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Сегодня, 07:02

Лукич считает, что российские баскетболисты не являются лидерами в своих клубах

Руслан Минаев
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Главный тренер сборной России Зоран Лукич прокомментировал игру российских баскетболистов в клубах.

В воскресенье, 24 ноября, Россия выиграла Кубок дружбы с участием Туниса и Ливии.

«Сегодня игра нашей сборной против команды Ливии была лучше, мы были более дисциплинированными, меньше ошибались и больше реализовали бросков. Думаю, болельщикам были интересны наши матчи. Хочу поблагодарить команды Туниса и Ливии за то, что они приехали к нам и сыграли. Сбор был очень полезный, так как ребята получают мало игрового времени в своих командах, они не являются там лидерами, и это проблема», — цитирует Лукича ТАСС.

Лукич возглавляет сборную России с 2021 года. Ранее он тренировал «Нижний Новгород» с 2017 по 2024 год.

Источник: ТАСС
Сборная России по баскетболу
Зоран Лукич

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