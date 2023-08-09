Россия вновь обыгрывает Иран. Как жаль, что этой молодой сборной не будет на ЧМ

Сегодня, 20:15
Россия — Иран — 71:57 (21:14, 12:12, 16:13, 22:18)
Россия: Щербенев (12 + 5 передач), Герасимов (10), Барашков (9), Чадов (9)
Иран: Амини (20 + 7 подборов), Яхчали (19), Гиригориан (6)
Пермь. Арена «Молот». 5000 зрителей.
Сборная России во второй раз за три дня обыграла Иран в товарищеской встрече. Оба раза участник ЧМ-2023 был обыгран с разницей 10+. На этой оптимистичной ноте команда Зорана Лукича завершает второй летний сбор. Иран же продолжит готовиться к мировому первенству в Грузии.
Несмотря на уверенную победу в первом матче, Зоран Лукич остался недоволен действиями своей команды. Сербский специалист отметил, что многие игроки ростера оказались не готовы к агрессивному баскетболу Ирана, слабо сыграв в ряде эпизодах один на один. При этом, когда гости совершили рывок 11:2 во второй половине, тренер не стал брать тайм-аут. «Не хотел помогать нашим игрокам — для того чтобы они сами осознали такие моменты, сами через это прошли, — заявил Лукич на пресс-конференции. — Я хотел увидеть их реакцию. Так и растут баскетболисты. Если бы мы готовились к ЧМ, то я бы действовал иначе».
Лучший игрок иранцев в первой игре 18-летний Мохаммад Амини (17 очков) заметил, что ко второму матчу его команда подойдет совершенно в других кондициях: «У нас был долгий перелет, всего одна предыгровая тренировка в Перми. Мы не успели прийти в себя, поэтому провалили первую половину. Во второй игре будем действовать собранно с первых минут». Амини не соврал. Иранцы, вышедшие без получившего отдых 38-летнего Хамеда Хаддади, играли более дисциплинированно в защите, не позволяли нашей команде набирать легкие очки. А опытный Меисам Мирзаи быстро спровоцировал Андрея Мартюка на три персональных замечания. Когда центровой «Локо» получил четвертый фол в середине второй четверти, Лукичу оставалось только развести руками (к тому моменту на счету Мартюка было еще и четыре потери).
Таким образом, большую половину матча мы провели без основного центрового. Но Сергей Клюев и вынужденно выходивший на пятом номере Филипп Гафуров не подвели. Большой МБА, пропускавший первую игру, в первом же владении сделал данк, совершил несколько важных подборов, неплохо защищался против Мирзаи. Гафуров был агрессивен в защите, совершив несколько перехватов. В первой половине здорово действовал и Михаил Беленицкий, который также не принимал участия в первой игре.
А вот у баскетболистов много поигравших в первом матче, видимо, накопилась усталость. Андрей Лопатин смазал все восемь бросков с игры, Юрий Умрихин был неубедителен в розыгрыше (три потери и ни одной передачи). В защите наши действовали максимально агрессивно, зачастую останавливая проходы иранцев фолом. Однако это не помешало Амини набрать 14 очков в первой половине. Форвард «Монако» раз за разом ловил оппонентов на противоходе, вызывая огромное раздражение Лукича.
Впрочем, это не помешало нашей сборной уйти на перерыв с преимуществом в семь очков. Иранцев сгубили потери (10) и очень слабая реализация штрафных бросков (5 /14 — всего 35,7%). Увы, но у нас тоже набралось десяток потерь к перерыву, поэтому разговор в раздевалке для баскетболистов явно вышел не самый легкий.
В третьей четверти гости постарались переломить ход встречи, но ощущалось, что пока они находятся в функциональной яме. Наша молодая команда была заметна быстрее на обоих концах площадки. До поры до времени иранцы сохраняли интригу за счет действий капитана команды Бехнам Яхчали. Но в конце третьей десятиминутки Лукич выпустил Максима Барашкова, который оказался настоящим джокером.
За две минуты на площадке форвард МБА забросил три трехочковых (жаль, что смазал четвертую попытку), окончательно сняв вопрос о победителе встречи. А когда дальние броски полетели и у Александра Щербенева, то дело запахло разгромом (69:49). В оставшиеся минуты Лукич дал возможность поиграть резервистам, и это позволило иранцам сократить разницу под шум переполненного «Молота».
В конце игры россияне получили стоячие овации пермской публики и с хорошим настроением отправляются в свои клубы. Иран же после Перми летит в Тбилиси, где сыграет с хозяевами, Черногорией и Иорданией.