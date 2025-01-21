«Косу способна заиграть в женской НБА». Интервью вице-чемпионки Олимпиады-2020

Анастасия Логунова — о «мягком баскетболе» в премьер-лиге, главных талантах нового поколения и предстоящем «Финале четырех» Fonbet Кубка России.

В этом году пройдет самый непредсказуемый «Финал четырех» Fonbet Кубка России по баскетболу, считает лидер «Ники» Анастасия Логунова. Помимо предстоящей битвы в Екатеринбурге (30 января — 1 февраля) вице-чемпионка Олимпиады-2020 по баскетболу 3х3 в интервью «СЭ» и «Известиям» объяснила обилие травм у игроков премьер-лиги в этом сезоне, назвала сильнейших иностранок в чемпионате России, а также отметила, что российским клубам и сборным непросто дастся возвращение на международный уровень.

Было бы отлично, если бы в премьер-лиге было 14-16 команд

— Ваши ожидания от предстоящего «Финала четырех»?

— Думаю, что этот «Финал четырех» Кубка России будет самым непредсказуемым за последние годы. «Динамо» играет весь сезон со взлетами и падениями, МБА-МГУСит пока молоды, но агрессивны, БК УГМК недавно потерпел очень болезненное поражение от «Енисея», «Ника» может выиграть у кого угодно и проиграть ненужный матч.

— Вам играть полуфинал с «Динамо». В прошлом году вы играли между собой в полуфинале чемпионата. Что нужно, чтобы победить?

— Во-первых, нам надо поверить в себя. Если мы будем играть в свою игру, то нас сложно остановить. Во-вторых, мы уже обыграли их в этом сезоне, надо просто повторить этот результат.

— Курское «Динамо» переехало в Тулу. Как думаете, им намного сложнее играть?

— Думаю, что в Туле спокойнее в любом случае. Сложно объяснить, но внутренне это не может не сказываться. Это ощущается. Если говорить, что Тула не является родной, то изначально мы все приезжаем в команду, которая из другого города. Поэтому не думаю, что это сильно на них давит. Играют они в любом случае очень хорошо.

— Мы недавно обсуждали с Раисой Мусиной тот факт, что много девушек получили серьезные травмы в этом сезоне.

— Да, верно! Только у нас четыре игрока — Наташа [Ясевичене], Кадаша [Хоппи] и Севара [Нуритдинова] и Катя [Федоренкова]. Желаю, кстати, им скорейшего выздоровления.

— В других командах — Дарья Игнатова, Анна Позднякова, Елизавета Заряжко. Как думаете, в чем причины?

— Мммм, мне кажется, что у нас сейчас достаточно высокая плотность игр и мы не успеваем восстанавливаться. Также я считаю, что травмы в «Нике» связаны с тем, что у нас в зале не самый качественный паркет, возможно, проблемы связаны с этим. Буквально два дня назад тяжелое повреждение получила и Маша Крымова. Ее очень будет не хватать МБА и нашей сборной на турнире в Белоруссии. Машуля, возвращайся скорее!

— Вы действительно считаете, что при 11 командах в премьер-лиге вы очень много играете?

— Может быть, игры идут не так равномерно, но в январе у нас очень большая загруженность. Это не может не сказываться на состоянии игроков.

— А если говорить про турнир в целом, то 11 клубов — достаточное количество для премьер-лиги?

— А вот это уже не очень хорошо. Хотелось бы, конечно, больше. Некоторые команды суперлиги вполне могли бы сменить прописку на дивизион выше. Но это требует большой работы. Было бы отлично, если бы в премьер-лиге было 14-16 команд.

Анастасия Олаири Косу. Фото Никита Успенский

Косу выбивает свои минуты при очень сильной конкуренции

— Несмотря не все внешние обстоятельства, к нам продолжают ехать топовые легионеры — Холмс, Лисец, Линскенс, Ногич. Как думаете почему?

— Конечно, в большинстве своем едут из-за больших зарплат. Но такие, как Кияра [Линскенс] или Ева [Лисец], наверняка едут и потому, что они ранее играли у нас и им тут нравится.

— Пару дней назад прошла новость о том, что Анастасия Олаири Косу может выставить свою кандидатуру на драфт женской НБА. У нее есть шансы быть выбранной?

— Я очень рада самой этой новости. Уверена, что Косу может себя попробовать и способна заиграть в этой лиге. Ее физическая форма очень пригодится в том уровне доступа, какой есть в WNBA. За три года в Екатеринбурге она постоянно растет, выбивает свои минуты при очень сильной конкуренции.

— А что может сыграть против нее?

— У нее, к сожалению, нет стабильного дальнего броска. Но и без него она хорошо себя чувствует. Она может многое другое. Думаю, что у нее не будет проблем.

— А кто из других наших баскетболисток мог бы заинтересовать клубы WNBA?

— Я не вижу других, к сожалению. Можем рассмотреть, допустим, Яну Эльберг. Но ей надо себя показывать в большей конкуренции. А время идет. Больше не могу назвать никого из молодых, так как у них нет таких условий для роста, как у Косу. Это точно.

Юлия Козик, Анастасия Логунова, Евгения Фролкина и Ольга Фролкина. Фото Getty Images

Очевидно, что мы варимся в собственном соку, конкуренции серьезной нет

— Что принципиально изменилось в вашей жизни после серебряной медали по баскетболу 3х3 в Токио?

— По факту — ничего. Есть теплые воспоминания от успеха в Токио и сбывшаяся мечта. Жизнь продолжается.

— А сейчас продолжаете следить за этим видом баскетбола? Наша сборная могла бы показать себя на Играх в Париже в 2024 году?

— Если бы наша сборная тренировалась, как перед Играми-2020, то думаю, что мы вошли бы в четверку лучших на Олимпиаде-2024.

— А мужчины как бы сыграли?

— Думаю, что мужской баскетбол 3х3 везде более развит, поэтому в шестерку попали бы.

— Мы с вами говорили, что женский баскетбол незаслуженно мало привлекает к себе внимания. А сами клубы и игроки делают все, чтобы «понравиться» аудитории?

— Некоторые клубы неплохо развивают свои соцсети, но по сравнению с мужскими разница очень большая.

— Получается замкнутый круг: внимания мало, но сами клубы почти ничего не делают. Вам не кажется, что проблема в самих командах?

— Согласна. Нужно время, нужны квалифицированные сотрудники. В это надо вкладываться. А зачем вкладываться, если другим это не нужно. Получается, что нет развития в этом направлении.

— Активно ведете свои соцсети?

— У меня есть, но я не выкладываю туда ничего.

— Тогда скажите, пожалуйста, в чем ваша маркетинговая ценность? У вас, на минуточку, есть серебро Олимпиады!

— Не знаю, получается, что никакой. В любом случае мне кажется, что это все комплексная работа и зависит не только от игроков.

— Следите ли за международными турнирами?

— Немного смотрю женскую Евролигу.

— Как бы выступали команды — участницы «Финала четырех» Кубка России в международных турнирах, если бы нас вернули в следующем сезоне?

— Очень тяжело было бы. У нас немного разный баскетбол. В Европе баскетбол намного жестче, нам пришлось бы долго привыкать к нему.

— Почему так?

— Наверное, потому, что у нас как раз нет этих международных соревнований. Физический контакт у нас ниже, чем в Европе. Очевидно, что мы варимся в собственном соку, конкуренции серьезной нет.

— А как же тогда Косу будет пробиваться в США? Готова ли она будет к такому контакту?

— Повторюсь, что у нее в команде много топовых легионеров, которые не дают поблажек никому. С ней меньше церемонятся на тех же тренировках.

Анастасия Логунова. Фото из личного архива Анастасии Логуновой

Из наших девчонок выделю Нуритдинову, Клюндикову и Мусину

— Кто сильнейшие иностранки в нашей премьер-лиге?

— Ева Лисец. Я знаю, как она играет, как она думает на площадке. Голова! Александрия Бентли. Команде без нее очень тяжело, настоящий шутер. Бриа Холмс. На краю смотрится идеально, сильна физически.

— Йовану Ногич вы не назвали.

— Она очень хороший игрок, но как будто она не до конца раскрылась. Может, еще нужно время.

— Кто из наших девчонок у вас в фаворе?

— Севара — лучший разыгрывающий в России. Мария Клюндикова (Мусина) — топ-уровень. Тут, наверное, объяснять не буду. И Рая Мусина. Я думаю, что они с Машей просто талантливые люди. Как иначе объяснить? Таланты же не скроешь!

— Летом вы часто разъезжали с мастер-классами по городам России. Сестры Фролкины тоже это делали. Достаточно ли внимания уделяется развитию женского баскетбола в регионах?

— Это очень сложный вопрос. Можно говорить, что РФБ недостаточно внимания уделяет какому-то региону, но обратный вопрос: а сам регион что делает для развития? Мы с девчонками ездили на открытия площадок летом. Когда нет игр, наши заслуженные игроки разъезжают в другие месяцы года, процесс должен быть взаимным. Мы возвращаемся к тому же вопросу, что с игроками. Не хотят регионы — РФБ же не может заставлять или сопротивляться.

Анастасия Логунова. Фото из личного архива Анастасии Логуновой

— Давайте представим. Послезавтра наша женская сборная выходит играть в международные соревнования по баскетболу 5х5. Как мы будем выглядеть?

— Думаю, что сборная будет вне шестерки лучших. У нас команда обнулилась и сильно омолодилась. Результаты не возьмутся с потолка.

— Нам удалось побывать на матче за Суперкубок России в Сыктывкаре, где состоялась отличная битва между вашей «Никой» и БК УГМК. В прошлом году команды играли в финале чемпионата. Можно ли говорить о некотором сложившемся противостоянии между этими двумя командами?

— Учитывая, что наши матчи в последнее время привлекают все больше внимания, то можно так сказать.

— Правда ли, что в Сыктывкаре ощущается определенный подъем баскетбола?

— Да, тут люди живут баскетболом! Наши домашние матчи почти всегда проходят при полных трибунах. В спортшколах постоянно увеличивается количество детей. Как я видела, то и мальчики все чаще записываются на баскетбол. Везде реклама висит, наши девочки на баннерах. Рост заметен. Внезапно ничего не бывает. С неба ничего не упадет на голову. Провела «Ника» Суперкубок в Сыктывкаре — приехали руководство федерации и известные баскетболисты. Растет интерес — значит, будет и развитие.