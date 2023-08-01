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Сегодня, 14:41

В МВД подтвердили факт избиения бывшего баскетболиста сборной России Шабалкина

Виктория Кравченко
Никита Шабалкин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В Главном управлении МВД по московской области подтвердили факт избиения чемпиона Евробаскета-2007 Никиты Шабалкина.

«Мы приступили к поиску подозреваемых, а остальные подробности уже опубликовали на официальном сайте», — заявили RT в пресс-службе ГУ МВД.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что спортсмен был избит в подмосковных Химках.

Как рассказал сам Шабалкин, хулиганы напали на него возле автомойки. Из-за полученных травм произошла кратковременная потеря сознания.

Очевидцы вызвали наряд и скорую — врачи госпитализировали спортсмена на носилках. Полиция разбирается в обстоятельствах нападения на спортсмена.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1182181-mvd-shabalkin-izbienie
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