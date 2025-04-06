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6 апреля, 20:03

«Загреб» выиграл Кубок губернатора Челябинской области

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
БК «Загреб» выиграл Кубок губернатора по баскетболу 3х3 в Челябинске.
Фото Юлия Неструева
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БК «Загреб» стал победителем второго международного Кубка губернатора по баскетболу 3х3 в Челябинске.

В финале хорватская команда в упорной борьбе переиграла местный «Курчатов» (21:20). В матче за бронзу магнитогорский «Металлург» оказался сильнее «Партизана» (21:16). Игроки сербского клуба, который считался фаворитом турнира (входит в топ-10 мирового тура ФИБА), потеряли много сил в полуфинале с «Курчатовым». Хозяева паркета забрали путевку в финал дальним броском Андрея Киселева в овертайме (23:21).

В турнире участвовали клубы из семи стран: Россия, Испания, Казахстан, Китай, Сербия, Таиланд и Хорватия. Кубок был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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