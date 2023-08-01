36-летний спортсмен госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Никита Шабалкин — одна из надежд нашего баскетбола в конце нулевых. Уже в 21 год он попал в основу сборной России и помог ей завоевать главный пока титул в современной истории — золото чемпионата Европы. Тем удивительнее, что он закончил в 27 и далеко не на мажорной ноте. После завершения карьеры Никита вновь напоминал о себе в не самом лучшем свете — например, в пьяном виде нападал на водителей такси. Последняя новость о Шабалкине — странный эпизод драки в деревне Голиково, где баскетболист что-то не поделил с местным королем автомойки.

Чемпиона Европы избили в Подмосковье, но заявление написали на него самого

Спустя пару месяцев после резонансной драки с участием Алексея Шведа еще один известный баскетболист фигурирует в скандальной хронике. Правда, в отличие от звезды ЦСКА, тот факт, что воспитанник армейцев Никита Шабалкин подрался с хозяином автомойки, в целом мало кого удивит. Сама драка произошла в воскресенье днем в микрорайоне «Золотые купола» в подмосковной деревне Голиково. Небольшое поселение с официальной численностью населения меньше 300 жителей находится чуть севернее Химок — ближе к Сходне и Зеленограду, недалеко от аэропорта Шереметьево. Так вот, судя по всему, чемпион Европы по баскетболу Шабалкин что-то не поделил с хозяином местной автомойки. Как утверждает телеграм-канал «База», два участника конфликта могли быть знакомы друг с другом, а сама драка произошла на бытовой почве — во время беседы тональность разговора резко сменилась, и все закончилось рукоприкладством.

Полиция вмешалось в дело только постфактум, когда органы правопорядка вызвала подруга Шабалкина. Спортсмен позвонил девушке и сообщил, что ему срочно нужна медицинская помощь. Истекающего кровью на парковой скамейке спортсмена госпитализировали с травмой головы. Что важно, против короля автомойки на данный момент нет никаких обвинений, в то время как он сам написал на Никиту, госпитализированного с закрытой черепно-мозговой травмой, заявление в полицию.

С Шабалкиным подобное случается не впервые. Ранее в марте 2021 года он стал участником странного ДТП в центре Москвы: на 3-й Тверской-Ямской улице водитель такси прокатил на капоте баскетболиста после того, как Никита, находясь в нетрезвом состоянии, инициировал конфликт. Под влиянием спиртного Шабалкин переходил дорогу в неположенном месте и был оскорблен тем фактом, что водитель отказался уступать ему.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Два года назад напал на таксиста

В тот раз все закончилось для Шабалкина легким испугом. После того как он пнул машину, таксист прокатил его пару десятков метров на капоте. Однако в результате Никите не потребовалась даже госпитализация. Серьезных юридических последствий тот эпизод для него также не имел, хотя Шабалкин постфактум и признал свое поведение ошибочным.

«В двух словах, однозначно я не прав, — прокомментировал тот эпизод своей жизни Шабалкин. — Дорогу переходил не там, где надо. Но я живу на этой улице, хорошо ее знаю, сам тоже там паркуюсь — когда на своей стороне, когда на противоположной. Там нет большого движения, обычно перехожу, никому не мешая».

Теперь последствия могут быть гораздо значительнее, причем как для здоровья экс-баскетболиста, так и для его отношений с полицией. Репутация буйного парня в этом плане ему точно на пользу не пойдет.

Глядя нынешние инциденты с Шабалкиным, болельщики с грустью вспоминают, какие надежды с ним связывали 15 лет назад. В юности Никита занимался плаванием и теннисом, но в итоге пошел по пути отца, имеющего звание мастера спорта по баскетболу. Первые шаги в лучшей игре с мячом делал в Минводах, затем был ставропольский этап карьеры, московская «Тринта».

Шаг во взрослый спорт он сделал ЦСКА, и, хотя к основе Шабалкина привлекали редко, он получал практику в самарском ЦСК ВВС. Причем играл так убедительно, что неожиданно для многих привлек внимание главного тренера сборной России Дэвида Блатта, пригласившего Шабалкина на Евробаскет-2007. В той команде Никита был в тени лидеров, однако вернуться в 20 лет с титулом чемпиона Европы и подписать мощный контракт с «Химками»... О чем еще может мечтать молодой форвард?

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Пропал с баскетбольных радаров и открыл бизнес с Мозговым

Казалось, что перед ним открыты все дороги. Ходили слухи об интересе к россиянину даже в НБА, однако дальше карьера Шабалкина пошла на спад. Следом за хорошим сезоном начались посредственные, подготовке к матчам мешали травмы и проблемы с дисциплиной. Редко где Никита задерживался больше года, попробовав себя едва ли не во всех топовых клубах страны — от «Триумфа» с «Динамо» до «Локо-Кубань» и УНИКСа.

Одной причины, по которой спортсмен закончил со спортом в 27, нет — скорее это была совокупность факторов и признание очевидного. Шабалкин не стал идти по проторенной дорожке в тренеры или спортивные агенты, а принялся исполнять свою давнюю мечту. А по собственному признанию, ему всегда хотелось окунуться в строительный бизнес. Экс-игрок сборной поступил в МГСУ на программу МБА-строительства и принялся изучать азы этого ремесла.

Параллельно Никита открыл бизнес по ремонту квартир и нежилых помещений. Совладельцем фирмы стал другой звездный баскетболист Тимофей Мозгов. Последний раз об этом проекте было слышно в 2017-м — тогда мелькали новости, что бывшие спортсмены начали работу над жилым кварталом малоэтажной многоквартирной застройки. Однако последние инциденты могут свидетельствовать о том, что дела у Шабалкина идут не так, как хотелось бы.

«Никита — человек очень доброжелательный, миролюбивый. Он никогда не пойдет на конфликт», — защищает своего бывшего подопечного заслуженный тренер России Сергей Елевич в интервью RT. Однако в этом случае против Шабалкина играет его репутация. К тому же в истории всплывают еще и некие рабочие, которые делали ремонт в доме у Никиты. Телеграм-каналы утверждают, что Никита отказался платить и вступил в потасовку с одним из строителей.

По словам свидетелей, после того как рабочий упал, Шабалкин бросился на остальных, разбил стеклянный стол и порезал руку. Во всех перипетиях инцидента теперь предстоит разбираться полиции.