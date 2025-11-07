Защитника «ЦСКА-Юниор» Ершова перевели из реанимации

Защитник молодежного клуба «ЦСКА-Юниор» Владимир Ершов, пострадавший в результате избиения в ночном клубе, был переведен из реанимации в отделение нейрохирургии, сообщили в клубной пресс-службе.

«Чувствует себя нормально, находится в ясном сознании, разговаривает, родителям разрешили его навестить», — говорится в сообщении.

По словам врачей, наблюдается положительная динамика. Специалисты дают хорошие прогнозы на выздоровление 18-летнего баскетболиста.

Ершова госпитализировали с черепно-мозговой травмой после инцидента в ночном клубе в Московской области. Он случился в ночь на 4 ноября.

В сезоне-2025/26 в молодежном чемпионате Единой лиги ВТБ Ершов в 9 матчах набирал в среднем 7,3 очка, выполнял 2,2 подбора и 1 передачу.