5 ноября, 10:15

Тренер сборной России Лукич впервые прокомментировал свой отъезд в Грецию

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Зоран Лукич.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной России Зоран Лукич в разговоре с «СЭ» отметил, что его назначение в греческий «Ираклис» никак не скажется на интересах российской национальной команды.

— Могли бы рассказать, как было принято решение возглавить «Ираклис»?

— У руководства клуба из Салоников было большое желание, чтобы я стал тренером их команды. Они четко это обозначили, и мы легко и быстро договорились. Для меня важно, что это назначение не будет мешать продолжению моей работы в сборной России.

— Были ли договоренности с РФБ о совмещении постов?

— Отвечу так: для меня это не новая история. Я уже совмещал посты в сборной и «Пари НН». Поэтому не вижу никаких проблем. Клуб не возражает против совмещения и будет отпускать меня на каждое «окно» ФИБА.

— Кто будет в вашем тренерском штабе? Нет ли желания позвать в него российского специалиста?

— Пока ассистенты, которые были при моем предшественнике, продолжают свою работу. Мы договорились так, но если я почувствую, что нам нужно усиление, то со временем мы рассмотрим этот вопрос.

Зоран Лукич.Главный тренер сборной России по баскетболу возглавил «Ираклис». Контракт — до конца сезона

— Что будет на ноябрьских сборах сборной?

— Все видели, какая группа игроков на него приедет. В основном это молодые ребята, в том числе 10 игроков, которые впервые появятся в расположении национальной команды. Хотим проверить их в деле, так что жду очень плодотворный сбор.

— Кто будет руководить «Ираклисом» во время вашего отсутствия?

 — Мой ассистент будет менять меня в этот период и руководить клубом по моим планам. Тут ни я, ни мой новый работодатель, не видим никаких проблем.

Баскетбол
Сборная России по баскетболу
Зоран Лукич
