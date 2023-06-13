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«Отсутствие международных игр? Обидно, но мы радуемся тому, что есть». Интервью Андрея Лопатина

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Баскетболист Андрей Лопатин.
Андрей Лопатин.
Фото ПБК МБА
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Форвард МБА — о товарищеских матчах с Белоруссией, межсезонье и важности индивидуальных тренировок.

Андрей Лопатин — один из ключевых игроков баскетбольной сборной России нового созыва. В обоих товарищеских матчах с Белоруссией в Москве он был лидером по количеству игровых минут, а также дважды вошел в тройку самых результативных (15 и 12 очков). В воскресенье, 11 июня, у форварда МБА начался долгожданный отпуск, и он согласился ответить на несколько вопросов «СЭ».

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Найду чем занять себя в отпуске: растяжка, медитация, тренажерный зал

— После окончания сборов национальной команды у тебя начался полноценный отпуск. Получится обойтись без тренировок хотя бы пару недель?

— Отпуск у спортсменов не такой, как у обычных людей. Все равно надо поддерживать форму, ходить в тренажерный зал, залечивать травмы. У меня составлен специальный план, что мне надо делать во время отдыха, чтобы приехать на первые сборы в хорошей форме.

— То есть ни дня без тренировок?

— Ну, тренировки могут быть разные. Сделать растяжку, помедитировать. Найду чем занять себя (смеется).

— Что скажешь про матчи с Белоруссией?

— Рад, что закончили сезон на такой позитивной ноте (победой во второй игре с Белоруссией. — Прим. «СЭ»). Всегда рад быть в расположении сборной, чувствовать эту атмосферу. Сбор прошел успешно, главное — обошлись без серьезных травм. Только Влад Емченко не смог сыграть из-за повреждения, которое получил еще по ходу сезона Лиги ВТБ. Желаю ему скорейшего выздоровления.

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— Тяжело настраиваться на товарищеские матчи, понимая, что отбора на крупные турниры ждать в ближайшее время не приходится?

— Обидно, но мы радуемся тому, что есть. Игры с Белоруссией были очень интересные. Спасибо белорусам, что приехали в Москву. Надеюсь, на втором летнем сборе нам тоже получится провести несколько товарищеских матчей.

— Ты проводил уже не первый сбор под руководством Зорана Лукича. А как чувствовали себя новички?

— Зоран — очень хороший тактик, рассказывает много нюансов игры. Поэтому новички в целом выглядели хорошо, но были моменты, когда надо было больше думать на площадке, включать голову. На первом сборе тяжело к этому привыкнуть, но все ребята очень хорошо одарены физически. Поэтому уже на следующем сборе полностью вольются в наш коллектив. И тренер будет всеми доволен.

Баскетболист Андрей Лопатин.
Андрей Лопатин.
Фото РФБ

Мне нравятся наши подписания в межсезонье

— Лукич подчеркнул, что у всех баскетболистов по-разному закончился сезон, поэтому требовать много от этого ростера было невозможно. Ты последний раз играл официальный матч 8 апреля. Тяжело выйти играть за сборную после трехмесячного перерыва?

— У меня были индивидуальные тренировки в клубе. С Василием Прокофьевым и Сергеем Вознюком. Спасибо им большое, что помогли поддерживать игровую форму. Ходил и в тренажерный зал. С Денисом Лютиковым у нас отдельная программа. Но набрать [массу] особо не получилось, так как надо было больше поддерживать баскетбольную форму. Иначе бы просто не выдержал нагрузок.

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— В октябре прошлого года ты говорил, что провел 38 дополнительных тренировок за 31 день. Продолжаешь заниматься в том же темпе?

— Да, стараюсь.

— Как бы ты оценил клубный сезон для себя и для команды?

— Лично я очень доволен. Что касается команды, то первый сезон в Лиге ВТБ получился хорошим. Вышли в плей-офф, хотя амбиций у нас были еще больше. Хотелось выиграть не одну игру у «Зенита», а попытаться зацепиться за выход в полуфинал. Серия с чемпионом получилась интересной. В целом рад за ребят. Надеюсь, что в следующем сезоне покажем себя намного лучше.

— Летом клуб уже подписал серьезных игроков — Максима Барашкова и Евгения Минченко. Также высока вероятность, что МБА пополнит форвард «Пармы» Глеб Шейко. Приличная команда собирается?

— Да, мне нравятся наши подписания. Со всеми знаком, кроме Минченко. Надеюсь, Женя легко зайдет в наш коллектив. Новички очень легко вписываются в него. У нас все ребята с юмором.

— Нет ощущения, что у МБА собирается сильнейший русский костяк в Лиге ВТБ?

— Это проверим. Точно сказать не могу.

Тренер Василий Карасев.
Василий Карасев.
Фото ПБК МБА

Карасев нашел подход ко всем игрокам

— Как тебе играть под руководством Василия Карасева?

— Супер. Мне все очень нравится. Василий Николаевич многое объясняет, дает свободу действий, чтобы игроки показали все, на что они способны. Он нашел подход к каждому игроку. Плюс перед сезоном-2022/23 нам сразу сказали, что ждут от нас развития и у нас есть право на ошибку. Еще важный момент — в тренерский штаб добавили Василия Прокофьева (специалист по индивидуальной работе. — Прим. «СЭ»). Это очень помогло всем. Рад, что он выбрал именно МБА.

— Прокофьев работал только с первой командой?

— Нет. С молодежной командой и с девушками (женская команда МБА заняла третье место в премьер-лиге. — Прим. «СЭ»).

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— В ЦСКА был тренер по индивидуальной подготовке?

— Дэррил [Миддлтон] и Антон Юдин помогали нам в индивидуальной работе.

— Продолжаешь смотреть матчи Евролиги?

— Да, конечно. Это уровень, к которому надо стремиться. «Финал четырех» посмотрел с большим удовольствием.

— В отсутствие еврокубков лично у тебя нет желания увеличить количество матчей в Лиге ВТБ?

— Тяжело сказать. Думаю, в Лиге ВТБ лучше знают, как сделать оптимальный календарь. Радует, что в следующем сезоне игр будет больше за счет включения в турнир двух новых клубов.

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