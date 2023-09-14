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Сегодня, 20:55

Вадеева объяснила, почему болела против сборной США на ЧМ-2023

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Александр Невзгода
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MVP Премьер-лиги-2022/23, капитан сборной России по баскетболу Мария Вадеева в интервью «СЭ» рассказала, какие сборные она поддерживала на ЧМ-2023, который завершился на прошлой неделе в Японии, Индонезии и на Филиппинах.

— Внимательно смотрели ЧМ-2023? За кого болели?

— Изначально болела за Сербию, Словению и Германию. Очень рада, что в итоге немцы и сербы добрались до финала.

— Решающий матч смотрели без предпочтений?

— Да, сложно было определиться. Обе команды заслужили титул, провели прекрасные полуфиналы. Особенно мне понравился матч Сербии и Канады. Сербы играли суперкомандно, весь матч действуя как единый механизм на обоих концах площадки. В финале этого сделать не получилось. Богдана Богдановича очень хорошо держали, и после перерыва они перешли на индивидуальную игру. Каждый сам за себя. Поэтому и проиграли. Хотя и немцы сыграли выше всяких похвал. Особенно в защите. В атаке же солировал Деннис Шредер. Отлично вел игру своей команды, решил исход матча в концовке.

— Удивительно, что сборная США осталась без медалей?

— Честно, я болела против них во всех матчах плей-офф. Мне не нравится, когда у федерации такое отношение к национальной сборной. Мы привезем молодых, пусть они отдуваются, зарабатывают место на Олимпиаде. А на Игры пусть уже отправляются все суперзвезды. Как по мне, если хочешь всегда выигрывать, то привози всегда лучших из лучших. Так что была рада, что их команда осталась без медалей.

Третье место заняла сборная Канады, обыгравшая команду Стива Керра в овертайме (127:118).

Мария Вадеева и&nbsp;Екатерина Гамова. «Женский баскетбол в России не популярен, в Москве меня путают с Гамовой». Интервью Вадеевой
Мария Вадеева
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