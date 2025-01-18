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Сегодня, 14:00

Звезда сборной Бельгии объяснила свой переход в курское «Динамо»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Центровая курского «Динамо» Кияра Линскенс в интервью «СЭ» рассказала, почему приняла решение сменить чемпионат Франции на российскую Премьер-лигу.

— Почему вы выбрали именно «Динамо» для продолжения карьеры? Все-таки российские команды отстранены от еврокубков.

— Представители клуба связались с моим агентом и сделали хорошее предложение. Пару лет назад команда выиграла Евролигу, в Европе все знают, что это топ-клуб, поэтому я уверенно приняла это решение и с честью выступаю за эту команду.

— Не было ли опасения подписывать контракт с командой, которая находится в очень опасной зоне? В августе-сентябре команда перебазировалась в Тулу, чтобы обезопасить себя от непредвиденных обстоятельств.

— Контракт я подписала задолго до того, как в Курской области стало неспокойно. Мой агент привела все аргументы того, что дальнейшее мое нахождение будет безопасным, что и получилось. Мы переехали в Тулу и продолжаем тренироваться и играть. Никаких проблем нет, я счастлива тут.

— Не было ли волнения или даже давления со стороны семьи?

— Нет-нет. После новостей о событиях в Курской области они переживали. В тот момент я еще не знала, что мы переезжаем в Тулу. Сейчас они знают, что я в безопасности, поэтому нет никакого давления.

Кияра Линскенс. «В курском «Динамо» у меня нет никаких проблем, я счастлива». Звезда сборной Бельгии — о выступлении в России

ЖБК Динамо (Курск)
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