«Я не шпионка»: как американка стала легендой в России, а теперь творит историю на родине

Удивительная карьера бронзовой медалистки Олимпиады в составе сборной России Бекки Хэммон

В нашу страну Бекки попала в статусе одного из сильнейших игроков женской НБА. Зачем ей надо было заключать контракт с ЦСКА, будучи суперзвездой в США? Все упиралось в деньги. Во-первых, сезоны в Америке и в России проходят в разное время, поэтому можно успеть сыграть и там и тут. Во-вторых, зарплаты в нашем женском баскетболе в несколько раз больше, чем за океаном. Поэтому до недавнего времени даже главные звезды не пренебрегали возможностью обеспечить значительно улучшить состояние своего счета.

Но одно дело — просто выступать за российский клуб, совсем другое — стать игроком российской сборной. Для этого как минимум нужно пойти на получение российского гражданства и приготовиться к негативным отзывам на родине. По слухам, игра за сборную России входила в контракт Хэммон с ЦСКА. Но сама баскетболистка их всячески опровергала. Как и тот тезис, что россиянкой она стала исключительно ради денег.

«Я рада, что приняла такое решение. Возможно, поначалу мне будет неловко играть против сборной США. Но передо мной стоял выбор: смотреть Олимпиаду по телевизору, лежа на диване, или ехать в Пекин в составе российской команды. Поэтому принять решение было нетрудно», — говорила Бекки в интервью AP.

В США, разумеется, такая мотивировка никого не устроила. Хэммон там долго попрекали и обвиняли в отсутствии патриотизма. Хотя это был всего лишь прагматический способ реализации олимпийской мечты. В американскую сборную Бекки по непонятным причинам не приглашали.

«В США я объяснила всем: ребята, я не шпионка, просто хочу играть в баскетбол на Олимпиаде, и, если бы меня взяли в сборную США, я билась бы на площадке за Америку до последнего. Что только мне не пришлось услышать в свой адрес в США! То, что погналась за длинным долларом, — самое милое из всего. Но я поступила так, как считала нужным. И не ошиблась», — объяснялась Хэммон в интервью «Советскому спорту».

Бекки Хэммон. Фото Global Look Press

Как Бекки стала легендой

Конечно, финансовый аспект у натурализации Хэммон тоже был. Но американка с лихвой отплатила своей новой спортивной родине блестящими результатами. Ее первым турниром в составе сборной России стали Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Миниатюрная по баскетбольным меркам американка (рост Хэммон — всего 168 сантиметров) с ходу всех покорила своей зажигательной игрой, а ее 22 очка в матче за третье место против хозяек площадки принесли России бронзу.

Олимпиадой дело не закончилось. Хэммон в российской майке блистала и на Евробаскете-2009, который стал для нас серебряным. Чемпионат мира-2010 и Олимпиада в Лондоне получились менее удачными в плане результата, но Бекки все равно выглядела там феноменально. Американка регулярно становилась лучшим снайпером команды, лидировала по времени на площадке, билась так, как обычно бьются за Родину. Если посмотреть записи матчей женской сборной России тех лет, то фамилия Хэммон в исполнении комментаторов будет встречаться чаще других.

В России Хэммон стала легендой, навсегда вошла в историю отечественного баскетбола. А страна оставила яркий след в ее душе, в чем призналась сама Хэммон. «Я прикипела к России душой. Мне нравится в России. В Америке все по-другому. И менталитет, и климат. Я полюбила Москву, людей. Даже по-честному пыталась выучить русский язык, но, черт побери, он такой трудный...» — сказала Бекки «Советскому спорту».

Однако были и негативные моменты. С оренбургской «Надеждой» Хэммон даже судилась, причем отспорила 220 тысяч долларов за досрочное расторжение контракта. Российскую карьеру Бекки завершила в «Спарте&К» в 2013-м, а в 2014-м закрыла гештальт и в США.

Бекки Хэммон. Фото Global Look Press

Чем занимается сейчас

Но уходить из спорта Хэммон и не собиралась. Как только сказала все как игрок, перешла на тренерскую деятельность. Стала ассистентом главного тренера клуба НБА «Сан-Антонио Сперс» Грегга Поповича. Событие историческое. Бекки — вторая женщина-тренер в истории профессионального американского мужского баскетбола (причем первая проработала всего один день). Она первая девушка, которая на постоянной основе работала с мужской командой одной из четырех ключевых профессиональных лиг Северной Америки (баскетбол, бейсбол, хоккей, американский футбол) и первая женщина в истории, которой довелось официально поруководить клубом НБА. Произошло это, когда Поповича за излишние эмоции удалили с площадки во время одного из матчей.

В нынешнем году Хэммон стала уже полноценным главным тренером — правда, в женской НБА. Легенда сборной России возглавила «Лас-Вегас» и сразу выиграла с ним главный трофей, получив звание лучшего наставника лиги.

Планы у нее еще грандиознее. Главная цель Хэммон — стать главным тренером в мужской НБА на постоянной основе. И это не наивные мечты. У Бекки реально может получиться. «Портлэнд» прошлым летом уже рассматривал Хэммон в качестве кандидата, но пока не решился на столь радикальный шаг.

Эксперты и фанаты верят в Бекки и считают, что однажды все произойдет. О ней отзываются исключительно в восторженных тонах даже признанные легенды. «Бекки Хэммон может тренировать. Я не говорю, что она может работать почти на уровне тренеров-мужчин в НБА. Я говорю: Бекки Хэммон способна быть тренером в НБА. Точка», — заявил в интервью The Players Tribune знаменитый испанец Пау Газоль.

Бекки Хэммон. Фото архив «СЭ»

Осталась ли связь с Россией

По понятным причинам сейчас Хэммон с нашей страной не объединяет практически ничего, кроме завалявшегося где-то российского паспорта. Однако стоит отдать ей должное: Бекки все-же сохранила уважение к России, которая не только многое от нее получила, но и многое дала.

Сейчас Бекки могла бы сделать громкие заявления в СМИ, которые наверняка к ней обращались из-за такого бэкграунда. Но ни одного комментария Хэммон по актуальной повестке нет. И на том спасибо! Не промолчала Бекки только по ситуации с Бриттни Грайнер. Американскую баскетболистку екатеринбургского УГМК осудили в России за контрабанду наркотиков. Легенда российской сборной выступила в ее защиту. Но это была исключительно борьба за благополучие коллеги, никак не связанная с большой политикой.