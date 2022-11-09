Грайнер отправилась в колонию. В США считают, что обменивать баскетболистку невыгодно России

У Бриттни есть полгода, чтобы подать апелляцию в вышестоящий суд на приговор второй инстанции.

В среду, 9 ноября, стало известно, что американская баскетболистка Бриттни Грайнер была отправлена из СИЗО в колонию, где согласно приговору Московского областного суда может провести около восьми лет (каждый день проведенный в СИЗО был засчитан за полтора). Экс-центровая БК УГМК, осужденная за контрабанду гашишного масла, покинула стены СИЗО в Подмосковье пять дней назад. «Наша подзащитная Бриттни Грайнер 4 ноября была отправлена из СИЗО, в котором она находилась с момента задержания, в колонию общего режима для отбытия наказания, — отметил Александр Бойков. — В настоящий момент у нас нет информации ни о ее текущем местонахождении, ни о том, куда она направляется. Мы как адвокаты, а также посольство США должны быть уведомлены по факту ее прибытия в место назначения». При этом защита Грайнер оставляет за собой право подать апелляцию в вышестоящий суд на приговор второй инстанции. На это есть полгода.

Троллинг первого порядка

По словам адвоката, Грайнер ждет, когда материалы дела будут переведены на английский, чтобы она могла ознакомиться с решением суда. После этого и будет решен вопрос о возможной подаче апелляции. Защита Грайнер уверена, что у двукратной олимпийской чемпионки по-прежнему есть шансы на пересмотр дела исходя из судебной практики. «Другие обвиняемые по аналогичным уголовным делам [в России] обычно получают наказание в виде условного лишения свободы или реального, не превышающего шести лет», — заявил Александр Бойков.

Но с высокой долей вероятности все закончится не второй апелляцией, а решением Бриттни направить Президенту РФ прошение о помиловании. Только этот путь мог бы привести к обмену американки на российского бизнесмена Владимира Бута, осужденного на 25 лет в США. Напомним, что Вашингтон ранее предложил Москве обменять Бута, отбывающего в Соединенных Штатах тюремный срок за торговлю оружием, на Грайнер и Пола Уилана (осужден в России за шпионаж на 16 лет).

Президент США Джо Байден рассчитывал осуществить обмен до выборов в Конгресс США, но сделать этого не получилось. Американские эксперты считают, что Москва затягивает переговоры. «Это возможность вызвать хаос в нашей стране», — подчеркнул в интервью Yahoo! Sports Джонатан Фрэнкс, представитель кампании «Вернем наши семьи домой» и консультант по урегулированию кризисов.

Эксперт, работавший над освобождением из российской тюрьмы американца Тревора Рида, так объясняет свою позицию: «Каждый раз, когда жена Грайнер Шерель появляется на телевидении, происходит своего рода землетрясение, и все СМИ освещают эту тему, потому что ее усилия в поддержку супруги невозможно не заметить. А затем люди адресуют Белому дому вопросы во время брифингов, и на них трудно ответить. Я уверен, что русским очень приятно наблюдать за происходящим хаосом и чувствовать, что они могут спровоцировать его в любой момент».

Бриттни Грайнер. Никита Успенский

Рано или поздно

Фрэнкс считает, что Россия, возможно, пытается «отомстить США за то, что они не заключили сделку по Буту много лет назад». Действительно, Москва предпринимала много попыток вернуть бизнесмена на родину, но в Минюсте США всегда подчеркивали, что это очень значимая персона. «Мы так долго игнорировали их и говорили, что обменять Бута невозможно, а теперь хотим это сделать. Но теперь уже русские не торопят игру», — говорит эксперт.

Адвокат Алексей Тарасов, представляющий интересы летчика Константина Ярошенко (как раз был обменен на Тревора Рида), считает, что Грайнер все-таки обменяют на Виктора Бута.

«Я надеюсь, что рано или поздно обмен осуществится, — заявил «СЭ» Тарасов. — Понятно, что такие вещи обсуждаются на уровне двух государств по дипломатическим каналам, а итоговое решение остается за лидерами двух стран. Вопрос только в том, какая это будет договоренность и кого на кого обменяют. Со стороны США было названо два имени, которых они хотят получить от нас: Грайнер и Уилан. За них готовы отдать Виктора Бута. Закономерно задать вопрос, почему двух на одного, а не двух на двух. Я говорю это как сторонний наблюдатель, сам я в этих переговорах не участвую».

Адвокат Игорь Бушманов считает, что в США отталкиваются от полученных сроков фигурантов обмена. «Если учесть, что Виктор Бут, которого, возможно, готовят к обмену на двух граждан США, отбывает наказание сроком 25 лет, а Пол Уилан в России — 16 лет, срок наказания Грайнер в девять лет сделает такой обмен в цифровом исчислении фактически равноценным, что немаловажно», — сказал «СЭ» Бушманов.