Американская баскетболистка выбросила в унитаз свой российский паспорт. Правда ли это?

Генеральный менеджер женской сборной обвиняла Келли Миллер в неуважении к стране, которая дала ей возможность хорошо заработать.

В 2011 году в российском баскетболе разгорелся крупный скандал. Перед женским чемпионатом Европы тренерский штаб нашей сборной принял решение взять на турнир только доморощенных игроков, сославшись на то, что все три натурализованные американки по разным причинам не в состоянии помочь нашей команде. Бекки Хэммон провела неудачный сезон, а Эпифания Принс выдвинула невыполнимые условия для своего приезда.

Но больше всего медиапространство взорвала новость о том, что разыгрывающая Келли Миллер отказалась приезжать в сборную. И не просто отказалась, а порвала свой российский паспорт и выбросила его в унитаз. Об этом сообщила генеральный менеджер сборной России Оксана Рахматуллина: «Из всех натурализованных игроков желание помочь нашей команде высказала только Бекки Хэммон. Тот факт, что Келли Миллер порвала свой паспорт, а затем выбросила в унитаз, я считаю вопиющим. Так относиться к стране, которая дала тебе гражданство и в которой ты выступаешь, нельзя. Нужно уважать правила и традиции».

Новость об утопленном в унитазе паспорте моментально разлетелась по всем отечественным СМИ, которые окрестили экс-баскетболистку «Спартака» иудой и предательницей. Однако у данной истории оказалось неожиданное продолжение. Келли Миллер выступила с заявлением, в котором она опровергла все эти обвинения в вероломстве и неуважении к России, рассказав, что паспорт РФ до сих пор при ней. Более того, американка предъявила его журналистам — уже после пресс-конференции Рахматуллиной.

После многочисленных обвинений титулованная спортсменка лично рассказала журналистам об этой ситуации: «Новость, что я якобы порвала российский паспорт и выбросила его в унитаз — абсолютная ложь. Я не знаю, кто мог пустить про меня эти сплетни. Порвать паспорт и выкинуть его — абсурдный поступок. Любой человек, знакомый со мной, знает, что я бы так никогда не поступила. По поводу выступления за сборную России со мной никто не связывался, я бы очень хотела надеть майку российской сборной. Мне очень нравилось в России, и я благодарна этой стране за те возможности, которые она мне дала. Надеюсь, что когда-нибудь я еще поиграю в этой стране, несмотря на обстоятельства».

Стоит отметить, что такая возможность у нее появилась, которая помогла доказать, что правда на ее стороне: в 2012 году Миллер вернулась в Россию, подписав контракт с оренбургской командой «Надежда». За два сезона в составе южноуральского клуба американка выиграла серебряную и бронзовую медали чемпионата России, а также стала финалистом Кубка России. Правда, за нашу сборную так и не сыграла.

Келли Миллер. БК «Спартак» МО

Мощный старт

Спортивную карьеру Келли можно назвать достаточно успешной. Вместе со своей сестрой-близнецом Коко Миллер выиграла всевозможные награды в своем штате, а в 1997 году сестры поступили в Университет Джорджии, во время обучения в котором добились уникального достижения: в 1999 году они стали первыми близнецами, получившими премию AAU имени Джеймса Э. Салливана, которую ежегодно вручают самому выдающемуся спортсмену-студенту США.

Студенческие достижения Келли помогли успешно стартовать в профессиональном баскетболе: на драфте WNBA 2001 года Миллер была выбрана под общим вторым номером командой «Шарлотт Стинг». Всего в женской НБА Келли провела 12 сезонов, поиграв за 7 команд. За это время она выиграла награду «Самый прогрессирующий игрок сезона» в 2004 году, а также стала чемпионом WNBA 2007 года в составе «Финикс Меркури».

Учитывая, что сезон женской НБА идет с мая по сентябрь, практически все баскетболистки американской лиги осенью отправляются за границу — выступать за клубы, играющие классический сезон «осень — весна». Миллер не стала исключением: помимо американской карьеры, разыгрывающая успешно выступала и за океаном, поиграв за клубы из Турции, Франции и Южной Кореи.

В 2007 году, сразу после триумфа с «Финиксом» в женской НБА, баскетболистка подписывает контракт со «Спартаком» из подмосковного Видного. За три сезона в России Миллер становится чемпионом страны, а также три года подряд выигрывает Евролигу. Такие успехи не могли оставить в стороне представителей женской сборной России по баскетболу, предложивших американке российский паспорт и возможность выступать за нашу национальную сборную. Ну, и для клуба это было выгодно — гражданство выводило игрока из-под лимита на легионеров. Другой вопрос — принес ли в итоге этот шанс хоть какую-то пользу нашей национальной команде.

Натурализация — обычное дело

Практика натурализации иностранных игроков в российском спорте далеко не новая. Достаточно вспомнить футболиста Марио Фернандеса, чей вклад в успешное выступление сборной России на домашнем чемпионате мира невозможно переоценить. Но если в футболе данная тема носит разовый характер, то в баскетболе подобное случается гораздо чаще. Два самых успешных случая натурализации игроков — это истории американцев Джона Роберта Холдена и Бекки Хэммон, принявших непосредственное участие в завоевании больших наград.

«Черный русский» (такое прозвище в России получил Холден) получил российское гражданство в 2003 году, спустя год после переезда в Россию. За 10 лет, проведенных в ЦСКА, разыгрывающий 9 раз выиграл чемпионат России, четыре раза Кубок России и дважды Евролигу. Но, разумеется, в сердцах наших болельщиков он останется по другой причине: Джон Роберт Холден является автором победного броска в финале чемпионата Европы 2007 года, который принес нашей сборной золотые медали.

Не менее важный вклад в развитие российского спорта внесла и Бекки Хэммон, которая в свое время была одной из лучших баскетболисток мира. Получив российское гражданство в 2007 году, Хэммон провела в нашей стране в общей сложности семь лет, поиграв за московский ЦСКА, курское «Динамо» и подмосковный «Спартак». В составе сборной России Хэммон приняла участие в завоевании бронзы Олимпиады-2008 и серебра чемпионата Европы 2009 года.

Однако есть и менее успешные случаи натурализации американских баскетболистов. К ним можно отнести опыт Эпифании Принс, которая выступала в России с 2010 года, но не попала в состав нашей национальной сборной ни на Евробаскет-2011, ни на Олимпиаду-2012, зато сыграла на чемпионатах Европы 2013 и 2017 годов, на которых сборная России с треском провалилась.

Также к этому списку можно отнести и чемпиона Евролиги в составе ЦСКА Джоэла Боломбоя, сыгравшего за сборную России всего лишь две игры. Но если Боломбой хотя бы вызывался в сборную, то Келли Миллер так и не провела за нашу команду ни одного матча, запомнившись российскому болельщику только историей с разорванным паспортом, утопленном в унитазе. Пусть это и был не реальный факт, а художественный образ.