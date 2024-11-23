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Щербенев о победе над Тунисом: «Здорово, что мы успели вовремя перестроиться»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Защитник БК «Зенит» Александр Щербенев прокомментировал победу сборной России над Тунисом (81:73 OT) на Кубке Дружбы в Москве. Благодаря точному трехочковому Щербенева наша сборная перевела игру в овертайм.

«Рад, что мы выиграли и я помог команде перевести игру в овертайм, — отметил «СЭ» Щербенев. — Здорово, что мы успели вовремя перестроиться и одержать победу (за четыре минуты до конца четвертой десятиминутки наша команда уступала с разницей в 10 очков. — Прим. «СЭ»). Будем разбирать игру и делать работу над ошибками после этой встречи. Я бы хотел сказать большое спасибо болельщикам за поддержку».

В воскресенье, 24 ноября, Россия сыграет второй матч в рамках Кубка Дружбы со сборной Ливии.

Сборная России обыграла Тунис (81:73 ОТ) в&nbsp;матче Кубка Дружбы 22&nbsp;ноября 2024 года. Сборная России едва не проиграла гостям из Африки. Тунис оказался крепким орешком

Сборная России по баскетболу

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