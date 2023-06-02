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Вадеева рассказала, что для нее значит приз MVP премьер-лиги

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Александр Невзгода
Мария Вадеева.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
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Капитан сборной России по баскетболу Мария Вадеева в интервью «СЭ» рассказала, что довольна итогами прошедшего сезона, в котором БК УГМК забрал все три трофея — Суперкубок, Кубок и золото чемпионата страны — без единого поражения.

— Как оценишь прошедший клубный сезон?

— Сезон сложился удачно для УГМК и меня лично. Нам было важно вернуть трофей премьер-лиги в Екатеринбург (в сезоне-2021/22 победу в чемпионате праздновали баскетболистки курского «Динамо». — Прим. «СЭ»), и мы это уверенно сделали. Если говорить про отсутствие Евролиги, то, конечно, мне не хватает атмосферы этого турнира. Когда ты постоянно узнаешь новых игроков, разбираешь их, соперничаешь с лучшими в мире.

— Не было скучно?

— Я бы не сказала. Каждую неделю мы играли по две-три игры, постоянно были в тренировочном процессе. Но, повторюсь, Евролиги не хватало.

— БК УГМК с текущим составом мог бы претендовать на что-то серьезное в Евролиге?

— Думаю, мы бы смогли пробиться в «Финал четырех», а там бы была уже лотерея. Кому-то эти слова могут показаться громкими, но я верю в эту команду.

— Ты получила свой первый приз MVP премьер-лиги. Серьезно относишься к этой награде или не обращаешь внимания на личные призы?

— Для меня это важная награда. Первый приз MVP на профессиональном уровне. До этого не получала его ни в Кубке России, ни в премьер-лиге. Приятно, что меня наконец-то оценили.

— Раньше недооценивали?

— Скорее я где-то недорабатывала, где-то ошибалась. Возможно, психологически не вывозила роль лидера. Теперь с этим проблем нет.

Мария Вадеева. «Взяла паузу в своей карьере в женской НБА». Вадеева — о предложении из «Чикаго» и новом контракте
БК УГМК
Сборная России по баскетболу
Мария Вадеева
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