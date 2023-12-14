Ориентация — север. Архангельск на три дня стал столицей российского баскетбола 3х3

Две московские команды стали обладателями Суперкубков России.

Архангельская земля и населяющие ее поморы издавна считались особенными в России. Именно здесь долгое время находились морские ворота страны, именно отсюда три века назад шагал в Москву с рыбным обозом будущий великий ученый Михаил Ломоносов. Теперь же в регионе большое внимание уделяют развитию спорта.

И на текущей неделе в обратном Ломоносову направлении проследовали ведущие игроки страны в баскетбол 3х3. Всего за три дня здесь открыли новый сезон инклюзивного проекта «тихий!баскетбол», провели этапы Winline чемпионата России. А на десерт определили победителей Суперкубка среди мужчин и женщин.

Важная задача

Первый Суперкубок России по баскетболу 3х3 среди спортсменов с нарушениями слуха прошел в Архангельске с 11 по 12 декабря и собрал лучших — 12 мужских и 8 женских команд. География получилась максимально широкой — от Москвы и Петербурга до Белгорода, Кемерова и Луганска. По традиции все расходы участников взяла на себя РФБ. А игрокам и тренерам, помимо прочего, устроили медиадень с профессиональной фотосессией.

Фото РФБ

Помимо этого, на Суперкубке опробовали несколько важных технических новинок, касающихся в том числе и игрового процесса. Так, в трансляцию матчей внедрен перевод на язык жестов. А во время встреч спортсмены получают световые сигналы в моментах, где требуется остановка игры.

На протяжении двух дней участники Суперкубка отчаянно рубились за право сыграть в финалах на площадке «большого» Winline чемпионата России. Уровень баскетболистов разный — от тех, кто имеет опыт выступления за сборную России, в том числе на крупных молодежных турнирах, до вчерашних юниоров. Но те, кому не хватало мастерства, компенсировали это энтузиазмом, и проходных игр не было. В первый день прошли матчи групповых этапов — четыре тройки у мужчин и два квартета у женщин, определившие фаворитов и участников плей-офф. У мужчин выделялись «Москва», челябинский «Метеор» и белгородская «Вершина». У девушек — та же «Вершина» и столичные «Монстры».

В итоге зрители увидели два московско-белгородских финала. В мужской части турнира «Москва» прошлась по оппонентам катком, завершая игры досрочно. Не стал исключением и решающий матч, где «Вершина» была вынуждена капитулировать — 22:6. Зато у прекрасного пола белгородская команда взяла реванш. Их соперницы из «Монстров» провели все встречи без замен, и на последний шаг сил немного не хватило.

Андрей Кириленко (справа) встретился с губернатором Архангельской области и принял участие в церемониях награждения Суперкубков России по баскетболу 3х3. Фото РФБ

Награда от Кириленко

Между прочим, награды победители получили из рук главы РФБ Андрея Кириленко, который также приехал в Архангельск. Он не только смотрел за играми всех турниров, но и встретился с руководством области, где в следующем году начнется строительство регионального Центра сборных команд РФБ.

— Рад вновь погрузиться в детали этого крупного проекта, а также в спортивную жизнь региона, — отметил Кириленко. — Архангельск достойно провел все соревнования, что говорит о заинтересованности властей в том, чтобы поднять уровень лучшей игры с мячом на качественно новый уровень. Наше сотрудничество обещает быть долгим и продуктивным!

Несомненно, порадовали руководителя федерации и баскетболисты. Сначала на площадку вышли участники сдвоенного этапа Winline чемпионата России, который еще называют тандемом. У мужчин команды боролись за право сыграть на следующем тандеме «Мастер», в чем преуспели челябинский «Курчатов», «Шахтер» из белорусского Солигорска, петербургский «ЦОП Бэд Бойз» и нижегородский NNTU. Женщины же разыграли полноценный этап, который без поражений прошла команда МБА. В финале москвички превзошли действующих чемпионок страны «ЦОП-Петербург» со счетом 21:15.

Главным же событием для болельщиков стали матчи Суперкубка России, собравшего лучшие команды страны по итогам прошлого сезона — четыре мужские и две женские. У девушек второй раз за несколько часов встретились МБА и «ЦОП-Петербург». И вновь успех сопутствовал более молодой московской команде — в огненном матче, где все решилось на последних секундах, МБА взяла верх со счетом 16:15. У мужчин же в финале сошлись московская «Руна» и пермский Bionord Pro, в составе которого есть два олимпийских призера — Александр Зуев и Станислав Шаров. Но москвичи, недавно выигравшие Кубок России, подтвердили статус и в Архангельске — 21:12.