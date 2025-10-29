Суд Парижа одобрил экстрадицию российского баскетболиста Касаткина в США

Апелляционный суд Парижа одобрил запрос США на экстрадицию российского баскетболиста Даниила Касаткина, сообщает ТАСС.

21 июня Касаткин был задержан в парижском аэропорту «Шарль-де-Голль» по запросу США. Баскетболист находится под стражей с 23 июня.

26-летний спортсмен проходит фигурантом уголовного дела об электронном мошенничестве и компьютерном мошенничестве. В США ему грозит до пяти лет заключения по первой статье и до 20 лет — по второй. По данным AFP, хакерская сеть, в причастности к которой обвиняют Касаткина, в 2020-2022 годах якобы совершила атаки на 900 организаций, в том числе на два федеральных учреждения.