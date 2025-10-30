Видео
30 октября, 22:45

Журова — об экстрадиции Касаткина: «Дыма без огня не бывает. Обвинить с нуля не смог бы ни один суд мира»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на решение суда Парижа об экстрадиции российского баскетболиста Даниила Касаткина, который подозревается в компьютерном мошенничестве.

21 июня Касаткин был задержан в парижском аэропорту «Шарль-де-Голль» по запросу США. 29 октября суд Парижа одобрил экстрадицию спортсмена в США.

Даниил Касаткин.Российского баскетболиста Даниила Касаткина экстрадируют в США. Что ждет его дальше?

«Не буду гадать, что у них там в голове, но дыма без огня не бывает. Все это не просто так. Обвинить с нуля Даниила не смог бы ни один суд мира. Дальше вопрос, как с допингом — случайно или неслучайно, вот это очень важно. Теперь придется доказывать все в США, к сожалению. И американцы, судя по всему, хотят какой-то показательный процесс устроить. Жалко парня, но ведь компьютер откуда-то взялся, верно?» — цитирует Журову Legalbet.

26-летний спортсмен проходит фигурантом уголовного дела об электронном мошенничестве и компьютерном мошенничестве. По данным AFP, хакерская сеть, в причастности к которой обвиняют Касаткина, в 2020-2022 годах якобы совершила атаки на 900 организаций, в том числе на два федеральных учреждения.

Источник: Legalbet
11

  • Saiga-спринтер

    По Законодательству США вымогательство и попытка вымогательства любым способом является одним из самых тяжких преступлений и наказавается вплоть до пожизненного заключения, в зависимости от совершенного вида такого рода преступления. Касаткину денег в баскетболе мало было, решил по легкому заработать на чужих деньжатах, да попал как кур в ощип. Мало точно не будет и такого никто обменивать не будет. Ибо для страны Россия ничего из себя не представляет.

    31.10.2025

  • Кот

    Журова: «...Обвинить с нуля не смог бы ни один суд мира» ------------------------------- Ага ! Особенно, Басманный и др., и т.д., и т.п., и проч. Пой, Светик, не стыдись !..

    30.10.2025

  • spartsmen

    журова, видать, в курсе дела про Касаткина. ЦРУ поделилось с ней инфой. Ей бы ещё ознакомиться со списком отечественных экстремистов и террористов и затребовать их экстрадицию в пиндостан.

    30.10.2025

  • Dmitry Postnikov

    Ей в голову не может придти, что Россия должна ЗАЩИЩАТЬ своих граждан.И депутат эт первый чел, кто должен этот вопрос поднять в соответствующих органах!!!

    30.10.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    у тебя дети есть?

    30.10.2025

  • Gordon

    В любых реалиях так бывает, когда дело касается политики.

    30.10.2025

  • Gordon

    Неужели обязательно название страны коверкать? Ты ничуть не лучше, чем она, а то и хуже.

    30.10.2025

  • Gordon

    Молчала бы...

    30.10.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    а эту депутатку не смущает, что ГРАЖДАНИНА роиськи хватает за шыворот одна страна и отдает для судилища в другую страну? не важно виновен он или нет. виновен - значит выдворение на родину с последующим предоставлением доказательств по делу с запретом на въезд в страну/страны под угрозой реального ареста. а уж судить и сажать должны мы сами.

    30.10.2025

  • echo2011

    В нынешних реалиях дым бывает и без огня.

    30.10.2025

  • zg

    Какая ж ты тупая....Тебе место как раз в сышыа!По Задорнову!

    30.10.2025

    Даниил Касаткин
    Светлана Журова
