«Сразу сказали, что планируем беременность». Главная звезда российского баскетбола нашла любовь с простым тренером

История любви Марии Вадеевой.

Центровая УГМК и сборной России Мария Вадеева с этого сезона выступает под фамилией Клюндикова. А также в новом статусе — она теперь не только спортсменка, но и мама.

Избранник баскетболистки

Последние несколько лет Вадеева встречалась с бывшим баскетболистом, а ныне тренером Никитой Клюндиковым. Несмотря на то что Вадеева — главная баскетболистка страны, ее избранник — простой тренер. Клюндиков — воспитанник ЦСКА, играл за армейцев на молодежном уровне и выступал за кадетскую сборную России (U-16) на чемпионате Европы-2011. На высоком уровне так и не проявил себя, но стал детским тренером. Сейчас он работает в юниорской команде «УГМК-Юниор», а также планирует заниматься собственными бизнес-проектами.

Весной 2023 года Клюндиков сделал предложение любимой, а летом они сыграли свадьбу. Никита стал главной поддержкой и помощником для супруги.

«Не буду вдаваться в детали, но свой приз MVP премьер-лиги я получила во многом благодаря ему. Мы вместе пересматривали все матчи, анализировали удачные и неудачные действия», — признавалась Мария.

Свадьба

Торжество баскетболистов прошло в пышной обстановке. На празднике было 36 человек.

«Мы хотели собрать только самых близких, самых родных, с которыми можно было поделиться самым сокровенным. В итоге мне очень понравилась атмосфера. Запомню этот вечер надолго. Было очень душевно», — рассказывала в интервью «СЭ» сама Вадеева.

Из артистов на их свадьбе выступали известные певцы Игорь Корнелюк, Мот и певица Мари Краймбрери.

На медовый месяц влюбленные отправились в Турцию.

Мария Вадеева и Никита Клюндиков принимают поздравления на свадьбе. Фото соцсети

Декретный отпуск

В сентябре 2023 года Вадеева объявила, что пропустит сезон по важной причине.

«Я нахожусь в положении, поэтому пропущу предстоящий сезон. При этом буду постоянно находиться в Екатеринбурге, рядом с командой. Присутствовать на играх, подбадривать девочек. В марте этого года Никита сделал мне предложение. Поэтому перед подписанием нового контракта мы сообщили директору клуба Максиму Николаевичу Рябкову, что планируем беременность. Пропуск сезона был обговорен заранее. Спасибо клубу, что пошли мне навстречу», — рассказывала Вадеева «СЭ».

В 2024-м у баскетболистки родился сын, которого назвали Матвеем.

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Достижения Вадеевой

Мария Вадеева является трехкратной чемпионкой России, трехкратной чемпионкой Евролиги, трехкратной обладательницей Суперкубка Европы, двукратной обладательницей Кубка России, обладательницей Кубка УГМК (2018) и др.

С 2018 года баскетболистка выступает за УГМК. Ранее она играла в WNBA за «Лос-Анджелес Спаркс». Калифорнийская команда в 2018-м задрафтовала ее под общим 11-м номером.