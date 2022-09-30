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Сегодня, 16:55

В Мособлсуд поступила жалоба на приговор, вынесенный американской баскетболистке Грайнер

Иван Шитик
Корреспондент

Апелляционная жалоба на приговор, вынесенный американской баскетболистке Бриттни Грайнер за контрабанду наркотиков, поступила в Мособлсуд. Дата ее рассмотрения еще не назначена, сообщает ТАСС.

Судебный процесс над центровой сборной США, одной из лучших баскетболисток мира Бриттни Грайнер начался 1 июля, а уже 4 августа Химкинский городской суд вынес свой приговор.

Грайнер получила девять лет колонии общего режима и штраф в 1 миллион рублей за контрабанду гашишного масла.

Спортсменка в составе сборной США выиграла чемпионат мира 2014 года в Турции, Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, чемпионат мира 2018 года в Испании и Олимпийские игры 2020 года в Токио. До ареста она выступала за команду УГМК из Екатеринбурга.

Источник: https://tass.ru/proisshestviya/15920507
Бриттни Грайнер
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