«Колян был уникальным». Самый высокий баскетболист России умер от менингита в 29 лет

Памяти Николая Рогожкина.

Самый высокий баскетболист России Николай Рогожкин ушел из жизни 5 мая. Он играл в Волгограде, Химках, Екатеринбурге, Тамбове. Затем стал выступать на турнирах по баскетболу 3х3 за команды Урала, где был одним из самых ярких игроков и сумел многого добиться, в том числе на мировом уровне. На играх и тренировках Рогожкин не жалел себя, не обращал внимания, если что-то болит. Чувствовал долг перед командой. На одной из тренировок Коле стало плохо. Врачи диагностировали менингит, но было уже поздно. Большой человек с огромной душой и сердцем так и не пришел в сознание. Ему было всего 29 лет.

Коля Рогожкин из Вишнёвки

В небольшом поселке Вишнёвка в Волгоградской области 21 декабря 1993 года на свет появился Николай. Единственный и любимый сын Александра и Ирины Рогожкиных. Всю юность мальчик провел в родном селе — среди простых ребят, работящих людей и мудрых деревенских стариков. Помогал родным по хозяйству, учился в местной школе. В свободное время любил погонять мяч во дворе. Когда играл в футбол, то стоял на воротах — Коля с самого детства был высоким, что явно отличало его от сверстников. В 10-м классе парень уже был ростом 205 см и носил обувь 49-го размера, которую шили на заказ.

Николай Рогожкин с мамой. Фото из архива семьи Николая Рогожкина

Кстати, день рождения Николая 21 декабря — это еще и международный день баскетбола. Сама судьба предрекла его дальнейший путь. Однако в профессиональный спорт юноша пришел в 17 лет! Нонсенс для баскетбола. Его первой командой стал волгоградский клуб «Аквариус».

— Меня друзья познакомили с тренером по баскетболу Сергеем Прыгунковым, — рассказывает «СЭ» отец Николая Александр Рогожкин. — Мы приехали на встречу с сыном, и когда Сергей Александрович увидел Колю, то потерял дар речи. Сказал, что за такими ребятами он ездит по всей России и очень благодарен судьбе, что послала такого самородка. Сына тут же приняли в Волгоградский колледж олимпийского резерва, подключили к тренировкам и турнирам. Начались поездки по стране.

Уже через два года Рогожкин попал в систему подмосковных «Химок», где тренер молодежных команд Олег Резвый индивидуально занимался с центровым. Такие выдающиеся антропометрические данные необходимо было правильно «обработать» и направить в нужное русло.

— Конечно, Коля поздно оказался в баскетболе, поэтому ему было тяжелее остальных, — отмечает «СЭ» Олег Резвый. — В 19 лет мы с ним начали проходить то, что ребята в его возрасте давно знали. Я занимался с ним индивидуально и скажу, что он молодец, старался учиться всему, проявляя настоящий мужской характер. Помню, в начале у него были проблемы с ловлей мяча. Из-за недостатка баскетбольных навыков руки постоянно были опущены вниз. И я придумал такую фишку: когда кто-то из команды пасовал ему мяч в лицо и Коля не успевал поймать, ему назначался штраф 10 рублей. Иногда за одну тренировку набегало больше сотки, а Коля бегал с разбитым носом, но не жаловался, терпел. Вскоре мы эту проблему решили и уже развивали его сильные стороны. У Рогожкина уже тогда был хороший полукрюк и стабильный средний бросок. Плюс рост, сила и подвижность. Он всегда был целеустремленный, с жестким стержнем и характером, если говорить про борьбу на площадке. В жизни это был очень компанейский и добродушный парень.

Николай Рогожкин. Фото из архива семьи Николая Рогожкина

В подмосковной академии Николай, уже вымахав до 222 сантиметров, играл за молодежную команду «Химки-2», затем выступал в составе фарм-клуба «Химки-Подмосковье» в чемпионате российской суперлиги. Затем Рогожкин подписал контракт с «Мурсией» и два года оттачивал мастерство в Испании. Как делился сам Николай, там одна из лучших в мире школ для центровых. В городе Мурсия он учился на психолога, параллельно изучая испанский язык, в чем достаточно преуспел. После возвращения в Россию выступал на ТВ, делился полученным за рубежом опытом. Вместе с тем всегда подчеркивал свою принадлежность к родному поселку.

— Одно время мы с Коляном снимали квартиру вместе и также вместе отдыхали, тусовались, — вспоминает друг Рогожкина Максим Сахаров. — Он всегда говорил, что он простой деревенский парень, при каждом удобном случае упоминал название своего поселка Вишнёвка и тепло отзывался о родных местах. Когда знакомились с девчонками, это даже была его фишка — представляться «Я — Коля Рогожкин из Вишнёвки».

Однако вместо открывающихся перспектив у Рогожкина произошел небольшой спад в карьере, и следующие сезоны он провел в суперлиге-2, играя за «Тамбов» и «Чебоксарских ястребов». Отвечая на вопросы журналистов, почему с такими данными и багажом баскетбольных навыков центровой не играет в Евролиге, Николай честно отвечал: «Где-то недоработал на тренировках».

Два года в Испании, всенародная любовь на Урале

И тут вновь судьба совершила неожиданный поворот: летом 2018 года Николай играл в стритбол на одной из площадок Екатеринбурга. Там его заметил основатель и играющий тренер команды по баскетболу 3х3 «Грязные парни» Сергей Вяткин.

— Я приходил потренироваться в парк Павлика Морозова и как-то заметил там двух очень высоких и стройных людей — парня ростом, как мне тогда показалось, 2 метра 30 сантиметров и девушку 2 метра ростом, — говорит «СЭ» Сергей Вяткин. — Таких высоких вживую я еще никогда не видел. Они напомнили мне персонажей из фильма «Аватар». Они играли в баскетбол, видно было, что парень обученный, забивает полукрюки и отрабатывает штрафной бросок, в общем, очень интересный. Тогда я посчитал, что он приехал на контракт в один из профессиональных баскетбольных клубов Екатеринбурга «Уралмаш» или «Урал» (клуб прекратил существование в пандемию коронавируса). А потом Коля появился на одном из любительских стритбольных турниров в Екатеринбурге. И там он делал невероятные вещи! Парень забивал за игру по шесть-семь данков, раздавал всем блок-шоты, и никто не мог его остановить — я никогда не видел такого. Это был игрок уровня НБА, его команда побеждала. Я решился пригласить его играть за нашу команду. Коля сказал: «Я готов!» Мы провели недельные учебно-тренировочные сборы и заявились на отборочный этап турнира RedBullReign .

Николай Рогожкин (второй слева). Фото из архива семьи Николая Рогожкина

Так Николай оказался в составе «Грязных парней» и вскоре громко заявил о себе на турнире RedBullReign , забрав золото на национальном финале и бронзу на мировом финале в Вашингтоне. Эти турниры стали для Рогожкина первыми официальными в дисциплине баскетбол 3х3. (К слову, Николай мог попасть в США и гораздо раньше — уже были готовы все документы и куплены билеты, — но тогда Николай получил вызов в юношескую сборную России и без раздумий остался в стране. Как он тогда сказал, играть за Россию — честь для него и приоритет).

— На Урале Колян стал всеобщим любимцем, внимание болельщиков и любителей баскетбола было приковано не только к его огромному росту и классной игре, но и к его бесконечной любви к баскетболу, это особенно подкупало, — вспоминает старший тренер команды «Грязные парни» Алексей Агафонов. — Колян вписался в команду «Грязные парни» с первой тренировки. Он дал всем нам уникальную возможность побеждать на турнирах самого высокого всероссийского и международного уровней. С ним мы всегда двигались только вперед. Вместе мы проехали всю Россию и полмира, радовались победам, смеялись, чему-то удивлялись, где-то огорчались — мы по-настоящему дружили.

Николай Рогожкин (слева). Фото из архива семьи Николая Рогожкина

В составе команды «Грязные парни» из Екатеринбурга последовала череда ярких выступлений на всероссийских и международных турнирах. В частности — бронза на чемпионате России по баскетболу 3х3, два полуфинала турниров Про-цикла FIBA 3 x 3 Shanghai Challenger -2018 и Nanjing Challenger -2019.

В 2019 году Рогожкин поступил на экономический факультет Уральского федерального университета. Несмотря на все достижения и спортивный успех, действующие тогда спонсоры не нашли возможности дальнейшего финансирования команды, ребята вместе с Колей продолжали тренироваться на различных площадках, которые были доступны, ездили на турниры за счет руководителей команды и частично за свой счет, лишь бы продолжать играть на высоком уровне.

Проблемы в Саранске, дело всей жизни

Но долго так протянуть у Николая не получилось. Финансовые трудности значительно сказались и на результатах команды, и на дальнейшем баскетбольном пути Рогожкина. Найти подходящие варианты ни в 5х5, ни в 3х3 не удавалось, и о н переехал в Саранск, где стал выступал в местной любительской лиге. А вскоре баскетбольное сообщество узнало шокирующую новость — игрок был задержан с психоактивным веществом, которое приобрел для личного использования. Рогожкина не стали подводить под уголовный срок. Дело закрыли после выплаты штрафа.

— У Коли было огромное желание исправиться, — делится отец игрока Александр Рогожкин. — И большая сила воли. Вся эта история была как страшный сон. После этого случая Коля абсолютно изменил свое отношение даже к обычным сигаретам — больше не было никаких вредных привычек. Он понял, насколько опасна эта грань, и больше не рисковал. Было тяжело, но он сумел сосредоточиться на любимом деле — баскетболе. Ради игры сын готов был все преодолеть. Помню, сколько раз ему предлагали пойти работать тренером, он ни в какую не соглашался. Говорил: «Буду играть, пока могу». Даже в выходные, сидя за компьютером, играл в баскетбол. Просто жил им.

Фото из архива семьи Николая Рогожкина

— Когда в жизни наступает черная полоса, мы все справляемся с ней по-разному, — вспоминает подруга Екатерина Юшина. — И Коля совершил ошибку, о которой впоследствии горячо пожалел. Но новость о проблемах с наркотиками разлетелась моментально. Многие представители СМИ начали дружно мусолить и раздувать эту тему, быстро позабыв о положительных личных качествах Николая, которых было очень много. К сожалению, вместо того чтобы попытаться помочь человеку, люди стали обливать его грязью. Но тут проявилась еще одна важная черта Коли — он не умел обижаться. А если и злился, то очень быстро отходил. Легко прощал и всегда ко всем был добр. Возможно, именно благодаря этому Николай сумел справиться с наплывом негатива и вернуться в спорт.

Он уже не играл на крупнейших всероссийских и международных турнирах, выступая в областных региональных лигах. Но, как и прежде, Николай отдавался игре целиком, старался максимально помочь команде. Ответственность, поддержка, борьба, желание побеждать и становиться лучше — это никуда не исчезло. Баскетбол был не просто частью его жизни, а ею самой. Даже в последний день перед тем, как Рогожкина забрала скорая, он тренировался, чтобы помочь команде выиграть ближайший матч на турнире Пензенской области.

— В начале сезона Коля стал выступать за команду «Атриника» из города Саранск, которая заявилась в Пензенскую любительскую баскетбольною лигу, — говорит Александр Рогожкин. — Команда его приняла хорошо, легко и сразу со всеми ребятами подружился. Он всегда со всеми быстро находил общий язык. Это, конечно, все равно был не тот уровень, на котором он мог играть, но на тот момент главным для Коли было вернуться в спорт. Он очень ответственно подходил к делу, на каждой игре выкладывался по максимуму, зачастую пренебрегая вниманием к здоровью, мог тренироваться из последних сил, чувствуя ответственность перед партнерами по команде.

Яркий и необычный

В последнем сообщении, которое Николай отправил отцу, он пожаловался на здоровье, — чего раньше не делал. Сказал, что ему очень плохо и он собирается вызвать скорую помощь. Врачи приехали быстро, но Рогожкин уже был почти без сознания. В больнице ему диагностировали вирусный менингит, в лечении консультировались со специалистами из московских клиник. Ввели пациента в искусственную кому, вводили лекарства и питание через капельницы. Но Коле не становилось лучше. Он умер через три дня, так и не приходя в сознание.

На похороны в его родной поселок Вишнёвка приехали почти сто человек.

— Вся наша улица была заставлена машинами, а очередь людей простиралась на десятки метров от кладбища. Всем поселком провожали, — со слезами вспоминает отец Николая. — Приехали ребята, с кем он играл. Было много друзей, спортсменов, тренеров, болельщиков. Коля же играл в разных клубах, и все, кто смог, в тот день приехали с ним проститься. Добираться до нас далеко, но именно такое большое количество народа говорит о том, что Колю любили, ценили как друга. Спасибо всем, кто в тот день был рядом с ним.

Рассказывает друг Денис Орленко.

— Я навсегда запомню Колю компанейским и веселым, — говорит Орленко. — Когда мы вместе играли в «Химках», часто проводили мастер-классы в школах. Конечно, к нам как к самым высоким было приковано все внимание (рост Дениса Орленко 216 см. — Прим. «СЭ» ). Ему нравилось быть в центре событий, он любил общаться с детьми, помогал всегда. Если кто-то из детей не справлялся с мячом, то Коля брал его на руки и поднимал над кольцом, чтобы ребенок смог забить сверху. Еще он участвовал и в благотворительных акциях, помогал животным. Даже взял кота из приюта, которого потом увез в деревню, чтобы тот жил на природе.

Николай Рогожкин с учениками школы. Фото из архива семьи Николая Рогожкина

Последняя игра, которая прошла уже без самого высокого центрового, принесла чемпионский титул «Атринике». Партнеры по команде взяли на матч футболку с номером «22», под которым Рогожкин провел свой последний сезон. В течение этого времени Николай регулярно выходил в старте и был лидером по набранным очкам и подборам — его посмертно признали лучшим центровым сезона. 20 мая в Екатеринбурге прошли отборочные этапы на Кубок России среди мужчин и женщин по баскетболу 3х3. Эти турниры с участием сильнейших уральских команд начались с минуты молчания и были посвящены памяти Николая Рогожкина. А его команда «Грязные парни» стала победителем.

— Для меня лично Николай запомнился, как очень яркий и необычный игрок, — рассказывает играющий тренер команды «Грязные парни» Сергей Вяткин. — Вообще в нашей команде приветствуются необычные игроки, и Коля на сто процентов подошел под эту концепцию. Очень жаль, что он ушел так рано. Светлая память. Он действительно был яркий и на площадке, и за ее пределами. Его любили все: одноклубники и соперники, любители баскетбола и простые болельщики, организаторы турниров и судьи, девушки и особенно дети.

— С лучилось непоправимое, мы потеряли ярчайшего баскетболиста и друга, — говорит старший тренер команды «Грязные парни» Алексей Агафонов. — Его смерть стала для всех нас настоящим шоком. Сейчас мы опустошены и скорбим. Колян был уникальным, он сиял так ярко! Человек с колоссальной харизмой, в нем сочетались несочетаемые качества — решительный, жесткий и несгибаемый на площадке и в то же время веселый, добрый, мягкий и отзывчивый в жизни. И даже когда Коля перестал выступать за команду, мы поддерживали связь и продолжали дружить. Колян всегда будет с нами не только в сердцах и памяти, но во всех залах, на всех площадках, где мы играем, и в каждом мяче, который мы подарим детям. Его имя люди обязательно должны знать и помнить. Мы сделаем все, чтобы сохранить и увековечить память о Николае Рогожкине. Соболезнования и низкий поклон родителям Николая и всем, кто их поддержал, был с ними в трудные минуты и на похоронах. Коле — светлая память...

Николай Рогожкин (справа). Фото из архива семьи Николая Рогожкина

У Николая Рогожкина была очень яркая, но слишком короткая жизнь. Авторы этой статьи хотят почтить память хорошего друга со светлой душой и напомнить читателям, что главное в жизни — в любой ситуации оставаться человеком и не отворачиваться от других людей. Берегите себя и своих близких. А если будете в Волгограде, не пожалейте времени — посетите поселок Вишнёвка Палласовского района.

Фото из архива семьи Николая Рогожкина

Там, на огромных просторах, вдохните чистый воздух, пройдите по деревенским улицам, ощутите ветер степей, и тогда без лишних слов вы поймете, каким он парнем был — добрым, веселым, светлым человеком с огромным чистым сердцем. Таким он будет для нас всегда — Николай Рогожкин из Вишнёвки.