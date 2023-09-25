Андрей Кириленко: «Ведем переговоры о матчах со сборными из Азии, Африки и Латинской Америки»

Глава Российской Федерации Баскетбола — о ближайшем будущем этого вида спорта.

В Екатеринбурге 13-14 октября состоится ежегодная конференция «ЭКСПО-баскет». В этом году одним из главных мероприятий станет панельная дискуссия с участием представителей Министерства спорта России, РФБ, губернаторов регионов и руководителей оргкомитетов крупнейших соревнований. Особое внимание будет уделено обсуждению финансовой поддержки баскетбольных проектов — грантов и программ фондов Потанина, Тимченко и Министерства спорта, в том числе для развития набирающего обороты женского баскетбола и баскетбола 3х3. Накануне конференции «СЭ» поговорил о будущем российского баскетбола с главой РФБ Андреем Кириленко.

— Делегация РФБ ездила на недавний конгресс ФИБА в Манилу. Обсуждались ли там какие-то вопросы, связанные с нашей международной изоляцией?

— Официального обсуждения ситуации на конгрессе не проводилось. Но состоялись неформальные встречи с представителями ФИБА и ФИБА Европа, по итогам которых они не выразили возражений против организации товарищеских матчей на территории России и других государств. Кроме того, были проведены переговоры с федерациями дружественных стран в рамках развития сотрудничества и организации Всемирных игр дружбы-2024. Вопросы возвращения наших сборных и клубных команд в международные соревнования будут обсуждаться после окончания острой фазы конфликта.

— Будут ли наши национальные команды проводить сборы по ходу сезона?

— В этом году по решению ФИБА у мужской сборной всего одно официальное окно — в феврале, тогда мы и будем собирать команду. Скорее всего, сборы будут проходить по тому же плану, как в прошлом году, когда были товарищеские игры и со сборными, и с клубами. Планируются матчи с командами дружественных и нейтральных стран — с кем именно, будет известно позднее и будет зависеть, в частности, от того, кто отберется (или не отберется) на Олимпиаду.

У женской национальной команды в этом году будет два окна — в ноябре и феврале, и в оба этих окна мы также планируем сборы. На данный момент ожидается проведение товарищеских игр со сборной Белоруссии летом, в конце сезона. А в сентябре в Москве пройдет Кубок дружбы для мужской и женской сборных. Также ведутся переговоры о матчах с представителями дружественных и нейтральных стран, в том числе со странами Азии, Африки и Латинской Америки.

Фото Никита Успенский

Баскетбольный клуб — целая экосистема

- Каждый год лучшие клубы суперлиги переходят в Лигу ВТБ. Это влияет на уровень главного мужского клубного турнира под эгидой РФБ?

— Единая лига ВТБ — наш главный партнер и, наряду со сборной, наша «лакмусовая бумажка»: федерацию всегда будут оценивать по успехам национальной команды и по нашему топовому чемпионату, и мы вносим свой вклад в то, чтобы он проходил на достойном уровне. За последние несколько лет Единая лига ВТБ пополнилась пятью клубами суперлиги РФБ, и мы продолжаем готовить клубы для игр на новом для них уровне.

- Как вы оцениваете развитие женской премьер-лиги?

— За последние десять лет в премьер-лиге сложился крепкий костяк из семи команд: УГМК (Екатеринбург), «Динамо» (Курск), «Надежда» (Оренбург), «Спарта энд К» (Видное), «Енисей» (Красноярск), «Динамо» (Новосибирск) и «Динамо» (Москва), к которым в разное время добавлялись команды суперлиги, совершавшие попытку выйти в топ-дивизион и закрепиться в нем. Некоторым из них это удалось: команды МБА (Москва) и «НИКА-Лузалес» (Сыктывкар) борются за призовые места.

Как правило, клуб премьер-лиги — это вершина баскетбольной пирамиды, у основания которой находятся детско-юношеские команды. Команда является целой баскетбольной экосистемой, в которой специалисты не только работают на результат, но и осуществляют подготовку резерва как для клуба, так и для сборных России, а также участвуют в социально значимых проектах.

— Это делается за бюджетный счет?

— Пока клубы в большей степени обеспечиваются преимущественно из региональных бюджетов. Тем не менее у четырех топовых команд источниками финансирования являются крупные промышленные предприятия — и это то, к чему необходимо стремиться для обеспечения стабильного существования клубов и их развития. Например, у одного из новичков премьер-лиги — омского «Нефтяника» — в этом сезоне появился титульный спонсор «Титан» — одна из крупнейших нефтехимических компаний Сибири. В женской премьер-лиге выступают сильнейшие спортсменки России, а до недавнего времени — и всего мира. Впрочем, отток иностранных игроков можно рассматривать не столько как проблему, сколько как возможность для развития российских спортсменок, которым сейчас предоставляется больше игрового времени.

— Как РФБ зарабатывает деньги в нынешних непростых условиях? Кто помогает федерации?

— За последние восемь лет мы приложили много усилий, чтобы РФБ стала самодостаточной организацией. Тем не менее мы всегда открыты для новых партнеров. На сегодняшний день внушительную часть нашего бюджета составляют букмекерские отчисления, которые регулятор отправляет в федерацию. Помимо этого, РФБ работает с большим пулом партнеров, среди которых крупнейшие компании России.

Наш ключевой партнер — Промсвязьбанк, который уделяет огромное внимание баскетболу. В рамках его первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ — детям» при нашей поддержке ежегодно строится шесть современных центров уличного баскетбола — в ближайшее время всего в России будет открыто 19 таких площадок. С недавних пор нашим надежным партнером стал Газпромбанк, с которым мы подписали соглашение о государственно-частном партнерстве. Совместными усилиями мы планируем реализовать строительство крытых баскетбольных комплексов в дальних регионах России.

Андрей Кириленко и Евгений Гомельский. Фото Никита Успенский

У баскетбола нет ограничений

— Что уже сделано для развития баскетбола в стране и что предстоит сделать?

— За последние несколько лет нам удалось оказать поддержку регионам России — как денежными грантами, так и покупкой оборудования и формы, организацией турниров и командировок, а также строительством новой инфраструктуры. При поддержке наших партнеров мы построили 19 центров уличного баскетбола в разных городах России. Строятся три региональных баскетбольных комплекса (в Калининграде, Челябинске и Архангельске) и один флагманский — центр национальных сборных команд РФБ во Внуково.

Мы развиваем самые разные направления: баскетбол 3х3, детский баскетбол, инклюзивный баскетбол для людей с ограниченными возможностями, любительский баскетбол, кибербаскет — проводим турниры, совершенствуем оснащение, наращиваем медийную поддержку, привлекаем и обучаем кадры. В будущем акцентируем нашу работу на детском баскетболе и тренерских кадрах. Для этого мы уже запустили Онлайн-академию РФБ для повышения квалификации тренеров.

- Расскажите подробнее о проектах РФБ: «тихий» баскетбол, минибаскет, лагерь-2023, строительство уличных площадок для 3х3 по всей стране.

— Мы развиваем множество самых разных проектов — для детей, взрослых и ветеранов, профессионалов и любителей, для людей с ограниченными возможностями и киберспортсменов. Проект с огромной историей, в следующем году ему исполняется 50 лет — Всероссийский фестиваль «Минибаскет». Один из моих любимых проектов — «тихий» баскетбол. Он включает ряд мероприятии? по баскетболу 3х3 для лиц с нарушением интеллекта, слуха и опорно-двигательного аппарата. Другие наши достойные проекты — первенство ветеранов, проводимое при поддержке Liga Pro, Кубок и чемпионат России по интерактивному баскетболу, международный проект по развитию баскетбола среди девочек «Ее мир, ее правила», реализуемый вместе с ФИБА. Я горжусь проектами РФБ, потому что каждый из них доказывает, что у баскетбола нет ограничений.

- Планируется ли открытие в России новых баскетбольных арен?

— При поддержке наших партнеров строится четыре крупных баскетбольных центра. Первый и главный — центр национальных сборных команд РФБ во Внуково, с которым нам помогает ГК «Самолет». Еще три региональных центра возводятся в Калининграде, Архангельске и Челябинске, замыкая «треугольник» вокруг Москвы на западе, севере и востоке России.

- Какие планы по популяризации любительского баскетбола?

— В августе этого года под эгидой РФБ был сформирован Совет любительских лиг. В него вошли представители крупнейших всероссийских любительских баскетбольных лиг: Ассоциация «Межрегиональная любительская баскетбольная лига», Школьная баскетбольная лига «КЭС-баскет», «Локобаскет — Школьная лига», Ассоциация студенческого баскетбола (АСБ), Открытая межрегиональная любительская лига 3х3 (ОМЛЛ 3х3). С их участием разрабатывается концепция развития любительского баскетбола на период 2023-2028 годов.

— Чем РФБ планирует удивить посетителей на «ЭКСПО-баскете» — 2023?

— В этом году мы ожидаем еще больше спикеров, в числе которых будут директор департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта России Максим Уразов, начальник отдела развития механизмов ГЧП департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом Министерства спорта России Елена Сандакова, исполнительный директор Ассоциации студенческого баскетбола Сергей Крюков, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, а также представители благотворительных фондов, спортивных СМИ и букмекерских компаний.