Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Россия. Новости

Новости
Чемпионат России (женщины)
Главная
Баскетбол
Россия

Сегодня, 12:45

Степанова — о доминировании сборной России на международной арене: «Нас все боялись»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Трехкратная чемпионка Европы, двукратный призер Олимпийских игр Мария Степанова в интервью «СЭ» назвала самых принципиальных соперников сборной России в период 2000-2010 годов.

— В тех созывах сборной были исключительно бойцы?

— Полный боекомплект! 12 человек, а за ними еще 12, которые готовы в любой момент.

— Все знали, что сачковать нельзя, иначе придут на замену?

— Да, отбор был жесточайший. Говорят, что во времена СССР отбор был еще жестче, конкуренция была невероятная. Нас боялись все! На любом турнире мы были фаворитами. После нас что-то надломилось, такие побед не было. А сейчас сложно оценить ситуацию без международных игр. Критериев оценки нет, судить девчонок невозможно.

— С какой сборной были принципиальные матчи?

— C Испанией. Они всегда были в шоке. Почему, говорят, обыгрываем всех в подгруппе, выходим на Россию — и все, проиграли — и домой! А мы же, как все русские, пока запряжем, по дороге проиграем пару раз, а потом в плей-офф обыграем Испанию. С Великобританией были сложные, даже неприятные игры. Они грубоватые были. Мы нечасто с ними встречались, но игры были не очень приятные. С Францией часто зарубались. Составы в других сборных обновлялись, а мы были всегда сильными.

Мария Степанова.«Второе место для нас было поражением». Большой разговор с Марией Степановой
Баскетбол
Сборная России по баскетболу
Мария Степанова
Читайте также
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
ФСБ показала кадры предотвращения теракта в Нижегородской области
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
Суд приговорил генерала Ивана Попова к пяти годам колонии
В 2025 году отметят 80-летие со дня Победы
Трамп вновь недоволен Зеленским из-за переговоров. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя