletela-v-belgrad
Сборная России по баскетболу
0
Читайте также
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
Роман Костомаров может стать символом русского фигурного катания
Украинский пленный рассказал о службе британских и канадских офицеров в ВСУ
Медведев прокомментировал визит Байдена в Киев
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
Российская авиация сбила украинский Су-27 в Харьковской области
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Женская сборная России победила Белоруссию в товарищеском матче