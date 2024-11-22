«Чаще ухожу в декрет, чем даю интервью». Большой разговор с Раисой Мусиной

Форвард «Ники» и сборной России — об американских горках плей-офф-2023/24, причине срыва отъезда в женскую НБА и обидном пропуске ЧМ-2022.

После финала плей-офф Премьер-лиги-2023/24 Раиса Мусина пропала с информационных радаров. Новость о пропуске текущего сезона не подтверждалась официально, хотя форвард и не попала в заявку. Такой значимый и знаковый игрок для российского баскетбола не мог оставаться в тени так долго. Многолетнее молчание завершилось во время Суперкубка России-2024, который с блеском провел в Сыктывкаре руководитель местной федерации и владелец «Ники-Лузалес» Руслан Семенюк.

Вернусь к началу сезона-2025/26

— Прошла информация, что вы пропускаете сезон-2024/25, но официально она не подтверждалась. Так ли это?

— Да, так и есть, это связано с моим вторым декретом.

— Про первый декрет, из-за которого вы пропустили сезон-2022/23, вы тоже не рассказывали.

— Люблю держать такие моменты в секрете, чтобы не было лишней информации, лишних комментариев по этому поводу. Все же думают, что когда спортсмен уходит в декрет, то он завершает свою карьеру. Это далеко не так.

— Насколько я понимаю, вы настроены вернуться в сезоне-2025/26?

— Да, с самого начала предсезонной подготовки. Мне скоро 27. Я уже взрослая, но силы на возвращение в баскетбол есть.

— Давайте вспомним прошлый сезон. Вы вернулись после декрета. Каково женщине играть после рождения ребенка?

— Наверное, больше понимаешь свою ответственность. Приходит осознание, что это твое любимое дело, что ты можешь этим заниматься и после родов. В жизни появляется еще один человек, за которого ты ответственна, и поэтому с такой же ответственностью подходишь и к своей работе. Организм теряет много чего во время этого периода. Нужно его восстановить, перед тем как начать заниматься таким тяжелым видом спортом, как баскетбол. Везде идет контакт, и он не очень приятен, когда у тебя нет сил.

— Что самое тяжелое при возвращении в профи после родов? Чего не хватает, учитывая, что вы всю жизнь занималась баскетболом?

— Первое, что мы теряем, — это координация движения. Мышечная память у людей, которые всю жизнь занимаются спортом, есть, но ощущается, как ты теряешь эту амплитуду движений, твоя скорость падает, твои движения становятся замедленными. Это похоже slow motion из мультфильма про Паддингтона. Вот с этим, конечно, тяжело, что приходится восстанавливать, вспоминать, как работают твои мышцы.

Зато есть большое преимущество. Пробуждается желание к работе после девяти месяцев отсутствия спорта. Наверное, поэтому у многих игроков идет небольшой рост после декрета, а у кого-то и значительный.

Раиса Мусина против Дарьи Игнатовой. Фото ПБК «Ника»

— Не было ли желания все бросить?

— Баскетбол?

— Да.

— Нет, мне кажется, потому что это... Не хочется, конечно, так говорить, но это все-таки любимое дело с самого детства. Ты постоянно этим занимаешься, очень скучаешь по нему. И для меня было самое главное — это быстрее вернуться на площадку. Поэтому спустя два месяца после рождения ребенка я вернулась в Сыктывкар и начала свою подготовку к официальным играм.

— Можете ли сказать, на сколько в процентном отношении вы вернулись к своей оптимальной форме в прошлом сезоне?

— Не скажу, что это были мои максимальные проценты. Я не была таким же игроком, каким была до ухода в декрет. Игра была совсем другая, команда другая. Конечно, от себя всегда хочется желать чего-то большего. Но того, что имелось, вполне хватало. Главное — иметь желание. Может быть, этот сезон я была бы еще лучше, но я решила провести год с пользой для своей семьи.

С каждым пропущенным сезоном ты понимаешь, сколько удовольствия ты получаешь от занятия баскетболом. Каждая игра приносит не просто какой-то опыт, но и невероятные эмоции, радость. За тебя приходят поболеть люди, тебя поддерживают. Конечно, тяжело немного сейчас будет составить свое расписание, потому что нужно успевать еще больше везде, но я думаю, на то мы и спортсмены, чтобы успеть везде. Должны быть еще более энергичными, чтобы все у нас получалось.

Никто не думал, что «Ника» вообще может выиграть у топ-клуба в плей-офф

— В тот сезон, когда вы вернулись, «Ника» заняла самое высокое для себя место. Как получилось, что вы такой высокий результат показали и вполне неплохо смотрелись в финальной серии против БК УГМК?

— У нас весь сезон был похож на американские горки. Мы где-то выигрывали, а например, не самому сильному столичному «Динамо» проигрывали. Вроде в итоге стали вторыми, вроде взяли серебро, но сезон был очень неровный. Я помню, как в феврале у нас состоялось командное собрание. На тот момент мы находились на седьмом месте. И кто бы мог подумать, что за два месяца мы дойдем до финала плей-офф. Но случился такой перформанс, мы стали играть лучше. При этом игроки были те же, никто не поменялся. И, наверное, мы просто стали лучше коммуницировать между собой и узнали свои сильные стороны.

Появилось желание играть на победу в каждом матче, все хотели добраться до финала. Тогда началась очень интересная серия с Оренбургом. В гостях проиграли, дома выиграли, в гостях опять выиграли.

Потом мы в серии с Курском проиграли с большой разницей у них в гостях. На ответный матч «Динамо» приехало расслабленным, думая, что они уже вышли в финал. Мы их обыграли с такой же разницей. Самое интересное начинается уже в Курске. Конечно, мы тогда были андердогами, никто не думал, что «Ника» из Сыктывкара вообще может выиграть у одного из двух наших топ-клубов, но мы сделали это. Я считаю, что это большая работа, проделанная каждым из игроков, тренерским штабом, руководством. В январе 2024 года мы отпраздновали 25-летие компании «Лузалес», которая спонсирует наш клуб. Мы играли дома с Курском в зеленой форме в честь этого события, но проиграли где-то 30 очков... Естественно, никто не мог ожидать, что в апреле мы наденем на себя серебряные медали. Только наше руководство верило в нас и говорило, что мы самые лучшие и можем привести эту команду к медалям. Так и случилось.

Это был такой сезон, который запомнится на всю жизнь. Мы очень много путешествовали, очень много было игр, выездов. Мы проводили всего пару дней в Сыктывкаре — и на выезд! Это не забыть!

Раиса Мусина против Анастасии Олаири Косу. Фото ПБК «Ника»

— По ходу сезона у вас сменился главный тренер. Как вы думаете, в чем была причина ухода Александра Васина?

— Я на такой вопрос, честно, ответить не могу, потому моя личная любовь всегда принадлежит Сан Санычу как тренеру. Он многое в меня вложил. Я прошла очень большую школу с ним, начиная от «Спарты энд К» в 16 лет, когда я попала в первую команду. Потом была сборная с ним. Васин всегда близкий мне в баскетболе человек, я всегда понимаю его тактику, его мышление. Может быть, тогда команде нужен был какой-то переворот, может, не хватало коммуникации. Я не могу сказать, для чего это было сделано и как это произошло.

Сан Саныча я всегда поздравляю с праздниками, с Днем тренера, с Днем учителя, потому что все-таки это человек, который был не только моим тренером, но и учителем. Мы прошли очень многое с ним. Были времена, когда вообще не общались и я его «не любила» как тренера, но все спортсмены меня понимают. В баскетбольном плане он внес огромный вклад в Мусину-баскетболистку.

— У вас великолепная статистика за прошлый сезон: 20 очков в среднем за игру, почти 8 подборов, 3 передачи, 1,8 перехвата и 1,3 блокшота. Это вы такой крутой игрок или же уровень соперников был низкий?

— Мне кажется, что это было в том числе мое большое желание играть, команда во мне нуждалась. Я — человек, который всегда много подбирает, поэтому, наверное, это было основным, с чем я могла помочь, например в играх плей-офф, своей команде. Потому что все равно физически где-то мне не хватало сил на всю игру.

Тяжелее даются действия в атаке. Тем более все знают, как я играю. Все знают мои сильные стороны, их закрывают. Конечно, и уровень баскетбола, на котором мы играли раньше, был повыше. Игра была немного более физическая, интенсивная. Сейчас, наверное, то, что уехали многие звездные представители WNBA, которые играли раньше в Екатеринбурге, портит общую картину. Красота баскетбола немножко исчезла. Конечно, хочется играть на таком же мировом уровне, как раньше. Не хватает международных соревнований. Это дополнительный стимул всегда.

Но на сегодняшний день, не играя, я не могу сказать, что я хороший игрок, потому что нахожусь в декрете. Не хочется опережать время и говорить яркие слова, как я красиво вернусь. Лучше пусть это доказывается делом, чем я буду сидеть и рассказывать всем, какая я классная. Но все-таки остается какая-то скромность, наверное, к тому, что ты делаешь, потому что всегда хочется доказать самой себе, что, несмотря на то, что ты уходишь в декрет, пропускаешь сезоны, случаются в жизни травмы, нужно возвращаться и становиться еще более сильной.

— Я впервые был в Сыктывкаре на Суперкубке. За пару часов до события ходил по городу и был удивлен, что реклама по всему городу, где-то баннер спортшколы, где-то — спортивной секции. На фронте самого большого ТЦ — лица Севары Нуритдиновой и Марии Клюндиковой (Вадеевой). Очень приятно-неожиданное наблюдение! Дальше я пошел в зал и практически сразу вышел: воздуха от количества людей просто не было! Фанатские переклички, продажа экипировки. Как так баскетбол расцвел в Сыктывкаре?

— Честно скажу, что именно этим Сыктывкар и привлекает. Такой атмосферы, как у нас в зале, практически нигде нет. Кто бы что ни писал, какие фанаты из разных городов ни говорили бы что-то плохое про Сыктывкар, но все тут строится на людях, на отношениях между людьми и на том, как действительно любят баскетбол в городе. Люди, которые приходят на баскетбол — они же приходят просто получать удовольствие и искренне болеют за свою команду. Они не имеют ничего против соперников, они так же любят игроков, которые играли и тут, и в других командах, которые приезжают к нам.

Раиса Мусина с маскотом «Ники». Фото ПБК «Ника»

Я помню, когда у нас был «Финал четырех» Кубка России в декабре 2022 года. Весь город был украшен разными плакатами, баннерами, светодиодной рекламой. Первый баннер был у аэропорта, когда люди только приезжали в город. Мои знакомые, которые случайно приехали в командировку, увидели мою фотографию на билборде. Позвонили и спросили, как так вышло. Они даже не знали, что я живу в Сыктывкаре.

Баскетболисток в городе все знают. Конечно, мне как игроку это тоже приятно, что идет взаимосвязь с болельщиками, что люди все-таки относятся к тебе как к известной личности. Я не знаю другого российского клуба на сегодняшний день, сколько я ездила на выездные игры, чтобы на трибунах было столько народу. На Суперкубке же было действительно такое давление с трибун, хоть я и сидела на лавке в числе зрителей. Мне кажется, противники, которые приезжают играть в Сыктывкар, сталкиваются с большим давлением.

Каждый город поддерживает своих болельщиков — это факт. Многое разносится не самого лицеприятного в комментариях, в пабликах, но я не особо читаю все. Сыктывкар для некоторых людей является хорошим раздражителем. Но тут же живут люди, которые искренне болеют за своих игроков, за свою команду, за свой город. Поэтому я, конечно, всегда на стороне своих болельщиков.

На Евробаскете-2021 нас была суперская команда

— Могли бы рассказать, почему вы так и не заиграли в WNBA?

— Началась пандемия.

— То есть это стало решающей историей?

— У меня так и не получилось сделать визу и поехать в тренировочный лагерь. Все посольства в России были закрыты. В тот год я играла в Курске, но посещение игр было запрещено, и мы играли при пустых залах.

— Вы просто можете не знать, что Курск этот сезон не играет в Курске.

— Нет, я знаю, я хотела поехать в Тулу, когда «Ника» играла против «Динамо». Но мне показалось, что ехать туда будет немного сложно. Но очень хочется тульских пряников, люблю их очень.

Раиса Мусина. Фото Личный архив

— Я вспоминаю 2017 год, вашу победу на чемпионате мира U-19. Я комментировал финальный матч с американками во время «Экспо-Баскет». Это было очень душевно. Скажите, пожалуйста, как та победа изменила вашу жизнь?

— Для нас это не особо ощущалось, тогда мы не могли понять, насколько это было круто. Но когда смотришь на то, что 14 лет Россия не выигрывала чемпионат мира — и само по себе выиграть у американок, — это приносит большую радость. Но жизнь как-то идет, время проходит, и о старом уже забывается.

Редко вспоминаешь о том, что выиграла чемпионат мира на «детском» уровне. Конечно, когда у нас была возможность поехать на взрослый чемпионат мира, мы уже думали об этом. И, в принципе, жизнь, наверное, никак не поменялась. В моей памяти уже забылся этот момент, потому что всегда хочется чего-то большего.

И вдвойне обидно становится от того, что мы смогли выйти на ЧМ-2022 в Австралии после отбора в Доминикане, но не смогли попасть туда. Мы проделали летом большой путь, когда стали пятыми на Евробаскете-2021. Прибили Испанию, хотя всю жизнь им проигрывали. У нас была очень хорошая команда, суперская.

— Вы следите за играми Премьер-лиги?

— В основном слежу за «Никой», но иногда могу попасть на интересный матч, когда, например, Видное обыграло в гостях «Надежду».

Голдырева, Козик, Глонти, Зоткина

— Давайте отберем топ-5 игроков на данный момент. Марию Клюндикову (Вадееву) не учитываем пока что.

— Могу выделить по позициям. Мне всегда нравится, как играет Юлия Козик. На ее позиции лучше игрока нет, играет с характером и с ответственностью. Она очень хорошо действует в защите и в нападении, приносит много пользы команде. Для меня вот Юля — большая молодец. Я этого игрока точно включу в пятерку.

— Кого еще?

— Из больших мне нравится Настя Зоткина. Она молодая и, мне кажется, с каждым годом прибавляет. У нее очень хороший трехочковый бросок. На первого номера я бы поставила Марину Голдыреву. На «четверку» — Нину Глонти. Хотя на первого можно и Севару Нуритдинову, но стиль Марины [Голдыревой] нравится мне чуть больше. Уже несколько лет она очень агрессивная, мощная. На позиции третьего номера назвала бы себя, но не сейчас.

— Может, Елену Михайлову?

— Мне кажется, ей нужен еще большой опыт в командах на уровне топ-3.

— Проходила информация, что Мария Крымова не захотела переходить в один из клубов чемпионата Турции, было предложение и из Армении. Как думаете, она совершила ошибку или нет?

— Я не знаю, насколько наши молодые игроки лояльны для перехода за границу. Надо еще понимать, что многие страны не дадут лицензию для русских игроков, чтобы они играли. Турция и Сербия вроде «дружелюбные» в этом отношении. Мне кажется, что у Маши хорошее развитие в российском баскетболе. Впереди открыты большие двери, чтобы сделать себе имя, хорошую карьеру. Когда откроются чемпионаты лояльные, Евролига, Еврокубки, то да, будет другой разговор. Но на сегодняшний момент у нее все идет очень хорошо. Тем более можно сказать, что вся команда играет на нее.

Раиса Мусина и исполнительный директор РФБ Владимир Дячок. Фото ПБК «Ника»

— А следите за WNBA?

— Нет. Я видела, что «Нью-Йорк» стал чемпионом, не более.

— А за Евролигой?

— Нет.

— Вы сказали, что если все пойдет хорошо, то вы займетесь баскетбольным будущим дочери. Я правильно понял?

— Ну я бы хотела, чтобы моя дочь играла в баскетбол.

— А почему?

— У нее хорошие гены, она будет высокая. Моя семья любит баскетбол, у меня все племянницы тоже занимаются баскетболом. Я бы, конечно, хотела, чтобы моя дочь тоже занималась этим спортом. Но на сегодняшний день это мое желание, будет ли такое желание у ребенка, посмотрим. Сейчас кажется, что будет. Она очень активна и любит играть в баскетбольный мячик, не остается к нему равнодушна.

— Как вы считаете, РФБ достаточно делает для поддержания женского баскетбола в нынешних условиях?

— Да, мне кажется, что развитие не стоит на месте. Трансляции значительно улучшились, раньше же не было трансляций по федеральным каналам. Сейчас они появляются.

В разных городах проходят мастер-классы, открываются площадки. Появляются команды в тех городах, где их не было. Девчонки, которые взяли серебро в 3х3 — Логинова, Козик, Фролкины, — много разъезжают по городам. Наши заслуженные баскетболистки — Кириллова, Водопьянова, Швайбович, Сумникова — постоянно приезжают на различные мероприятия. Проект Her Game, Her Rules для девочек идет совместно с ФИБА. Так что мы вернемся еще сильнее!

— И последний вопрос. Что бы вы пожелали всем любителям баскетбола?

— Здоровья и желания. Желание — это катализатор энергии, который приводит нас к достижению целей. Если ты желаешь выигрывать, ты будешь двигаться в сторону своих медалей. 2024 год — это Год семьи, и я призываю всех рожать. Лично я чаще ухожу в декрет, чем даю интервью.