В РФБ поддержали идею проведения матчей российских команд против китайских

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в разговоре с «СЭ» оценил успехи защитника «Шаньси» Алексея Шведа в Китае.

— Я постоянно на связи с Лехой. Конечно, слежу за ним. Пока не знаю, где он будет в следующем сезоне. Посмотрим. Очень здорово, что такой новый чемпионат. У нас не было опыта даже просмотра матчей в Китае. Сейчас с появлением Леши у меня, например, очень большой интерес к китайскому баскетболу, потому что он там играет. Здорово играет. У нас есть склонность к недооценке, но очень приличный уровень. Мне бы было интересно посмотреть за конкуренцией, чтобы две-три команды из Единой лиги сыграли с их топовыми командами. Другой баскетбол, другой стиль.

— Есть ли планы организовать матч?

— Графики очень плотные сейчас, команды готовятся к сезону. Уверен, что они рассматривают такие возможности.

— Может быть организовать трансляцию российского баскетбола в Китае?

— Мы пока не смотрим в контексте трансляции нашей лиги в Китае. Концентрируемся на том, что происходит у нас.

В апреле Швед в интервью «СЭ» сообщил, что с высокой долей вероятности продолжит играть в Китае.