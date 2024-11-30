«Когда узнал о первом вызове в национальную сборную, подступили слезы счастья». Интервью с суперталантом ЦСКА

В 17 лет Илья Ермаков сыграл уже несколько матчей за национальную команду и является лидером своего клуба в Суперлиге.

В матче с Ливией в рамках «Кубка Дружбы» в Москве сборная России устроила хит-парад красивых атак, завершив матч с разгромным счетом 108:60. Десять и более очков в составе нашей сборной набрали сразу семь игроков, включая 17-летнего разыгрывающего ЦСКА-2 Илью Ермакова. Для Ильи это уже третий матч за национальную сборную, — на мини-турнире в Перми он дважды сыграл против Венесуэлы. В текущем сезоне Суперлиги Ермаков лучший в своей команде по передачам (4,3) и входит в топ-5 по результативности, хотя является самым молодым в ЦСКА-2. В интервью «СЭ» разыгрывающий рассказал об игроках, за которыми он внимательно следит, отношении к критике и интересе к психологии.

Хотелось бы достигнуть такого же понимания игры, как у Шведа

— У вас есть любимый матч сборной России?

— Да, это матч с Аргентиной за бронзу Олимпийских игр-2012. Много раз пересматривал эту игру, подмечал детали. Очень хочется попробовать себя на таком уровне. Дай бог, чтобы нам дали возможность отбираться на крупные турниры, но пока с этим сложно.

— Тот матч с Аргентиной был бенефисом 23-летнего Алексея Шведа. Был ли он вашей ролевой моделью?

— Слежу за ним всю свою баскетбольную карьеру, хоть она пока и не очень длинная. Мне нравится, как Алексей двигает мяч, его передачи. Очень резкие. Швед принимает решения за доли секунды. Хотелось бы достигнуть такого же понимания игры, но не сказал бы, что он мой кумир.

— А кто ваш любимый игрок? Кто-то из НБА?

— Внимательнее всего смотрю за игрой Шэя Гилджеса-Александера и Энтони Эдвардса. Это два игрока, чьи сильные стороны я бы хотел иметь в своем арсенале. Как Шэй владеет своим телом, менталитет Эдвардса. Ну и, конечно, их атлетизм впечатляет.

— Слышал мнение, что по таланту вы второй разыгрывающий страны после Егора Демина. Как относитесь к таким разговорам?

— Честно, не люблю себя хвалить. Если люди так думают, то это их дело. Для меня главное — развиваться, раскрыть свой потенциал и достичь самых высоких целей.

— С Деминым где-то пересекались?

— В одной команде — нет. Лично не знакомы, никогда не общались. Друг против друга играли, когда он выступал за «Тринту» на турнире под названием, если я не ошибаюсь, «Быстрый прорыв».

— Следите за карьерой Егора?

— Конечно, я смотрю его матчи в NCAA. Он показывает зрелый баскетбол, берет на себя ответственность за результат. Два раза подряд становился лучшим игроком недели в своей конференции. Это о многом говорит. Так что только успехов ему.

Фото Пресс-служба РФБ

Статистики в принципе нет. Об этом говорили все мои тренеры, включая Лукича

— Вы второй сезон в среднем играете по 23+ минуты в Суперлиге. Не слишком большая нагрузка для вашего организма?

— Когда я только подписал контракт с ЦСКА, то начинал работать с молодежкой, и там в основном были ребята 2003 года рождения (Илья Ермаков родился 2 августа 2007-го. — Прим. «СЭ»). Поначалу было сложно, но ближе к концу сезона меня поднатаскали, и я стал справляться с нагрузками, хотя со скоростью принятия решений были сложности. Тем не менее в свой второй год в составе армейцев я уже играл в Суперлиге. Тут очень жесткий контакт, другие скорости по сравнению с молодежкой. Так что первые три-четыре месяца прошлого сезона вообще не мог ничего показать. Но постепенно тренер Иван Кучеров начал доверять мне игровое время, за что ему большое спасибо. Во второй половине сезона играл очень много, и можно сказать, что это дало сильный толчок моему развитию. В этом сезоне у нас практически новый состав, сменился и главный тренер. Антон Юдин продолжает мне доверять, передавать свой богатый опыт. Также большое спасибо ему.

Что касается цифр, то вообще не думаю об этом. Статистики в принципе нет на таком уровне. Об этом говорили все мои тренеры, включая Зорана Лукича. Все идет от принятия решения, от защиты. Просто стараюсь играть в свой баскетбол и кайфовать. В таком случае все в порядке будет и с цифрами.

— Заметил, что все молодые игроки высоко отзываются о работе с Антоном Юдиным.

— Антон Николаевич — большой профессионал. Был сильным игроком, много лет входил в тренерский штаб Димитриса Итудиса, несколько раз выигрывал Евролигу. Видно, что он очень глубоко разбирается в баскетболе, когда указывает тебе на ошибки по ходу игры или тренировки, то приходит осознание, что действительно надо было сыграть именно так. Мне очень нравится с ним работать. Главное же, что Антон Николаевич доверяет мне, верит в мой потенциал.

— В прошлом году Юдин довел дубль «Зенита» до полуфинала Суперлиги. Есть ресурсы постараться повторить это достижение с ЦСКА?

— Конечно, всем хочется зайти в плей-офф. Последние два сезона сделать этого не получилось, заканчивали в конце таблицы. Надеюсь, в этот раз мы прервем эту серию и почувствуем атмосферу плей-офф. Там у игроков уже другой настрой, другая мотивация. Так что стремление попасть в топ-8 по итогам регулярки огромное, а там посмотрим. Не люблю загадывать. Главное — как можно чаще выигрывать.

Фото Пресс-служба РФБ

Почему-то многие думают, что баскетбол — это легкая работа

— Это был ваш второй вызов в сборную. Как отреагировали на первый?

— Это забавная история. Я увидел сообщение о расширенном списке из 25 игроков, но даже не стал искать там свою фамилию. Мне всего 16 лет, национальная сборная — это где-то далеко. Потом мне набирает мама или папа (точно не помню) и говорит, что я попал в этот список. Был в шоке, не поверил. Еще раз открыл материал, и даже подступили слезы счастья. Понятно, что я еще не в окончательном списке, но тренер обратил на меня внимание, труды моей работы окупились. Потом мне говорят: ты едешь на сборы, и для меня это был шок. Смотрю матчи Лиги ВТБ по телевизору, не понимал, как общаться с парнями. Все-таки они старше, гораздо опытнее. Был небольшой страх, что будет дедовщина. Но все приняли очень здорово, были открытыми. Никто не смотрел на мой возраст, общались как со старым другом. Мне удалось чему-то научиться у них, позадавать вопросы. Например, общался с ребятами из «Зенита» о том, насколько тяжело противостоять на тренировках Тренту Фрейзеру. Как он двигается, какие у него фишки, как его правильно держать.

— Когда набрали первые очки в Перми — особые чувства?

— Когда вышел на паркет, то не думал о статистике. Просто распирала гордость, что вышел играть за национальную сборную в переполненном «Молоте», на трибунах шесть-семь тысяч человек. Раньше я не играл при такой большой аудитории. После матча получил много поздравлений. Все писали, что в 17 лет круто дебютировать за сборную, но я понимаю, что почивать на лаврах точно не стоит. Это повод еще больше работать над собой, двигаться дальше.

— Последние годы есть сложившееся мнение, что в России большая проблема с первыми номерами, а последним состоявшимся разыгрывающим с русским паспортом был Дмитрий Хвостов. Хотя и ему не удалось закрепиться в составе топ-клуба. Вас это не смущает?

— Никогда не обращал внимание на комментарии экспертов, болельщиков, которые пишут свое мнение под новостями/материалами. Почему-то многие думают, что баскетбол — это легкая работа и они сделают ее лучше, чем те, кто выходит на паркет. Однако никто не знает всех нюансов и внутренних проблем. Поэтому я закрываю на это глаза. Пусть каждый остается при своем мнении.

— Понимаю. Кого бы выделили из разыгрывающих в Лиге ВТБ?

— Из иностранцев мне импонирует Ксавьер Мун. По телу, по решениям, по физическим возможностям. У американца ноги как пружины, очень крутой прыжок. Из россиян, пожалуй, назову Дмитрия Хвостова. Много лет играет в Лиге ВТБ, не зря в Нижнем его называют Профессором.

— Вы всегда были разыгрывающим? Или выступали на других позициях?

— Я из Курска, начинал в «Русичах» на позиции второго номера. Играл примерно до 12 лет. На первенстве России до 13 лет я получил приз лучшего атакующего защитника, но после этого решил перейти на позицию разыгрывающего. Это был какой-то внутренний запрос, интуиция, плюс тренер пошел навстречу.

— Родители переехали с вами в Москву или остались в Курске?

— Я переехал с мамой, а папа остался там. Понятно, что сейчас там непростая ситуация, но прямо сейчас все поутихло.

Илья Ермаков (слева) и Владислав Емченко в матче Россия — Ливия (108:60). Фото Пресс-служба РФБ

— Чем увлекаетесь, помимо баскетбола?

— Интересуюсь психологией, читаю специализированную литературу об этом. Свободное время в основном посвящаю восстановлению. Конечно, могу посмотреть какие-то фильмы, сериалы, но не в ущерб сну. Что касается музыки, то я меломан. Не ограничиваю себя одним или несколькими жанрами. Слушаю и российских, и иностранных исполнителей.

— Как ваш английский?

— Пока есть языковой барьер. В принципе все понимаю, могу что-то сказать, но с уверенностью и структурой построения предложений есть проблемы. Занимаюсь с репетитором, который помогает мне. Надеюсь, что скоро будет заметный прогресс.

— Если перейдете в первую команду, то без английского будет сложно.

— Понимаю, но так далеко не загадываю. Но, конечно, стремлюсь к этому. Хочу стать важным игроком для ЦСКА.