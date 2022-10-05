«Предварительное расписание игр сборных есть, но многое зависит от того, кто к нам поедет». Интервью нового генсека РФБ

Титулованная баскетболистка Наталья Водопьянова — о работе с Кириленко , игре в женской НБА и неприятном кейсе Бриттни Грайнер

В конце сентября новым генеральным секретарем Российской федерации баскетбола (РФБ) стала Наталья Водопьянова — двукратный бронзовый призер Олимпийских игр (2004 и 2008), серебряный призер чемпионата мира-2006, чемпион Европы-2007 в составе женской сборной России. Карьеру игрока она завершила по окончании сезона-2020/21, который провела в составе «Спартака» из Санкт-Петербурга, после чего стала президентом клуба. Напомним, что предыдущий генеральный секретарь РФБ Наталья Галкина, занимавшая эту должность более 10 лет, с августа работает в центральном офисе Международной федерации баскетбола в Швейцарии. В первом интервью после назначения Водопьянова рассказала «СЭ» о своей новой роли.

С Андреем Кириленко учились в одном классе

— Как вам поступило предложение стать генеральным секретарем РФБ?

— Бывший генеральный секретарь Наталья Галкина проявила инициативу и вышла на меня. Мы знакомы с ней с 2013 года, когда она работала со сборной, а я в ней играла. Затем мы общались по финансовым вопросам, когда я взялась за возрождение женского «Спартака».

— Долго ли думали перед тем, как дать согласие?

— Честно, я не рассматривала свой переезд в Москву. Мне хотелось отдать все силы своему любимому городу, но в Петербурге мне тяжело все давалось (в апреле Водопьянова выдвигала свою кандидатуру на выборах президента Федерации баскетбола Санкт-Петербурга, но не смогла их выиграть. — Прим. «СЭ»). В РФБ же мне предложили руководящую должность, и для меня это новый вызов. Хорошая возможность проявить себя и помочь российскому баскетболу.

— Как прошел разговор с Андреем Кириленко?

— С Андреем Геннадьевичем нас представлять друг другу не надо, мы знакомы уже более тридцати лет. Учились в одном классе. Он сказал, что для него важно, что меня порекомендовала Наташа. Понятно, что последнее слово было за ним, и он одобрил мою кандидатуру.

— Будете жить на два города или основное время проводить в Москве?

— Сто процентов основная занятость будет в Москве, потому что, во-первых, структура большая и во все вникать придется не месяц и не два. Во-вторых, ситуация в стране меняется и надо что-то делать, чтобы, когда откроют все границы, мы были готовы.

— Что будет входить в ваши обязанности? Будут ли они отличаться от функционала Галкиной?

— На сайте РФБ представлен весь перечень обязанностей генерального секретаря, их много. Но я бы отметила, что все отделы РФБ работают хорошо, везде находятся компетентные люди, которых мне нужно контролировать. Учитывая обстоятельства в стране, возможно, сейчас где-то обязанностей у меня будет поменьше. Например, Владимир Дячок (исполнительный директор РФБ) забрал на себя часть нагрузки.

Тренировка сборной России. РФБ

У нас есть приблизительное расписание игр национальных сборных

— Сборная России по футболу провела матч с Киргизией после десятимесячного перерыва. Стоит ли ждать товарищеских матчей наших баскетбольных национальных команд?

— Я сейчас плотно общаюсь с международным отделом РФБ, была на встрече в Олимпийском комитете России, где мы обсуждали возможное проведение игровых мероприятий со сборными других стран. И предварительное расписание на некоторое время вперед уже сделано. Так что, конечно, мы об этом думаем. Мы не забываем о сборных, будем приглашать команды, пытаться проводить спарринги. Но, как вы понимаете больше стоит вопрос, кто к нам поедет.

— Есть уже какие-то наметки, с кем мы будем играть?

— Наметки есть, но ситуация меняется на глазах. Прорабатываются разные варианты, и есть определенные трудности. Но мы все равно продолжаем над этим работать.

— Если нас не вернут в систему ФИБА в ближайший год, сильно ли это скажется на рейтинге наших мужской и женской команд?

— Как вы знаете, женская сборная отобралась на ЧМ-2022, а мужская — на Евробаскет-2022, но нас туда не допустили. Это негативно сказалось на рейтинге. Пока вся ситуация не урегулируется, рейтинг у нас будет только падать, к сожалению. С этим мы ничего не можем сделать.

— Андрей Кириленко недавно сказал, что в ближайшие годы будет построен центр для сборных. Как оцените это?

— Конечно, это большое дело, потому что не хочется с кем-то делить зал, которого всегда не хватает в любом городе. В целом иметь свое помещение, свой комплекс — это очень важный шаг, к которому надо стремиться любой федерации.

— Какие проблемные места у федерации, на ваш взгляд?

— Когда Кириленко возглавил РФБ, у организации было много долгов. И тогда баскетбол уходил на второй план, как бы странно это ни звучало. Надо было разобраться с финансированием, найти новых партнеров и спонсоров. И на это порой уходят годы, так оно и получилось. Только после этого начали выстраиваться нормальные отношения между всеми составляющими баскетбола. Когда РФБ погасила долги прошлого руководства, то началась работа по развитию баскетбольной инфраструктуры в регионах, в стране появилось много площадок для баскетбола 3х3, что позволило нам взять два серебра на Играх в Токио-2020.

Настала очередь изменений в профессиональном баскетболе. Перед этим сезоном было принято нововведение в лимите зарплат в женском баскетболе, чтобы уровень команд подравнялся. Все время просматриваются регламентирующие документы и предполагается, как можно ту или иную ситуацию повернуть в нужное русло. Пока я не могу сказать, что с головой в это окунулась, но некоторые документы просматривала и на сегодняшний день понимаю, что у нас многие игроки и агенты плохо знают регламент. Не все хорошо представляют свои права, и в этом сложность.

Наталья Водопьянова. Фото Соцсети

Позор, что в Петербурге нет клуба в женской Премьер-лиге

— Вы ушли из «Спартака», но клуб все равно же будет жив-здоров?

— Усилиями определенных людей, я надеюсь, все будет хорошо. Но я считаю, это позор — при наличии шести-семи спортивных женских школ не иметь в городе команды Премьер-лиги («Спартак» выступает в Суперлиге, втором по силе дивизионе. — Прим. «СЭ»). По количеству специализированных спортшкол мы уступаем только Москве, но при этом в Курске, Оренбурге, Екатеринбурге, Сыктывкаре есть команды высшего дивизиона. Нам надо об этом задуматься. Для чего тогда система спортшкол, работа тренеров, когда перспективные дети после 14 лет уезжают в другие регионы? Это позор для нашего города. Мы пытаемся сейчас выровнять эту ситуацию. Делаем это уже четвертый год. И очень бы хотелось, чтобы все получилось и стало стабильно.

— Вы неоднократно были на матчах «Зенита», который в прошлом году выиграл все соревнования, в которых участвовал. Чем это можно объяснить?

— По мальчикам у нас больше возможностей, конечно, так как на них выделяются спонсорские деньги. Стоит сказать огромное спасибо «Газпрому», что они решили поддерживать не только футбол, но и баскетбол. Это сразу сказалось и на увеличении количества занимающихся, на результатах юношей. Да, и главная команда «Зенита» показала себя с лучшей стороны. Как в Евролиге, так и во внутреннем чемпионате. Видно, что проделывается колоссальная работа. Но, я повторюсь, бюджеты совершенно разные с женским баскетболом.

— «Зенит» много вкладывает в молодежный проект. Можем увидеть воспитанников в основной команде в ближайшие годы?

— Пока наших девочек в резервных сборных командах больше, чем наших мальчиков. Но я знаю, что много перспективных детей в свое время уезжало, потому что пресловутый переход из ДЮБЛа и молодежки в основную команду идет тяжело. Поэтому многие уезжают и проходят становление в других городах. Можно назвать несколько фамилий воспитанников петербургских спортшкол из поколения-2000-2001, которые играют не здесь. Я рада, что в этом сезоне Лига ВТБ сократила количество легионеров до шести в заявке. Возможно, это позволит кому-то из местных пробиться в основу. А талантливые ребята в молодежке «Зенита» есть.

— Какой регион, кроме Москвы, больше всего делегирует своих воспитанников в резервные сборные?

— У женщин, наверное, Московская область. Благодаря работе Анны Архиповой в Видном всегда появляются сильные баскетболистки. В каждой сборной есть игроки из системы этого клуба. Хотя у первой команды в последние годы и нет серьезных достижений в Премьер-лиге, но они работают на сборные страны. Это заслуживает уважения. У мужчин много ребят подтягивается из «Локомотива-Кубань». А после открытия молодежного баскетбольного центра в Краснодаре, думаю, они сделают более качественный скачок.

Баскетболистки сборной России — бронзовые призеры Олимпиады-2004. Фото Getty Images Фото Getty Images

Бронза Олимпиады-2004 — главное достижение в моей игровой карьере

— Недавно праздновали 15-летие двойной победы российских команд на Евробаскетах. Как вы вспоминаете ту победу 2007 года?

— Я помню, что перед Евробаскетом меня спросили, за каким местом мы едем. Ответила, что за первым. А на вопрос, кому мы можем проиграть, я сказала, что только самим себе. На тот момент у нас была очень сильная сборная, поэтому очередное золото не стало неожиданностью для болельщиков. Конечно, очень радовались за ребят. Я помню, у нас были сборы, мы смотрели по телевизору последний бросок Холдена с Испанией, и Кириленко там рядом подстраховывал: если что — добить. Мы безумно радовались за них, такой ажиотаж был вокруг всего этого. А про нас как-то подзабыли, не сомневались, что мы поедем и выиграем. Так и получилось.

— Золото Евробаскета — главное достижение в вашей игровой карьере?

— Ничего не заменит первую олимпийскую медаль. Поэтому главное достижение в карьере — бронза Игр-2004 в Афинах. В 2008 году в Пекине мы повторили это достижение, причем в матче за третье место крупно обыграли Бразилию.

— На каком турнире с вашим участием у нас была самая сильная сборная?

— Хорошо помню сборную 2006 года. Мы хорошо подготовились к ЧМ-2006, где в плей-офф смогли обыграть США с Дайаной Таурази и Сью Берд. Показали прекрасный баскетбол, сплоченность и взаимозаменяемость. Возраст у всех игроков той команды был примерно одинаковый. Мы отлично друг друга понимали как на площадке, так и за ее пределами.

— Кого бы назвали лучшим тренером в своей карьере?

— Вадим Павлович Капранов. Он меня очень многому научил, при нем я стала сильнее как игрок.

У Грайнер и в Америке были проблемы с законом

— В своей карьере вы поиграли в женской НБА, выступая за «Сиэтл». Какие воспоминания остались о том периоде карьеры?

— Я провела один сезон в женской НБА. Из-за этого пришлось отказаться от выступления за сборную. Очень хотела попробовать свои силы в сильнейшей лиге мира. Было желание доказать, что я могу играть среди лучших, узнать другой менталитет, пожить в другой стране. Я получила хороший опыт, о котором совсем не жалею. От клуба и лиги у меня остались самые добрые воспоминания. Думала поехать в «Сиэтл» и на следующий сезон, но тогда бы я пропустила чемпионат мира-2006. А у меня была договоренность с президентом федерации, что если я буду нужна сборной, то в США не поеду.

— На профессиональном уровне вы играли до 40 лет. Так любите баскетбол и не хотели заканчивать или просто стечение обстоятельств?

— Да, я вернулась в баскетбол после большого перерыва. Но я играла за команду родного города, хотела, чтобы со «Спартаком» считались. Рядом было много молодых баскетболисток, хотелось передать им свой опыт. Многие подходили на тренировках, спрашивали, советовались. Надеюсь, им со мной было полегче и они чему-то научились.

Бриттни Грайнер. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Вы не пересекалась на площадке с Бриттни Грайнер?

— Нет, не пересекалась.

— Как в целом оцените ситуацию, в которой она оказалась? Все-таки Бриттни одна из сильнейших баскетболисток в истории.

— Законы для всех одинаковы, независимо от того — звезда ты или непубличный человек. Только тогда у нас в мире поровнее жизнь будет. Но я бы не хотела как-то еще комментировать и оценивать ее дело. Все мы взрослые люди и должны нести ответственность за свои поступки... У нее и в Америке были проблемы с законом, так что это не в первый раз. Конечно, по откликам все о ней хорошего мнения. Вроде как жалко человека, но, опять же, мы не должны снимать с себя ответственность за свои поступки.