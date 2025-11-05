В «ЦСКА-Юниор» рассказали, что избитому в ночном клубе баскетболисту Ершову диагностировали перелом основания черепа

Спортивный директор «ЦСКА-Юниор» Евгений Чернявский в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии здоровья форварда команды Владимира Ершова после избиения в ночном клубе.

«Владимир вчера был переведен из раменской ЦРБ в Москву. Состояние на вчерашней день было стабильно тяжелое. После сегодняшнего обследования появилась положительная динамика. Сейчас его состояние средне тяжелое. Врачи держат Ершова пока в медикаментозном сне. Диагноз — перелом основания черепа в височной части с переходом в затылочную. Мы вместе с родителями игрока ждем обновления информации по состоянию Вовы. Надеемся на лучшее, врачи стараются», — сказал Чернявский «СЭ».

18-летний Ершов присоединился к «ЦСКА-Юниору» в 2025 году. Ранее форвард играл за «Зенит-УОР №1» из Санкт-Петербурга.