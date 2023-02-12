Променяла Россию на любовь: талантливая баскетболистка из Волгограда сбежала к мексиканцу

Детективная история Марины Аброськиной.

Проблема смены гражданства среди спортсменов, наверное, будет актуальна всегда. Век атлета короткий, поэтому каждый стремится реализовать свой потенциал по максимуму. При этом в некоторых случаях отъезд из страны может произойти не по профессиональным причинам. Как, например, в случае с баскетболисткой сборных СССР и России Мариной Аброськиной. Чемпионка Европы-1989 влюбилась в иностранца и осталась в чужой стране. Там она сменила спортивное гражданство и даже завоевала трофеи.

В данном материале «СЭ» вы узнаете, как сложилась судьба талантливой баскетболистки Аброськиной, которая покинула родину ради иностранца.

Роковая дама

Летом 1990 года волгоградское «Динамо» поехало в Мексику. Там баскетболистки провели товарищеские матчи с местной национальной командой. В шести играх россиянки одержали победы в четырех встречах. Положительный результат смазала неожиданная потеря лидера — Аброськиной. В последнюю ночь перед возвращением в Россию из Мехико девушка испарилась.

В 11 часов вечера к тренеру «Динамо» Владимиру Колоскову пришли охранники. Ему сообщили, что территорию базы покинула высокая брюнетка. Марина продумала план заранее. Днем она в несколько заходов вынесла свои вещи, чтобы ночью уйти налегке и не светиться с большой сумкой.

Как позже стало известно, поводом послужили любовные отношения Аброськиной со вторым тренером сборной Мексики. Со специалистом она познакомилась во время предыдущего международного турнира на Кубе. Знакомство, любовь с первого взгляда, и спустя некоторое время Аброськина стала де Гарсией. Пара узаконила свой брак. Об этом Марина рассказала своей маме по телефону.

Статья в номере «Советского спорта» от 30 августа 1990 года.

Ситуация с Аброськиной стала резонансной. «Советский спорт» в своем августовском номере 1990 года назвал неэтичным поступок спортсменки. В статье упоминают, что Марина получала около 400 рублей в месяц, имела собственную квартиру и была популярной в Волгограде.

Отрывок из того материала: «Неужели всё это решительно ни к чему не обязывает? Почему, чтобы попытаться устроить свое счастье, надо шибануть обухом по голове маме и папе, тренерам и подругам по команде?»

Под флагом Мексики

Аброськина осталась в Мексике, но не перестала играть в баскетбол. В 1991-м она выиграла чемпионат Центральной Америки в составе мексиканской сборной. Однако через два года что-то пошло не так. Во время подготовки к новому турниру у Аброськиной появились разногласия с местной федерацией. Мастеру международного класса пришлось уйти из сборной. В 2006 году ее позовут обратно, но уже в другом статусе — помощника тренера.

После девяти лет выступлений за мексиканские команды Марина приняла решение вернуться в Россию. Центрфорвард выступала за ногинский «Спартак» и волгоградскую «Надежду». Свою карьеру она завершила в Швейцарии в 2004 году.

Фото Global Look Press

Аброськина в последние годы жила в Мексике. По словам близких, у нее была опухоль мозга. Болезнь прогрессировала, девушка теряла сознание, а умерла от инфаркта в январе 2011 года.

«У Марины еще несколько лет назад медики обнаружили опухоль головного мозга, иногда она даже теряла сознание, — говорил в интервью заслуженный тренер СССР и России Борис Майзлин. — В последний раз она при потере сознания упала со стула и сильно ударилась головой, впала в кому, в которой пребывала пять дней, а умерла уже от инфаркта».

Аброськину похоронили в Мексике. У нее не было детей. Сообщалось, что прах баскетболистки собирались перезахоронить в родном городе. Там, где она себе сделала имя. Ее называли одной из самых ярких воспитанниц волгоградского «Динамо».