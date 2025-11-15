«Если будет возможность, с удовольствием попробую свои силы в женской НБА». Интервью баскетболистки сборной России

Эльза Сиразутдинова — о предстоящих матчах национальной сборной, юбилее «Спарты энд К» и соперничестве в Премьер-лиге.

Женская сборная России завершает сбор в Новогорске и планирует отправиться в город Секешфехервар, где 16 и 17 ноября сыграет со сборной Венгрии. В сборе принимают участие 16 игроков, включая 16-летнюю Анну Минаеву. Также стоит отметить присутствие в команде молодого звездного трио из «Спарты энд К»: Полина Селезенева (20 лет), Софья Люлина (21 год) и Эльза Сиразутдинова (22 года). Девушки уже давно на лидирующих позициях в своем клубе и здорово проявляют себя в сборной. С Селезеневой мы делали интервью в феврале, теперь пришел черед Сиразутдиновой, которая сейчас идет в топ-15 лучших бомбардиров регулярки Премьер-лиги (11,8 очка).

У нас тоже отличная команда, страха перед соперником нет

— Как проходят сборы в Новогорске. Что было интересного?

— Каждый день было по две тренировки. В первые дни притирались друг к другу, было видно, что девочки из одной команды лучше взаимодействуют между собой, но так всегда. Сыгрывались первое время, потом стало очень комфортно.

— Впереди, вероятно, матчи с крепкой сборной Венгрии. Какие ожидания?

— Всегда интересно играть с командами из Европы. Думаю, что готовы очень хорошо. Очень классно, что федерация сумела организовать такие матчи.

— Будете играть против 12-й команды мирового рейтинга.

— У них сильная сборная — это не секрет. Но у нас тоже отличная команда, так что страха точно никакого нет. Уверена, что будут два упорных матча.

— Из Курска в сборной четыре девушки, из Екатеринбурга, МБА-МГУСиТ и Видного — по три. Есть какое-то разделение на группы в раздевалке или это нормально?

— Нет-нет! Очень хороший микроклимат. Нет никакого разделения.

— Есть дедовщина? Может, Нина Глонти командует?

— Такого нет, все очень дружны. Атмосфера очень теплая, мне очень нравится, все на одной волне.

— Как там Анна Минаева? Не обижают?

— Мы с ней работали уже летом. Видно, что очень выделяется по своему возрасту. Перспективная и талантливая. Справляется с нагрузками наравне со всеми.

— Олаири Косу после США прибавила?

— Она всегда в хорошей форме. В некоторых компонентах стала выглядеть мощнее. Видно, что добавила физики.

— Что сказали представители РФБ на встрече с командой?

— Приезжали Сергей Моня, Владимир Дячок и Андрей Кириленко. Сказали напутственные слова, пожелали удачи.

— Как на сборах чувствуют себя твои одноклубницы?

— Соня и Поля прекрасно поживают. Я к ним очень привыкла. Мы всегда вместе, это здорово.

Эльза Сиразутдинова. Фото ЖБК «Спарта энд К»

В этом году в Премьер-лиге много команд примерно равного уровня

— Давай к клубной части. Как ты оцениваешь игру своей команды к этому перерыву?

— Мы идем с результатом 4-4, где-то получается лучше, где-то хуже. Очень стараемся. Все-таки прошло не так много времени с начала сезона. Еще будет возможность исправить ситуацию.

— Видел вживую матч против московского «Динамо», когда Люлина включила режим терминатора, набрав 19 очков. Как так вышло?

— Это была самая яркая игра сезона. После первой половины проигрывали 20, а потом собрались. Вышли в овертайм, а там удалось и победить. Это самое главное.

— Первую игру против «Ники-Лузалес» проиграли вчистую. Что там было?

— По себе могу сказать, что была очень тяжелая игра. Лично я не была собрана, видимо, не были еще готовы и другие.

— Против УГМК после первой половины проигрывали одно очко, но не сумели-таки преподнести сюрприз.

— Очень обидный проигрыш. Хорошо играли, действовали командно, слаженно. Такое ощущение, что сами отдали концовку. Не хватало сил, принимали неправильные решения.

— МБА-МГУСиТ вы обыграли на 30 очков. Не чувствуется ли спад в их игре?

— Конечно, было неожиданно, что будет такой счет. Видимо, МБА чего-то сейчас не хватает, но и мы провели прекрасный матч.

— С приходом Севары Нуритдиновой у вас изменился рисунок игры. Что опытная разыгрывающая дает команде?

— С Севарой очень комфортно играть. Она одна из лучших разыгрывающих в стране. Отлично видит площадку, знает, как организовать игру.

— Вернулась в Видное и Дарья Перова (Игнатова). Явно с притязаниями на место в стартовой пятерке. Не кажется, что будет нехватка времени на всех?

— Нет. Наоборот, Даша только усилит нас. Мы с ней вместе отыграли один сезон, всегда отлично взаимодействовали. Уверена, что тренер сможет создать органическую картинку, где все будут друг друга понимать и дополнять.

— Как тебе состав команд Премьер-лиги в этом сезоне?

— Много команд примерно равного уровня. Мне кажется, что всегда можно ожидать неожиданных исходов.

— Есть ли команды, против которых сложнее всего играть?

— Я бы не сказала, что дело в командах или в болельщиках. Есть залы, где сложно играть. Например, в Омске. Там такая акустика, что сами себя не слышим. Болельщиков может быть не так много, но шум стоит большой.

— У вас в команде пять человек идут со средней результативностью больше 8 очков за игру. Оказывает ли это особое давление на соперника?

— Мне кажется, что это усложняет защиту сопернику. Не знаешь, от кого ожидать угрозы. У нас все способны атаковать с хорошим процентом.

— Ты отсматриваешь игры соперников по Премьер-лиге?

— Если не попадают на наши игры, то стараюсь смотреть.

Эльза Сиразутдинова. Фото ЖБК «Спарта энд К»

Особо не веду соцсети

— В этом году «Спарте энд К» исполнилось 20 лет. Отметили это не только победой, но и большим праздником?

— Да, была шоу программа, приезжали многие игроки прошлых лет, представители федерации, друзья клуба. Приятно осознавать, что являюсь частью «Спарты энд К», все-таки уже шестой сезон тут.

— Мария Клюндикова и Ола Косу играли в WNBA. Смотрела за их выступлениями?

— Не смотрела игры, но по результатам могу судить, что они выступили очень достойно. Самое главное — они показали, что наши девчонки могут там играть.

— Сама мечтаешь об WNBA?

— Если будет такая возможность, то я с удовольствием попробую свои силы. Но сейчас меня все устраивает в России.

— Смотрела женский Евробаскет-2025?

— Смотрела. Мне очень нравится сборная Бельгии, они каким-то невероятным способом вытягивают концовки.

— Ты училась в «Тринте». Кто из твоего возраста заиграл?

— Настя Болдырева и Таня Платонова.

— После окончания бакалавриата в РГУФКе не было желания продолжить обучение?

— Нет, пока нет.

— Успеваешь смотреть кино?

— В кино редко хожу. Недавно смотрела «Форд против Феррари».

— Что у тебя сейчас в плейлисте телефона?

— Очень большой набор исполнителей. Вот прямо сейчас — Weeknd, Whole Lotta Swag, Saluki, старые песни Рианны.

— У тебя есть соцсети?

— Да, но я не особо веду их. Я об этом не думаю, у меня нет цели раскрутиться в медийном плане.