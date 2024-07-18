В России планируют выпустить книгу об истории уличного баскетбола

Начата работа над созданием книги об истории уличного баскетбола в России. Ее автором станет в прошлом журналист «СЭ» Александр Федотов.

В книге будет рассказано о том, как уличный баскетбол появился в России, какой путь прошел этот спорт за прошедшие два десятка лет и о легендах российского стритбола.

Фрагменты и истории будущей книги про баскетбол 3х3 можно уже увидеть в Telegram-канале «Больше, чем 3х3». Каждый болельщик может внести свой вклад, прислав свои истории и архивные фото.

Александр Федотов также является атором книг про знаменитый «Урал-Грейт» и легендарную женскую сборную России 2000-х годов.