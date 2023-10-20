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Владимир Гомельский — о юности отца: «Дружил со шпаной, которая по ночам грабила киоски. Папа тоже в этих налетах участвовал»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Известный комментатор Владимир Гомельский, ставший героем «Разговора по пятницам», приоткрыл удивительные подробности биографии своего отца — легендарного тренера Александра Гомельского.

— С «Мерседесом» отца была какая-то детективная история.

— Купил его в Испании, куда уехал тренировать после сеульской Олимпиады. Дальше отправился в Америку. Автомобиль — следом. Когда в 1994-м папа вернулся из Сан-Диего в Москву, сюда же перевез «Мерседес», который по-прежнему был в приличном состоянии.

И вот заехал отец к кому-то в гости. На Тишинку. В какой-то момент выглянул в окно и увидел, что «Мерседес» угоняют. Причем завести его не смогли — на тросе укатили. Папа выскочил на улицу — поздно.

— На милицию никакой надежды?

— В те-то годы? Естественно. Опытные люди посоветовали обратиться к криминальному авторитету. Здесь маленькое отступление. У папы было бурное, я бы даже сказал приключенческое послевоенное прошлое. На Петроградке дружил со шпаной, которая по ночам грабила киоски.

— Юный Александр Яковлевич тоже в этих налетах участвовал?

— Да. Главарем банды был армянин ленинградского разлива по прозвищу Баян. В 1946-м засыпались на краже. То ли табачного ларька, то ли «Союзпечати». Отцу повезло — его с ними не было, уехал на соревнования. А парни пошли мотать срок.

Потом у каждого своя жизнь. Проходит почти полвека. Папа приезжает на встречу с авторитетом — и узнает в нем Баяна!

— Будто кино.

— Друг детства оказался уже не просто вором в законе, но и чуть ли не главным человеком в армянской мафии, которая как раз промышляла угонами. Через три дня «Мерседес» вернули. Поставили на то же место, откуда укатили. С запиской под дворником: «Мы ошиблись. Извините».

Владимир Гомельский на&nbsp;презентации книги &laquo;Папа. Великий тренер&raquo;. Владимир Гомельский: «Отец простил всех, кто писал на него доносы»

Владимир Гомельский
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