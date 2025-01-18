MVP Евробаскета Кияра Линскенс — об Олимпиаде-2024, прогрессе в русском языке и предстоящем «Финале четырех».

Переход центровой сборной Бельгии Кияры Линскенс в курское «Динамо» стал одним из самых статусных подписаний межсезонья в российском баскетболе. Летом Линскенс выступала на Играх-2024 в Париже, где ее результативность в шести матчах составила 11,5 очка, 6,7 подбора и 2,2 передачи при эффективности 15,8 (больше только у Эммы Мессеман — 28,5). Бельгийки заняли четвертое место в Париже, а Кияра сменила чемпионат Франции на Россию, где ранее она выступала за «Надежду» (2021/22) и «Енисей» (2019/20).

Незадолго до «Финала четырех» Кубка России, где помимо «Динамо» сыграет «Ника», БК УГМК и МБА, «СЭ» удалось пообщаться с самым ценным игроком (MVP) Евробаскета-2023, которая рассказала о своем прогрессе в изучении русского языка, тульских пряниках и реакции своей семьи на переход в курский клуб.

В Европе все знают, что «Динамо» — это топ-клуб

— В заявке на сезон вас упоминают как Киару, иногда встречается Ким, чаще всего — Кики. Как правильно?

— Имя при рождении — Кияра, но весь баскетбольный мир называет меня Кики, это и привычнее, и проще выговорить. Лет десять назад меня стали так называть, вот и прижилось.

— Предстоящий «Финал четырех» Кубка России пройдет в Екатеринбурге. В полуфинале «Динамо» предстоит сыграть против «Ники» из Сыктывкара. Какие ключи надо подобрать к сопернику, чтобы победить?

— Уверена, это будет очень сложная игра для нас. 27 декабря мы им проиграли с заметной разницей (71:66), поэтому расслабляться точно не стоит. Нам надо максимально подготовиться к этой встрече и не позволить сопернику поймать игровой кураж.

— В конце календарного года у вас была неприятная полоса — три поражения и ничья в кубковом матче. Затем удалось победить в нескольких матчах подряд. Что происходило с командой?

— Это был очень сложный период. Сначала уволили главного тренера Игоря Грачева, затем исполняющим обязанности стал Дмитрий Шумихин, после этого пришел Сергей Вознюк. Каждый из них делал свою работу, но не все получалось. Сейчас мы одержали ряд побед, думаю, что мы вышли на хороший уровень. У нас было всего три тренировки с новым тренером (Вознюком. — Прим. «СЭ») перед поражениями от МБА и «Ники», вероятно, были не совсем подготовлены, но сейчас уже работаем над исправлением всех ошибок и готовимся к «Финалу четырех» Кубка.

Фото ЖБК «Динамо» Курск

— Это уже третий российский клуб в вашей карьере — после красноярского «Енисея» была оренбургская «Надежда», а теперь «Динамо». Как бы вы описали каждый их этих этапов?

— Шесть лет назад я впервые приехала в Россию юным игроком. Все для меня было в новинку. В Красноярске очень нравился тренер (Ольга Шунейкина. — Прим. «СЭ»). Она давала мне достаточно свободы на площадке. Мы неплохо выступили на европейской арене (во второй раз в истории пробились в 1/16 финала Еврокубка ФИБА, где по сумме двух матчей уступили испанской «Валенсии». — Прим. «СЭ»). В целом это был отличный опыт для меня.

Сезон в Оренбурге был сложным. Я играла не так много времени, как могла бы (23 минуты, 11,8 очка, 8,1 подбора, 1,1 блок-шота). На это повлияла частая смена тренеров в течение сезона. Каждый видел игру команды по-своему. Сейчас я играю за «Динамо» и счастлива тут находиться. Да, у нас есть взлеты и падения в игре, но уверена, что у нас получится хороший сезон и мы отлично выступим в плей-офф.

— Почему вы выбрали именно «Динамо» для продолжения карьеры? Все-таки российские команды отстранены от еврокубков.

— Представители клуба связались с моим агентом и сделали хорошее предложение. Пару лет назад команда выиграла Евролигу, в Европе все знают, что это топ-клуб, поэтому я уверенно приняла это решение и с честью выступаю за эту команду.

Родители знают, что я в безопасности

— Не было ли опасения подписывать контракт с командой, которая находится в очень опасной зоне? В августе-сентябре команда перебазировалась в Тулу, чтобы обезопасить себя от непредвиденных обстоятельств.

— Контракт я подписала задолго до того, как в Курской области стало неспокойно. Мой агент привела все аргументы того, что дальнейшее мое нахождение будет безопасным, что и получилось. Мы переехали в Тулу и продолжаем тренироваться и играть. Никаких проблем нет, я счастлива тут.

— Не было ли волнения или даже давления со стороны семьи?

— Нет-нет. После новостей о событиях в Курской области они переживали. В тот момент я еще не знала, что мы переезжаем в Тулу. Сейчас они знают, что я в безопасности, поэтому нет никакого давления.

— При всей любви к Туле это не самый баскетбольный город в стране. Как вы восприняли новую для себя арену и как болельщики восприняли вас?

— С первой игры приходили и местные болельщики, и наши курские. Как я понимаю, они приезжают на каждый домашний матч в Тулу, чтобы поддержать нас. За ними и местные любители баскетбола постепенно привыкают к нашей команде. Наши победы в том числе и их заслуга.

— Тула — новый город для вас. Что удалось увидеть?

— Мы часто бываем в центре, по возможности выходим гулять командой. Сходила на волейбольную игру. В целом мне тут очень комфортно.

— Вы уже пробовали тульские пряники?

— Да, пробовала, но мне по душе другие десерты. А девчонки из команды в восторге от них!

— Видели тульские самовары? Пили чай из них?

— Видела, конечно. Выглядят интересно, но чай из них пока не пробовала.

— Как у вас дела с русским языком? Все-таки вы давно в России.

— Девчонки из команды помогают мне в общении в быту, переводят вопросы. Могу точно сказать, что я стала неплохо понимать на слух то, что говорят вокруг. Говорить мне, конечно, сложновато.

Фото БК МБА

Выделила бы Нину Глонти

— Много лет за московский ЦСКА играл ваш соотечественник Томас ван дер Шпигель. Общались ли вы с ним перед приездом в Россию?

— Я знаю про его карьеру в России, но мы не знакомы и никогда не общались.

— Вспоминая Олимпиаду в Париже летом 2024-го. Ваш проигрыш Франции в овертайме в полуфинале и досадное поражение в матче за бронзу. Чего не хватило Бельгии на этом турнире?

— Очень-очень сложный вопрос! Могу сказать, что если бы сыграли через год теми же составами, то мы бы победили! Тот случай, когда пара очков решает судьбу не только игры, но и медалей. У нас была прекрасная команда.

— Это главное достижение для вас в качестве игрока сборной?

— Думаю, что победа на чемпионате Европы в 2023-м была более значимой! (Лискенс была признана MVP турнира. — Прим. «СЭ».)

— В Сети есть видео, где вы почти забиваете сверху большим мячом. Повторяли этот элемент?

— Что-то я не помню такое видео...

— Его сняли в те времена, когда вы играли в «Надежде».

— Честно, не помню. В Красноярске я пробовала, но это очень сложно делать большим мячом. Теннисный лучше держится в руке.

— Вы популярны у себя в стране? Все-таки золото и две бронзы на Евробаскетах, хорошее выступление на Олимпиаде.

— Думаю, что именно из-за достижений за последние годы нас стали узнавать на улице. Часто на прогулках узнают и приветствуют. Не только меня, но и всех членов команды.

— А Эмма Мессеман как же?

— Она настоящая звезда! Помню, как после Олимпиады она не могла выходить на улицу, потому что к ней выстраивалась очередь за фото и автографами.

— В одном из интервью форвард «Ники» Анастасия Логунова сказала, что в случае возвращения на европейскую арену российским командам будет очень сложно. Как бы вы ответили на этот вопрос?

— Я полностью с ней согласна. В Евролиге и в Еврокубке очень высокий уровень. Сейчас очень сложно будет с ними конкурировать — физический контакт другой, другой уровень соревновательности. Нужно будет время для выхода на должный уровень.

— Кого из игроков в российской премьер-лиге вы бы выделили?

— Мне сложно сказать вот так сразу. В нашей команде я бы выбрала Нину Глонти.