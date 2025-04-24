Степанова — о доминировании сборной России на международной арене: «Нас все боялись»

Трехкратная чемпионка Европы, двукратный призер Олимпийских игр Мария Степанова в интервью «СЭ» назвала самых принципиальных соперников сборной России в период 2000-2010 годов.

— В тех созывах сборной были исключительно бойцы?

— Полный боекомплект! 12 человек, а за ними еще 12, которые готовы в любой момент.

— Все знали, что сачковать нельзя, иначе придут на замену?

— Да, отбор был жесточайший. Говорят, что во времена СССР отбор был еще жестче, конкуренция была невероятная. Нас боялись все! На любом турнире мы были фаворитами. После нас что-то надломилось, такие побед не было. А сейчас сложно оценить ситуацию без международных игр. Критериев оценки нет, судить девчонок невозможно.

— С какой сборной были принципиальные матчи?

— C Испанией. Они всегда были в шоке. Почему, говорят, обыгрываем всех в подгруппе, выходим на Россию — и все, проиграли — и домой! А мы же, как все русские, пока запряжем, по дороге проиграем пару раз, а потом в плей-офф обыграем Испанию. С Великобританией были сложные, даже неприятные игры. Они грубоватые были. Мы нечасто с ними встречались, но игры были не очень приятные. С Францией часто зарубались. Составы в других сборных обновлялись, а мы были всегда сильными.