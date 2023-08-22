Страшный сон сборной США и нераскрытый тренерский талант. Памяти Сергея Бабкова

Герой ЧМ-1998 покинул нас на 57-м году жизни.

В понедельник, 21 августа, не стало Сергея Бабкова. Герой ЧМ-1998, один из лучших снайперов европейского баскетбола своего поколения, успешный руководитель родного клуба и человек, которому на несколько лет доверили тренировать национальную сборную. Сергей Анатольевич прожил интересную жизнь, но ушел от нас слишком рано...

Особая роль

Сергей Бабков родился 5 июня 1967 года в Бийске (Алтайский край). Играл на позиции атакующего защитника (рост 191 см). В начале игровой карьеры (еще в чемпионате СССР) выступал за новосибирские «Динамо» и «Локомотив». После распада СССР играл за границей. Сезоны-1992/93 — 1993/94 провёл за немецкий «Трир», став лучшим снайпером Бундеслиги (24,1 очка в среднем за игру).

Игра в Германии позволила Бабкову обратить на себя внимание больших клубов. Летом 1994 года он перешел в испанскую «Уникаху», в составе которой провел пять сезонов, стал серебряным призером ACB-1994/95, участвовал в Матче звезд ACB 1995 года. В 1999 году «СЭ» включил Сергея в топ-50 лучших игроков европейского баскетбола. «Несмотря на солидный возраст, умудряется с каждым годом играть все сильнее и сильнее. После великолепного выступления на чемпионате мира в Афинах проводит лучший сезон в составе «Уникахи», входя в десятку самых результативных баскетболистов испанского первенства. Похоже, Бабкову удалось наконец обрести бесценное для снайпера качество — стабильность», — говорилось в материале нашего издания.

Сезон-1999/20 Бабков провел в «Ховентуде», но травмы уже не позволили ему показать свои лучшие качества. Поэтому следующий сезон стал для защитника последним. Интересно, что завершать игровую карьеру он отправился в родной новосибирский «Локомотив».

В 1992 — 1999 годах Бабков играл за сборную России. Провел в ней 64 официальных матча, что до сих пор является рекордом (среднестатистические показатели — 25,8 минуты, 13,8 очка, 2,0 голевой передачи, 1,8 подбора и 1,1 перехвата за игру). Серебряный призер чемпионатов мира 1994 и 1998 годов. Серебряный призер чемпионата Европы-93 и бронзовый — ЧЕ-97.

Бобков никогда не лез на первый план, а просто делал свое дело и нес нелегкое бремя бомбардира. Иногда ситуация требовала уйти в тень и дать разыгрываться другим, иногда соперники получали от Боба по 20-30 очков. Нужно было встать на линию в финале Евробаскета — пожалуйста. Забить важнейший трехочковый — и снова да. Осечки случались у всех, но все равно Бабков был всегда на своем месте. Знаменитый тридцатник в полуфинале против США в 98-м лишь верхняя часть огромного айсберга, и она не характеризует защитника, она просто показывает, какой важной частью команды он всегда был. Лидерами являлись другие, и в старте порой выходили другие, а Боб знал свои функции и не требовал большего.

Сергей Бабков. Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Предшественник Блатта

В 2001 году Бабков перешел на тренерскую работу. Начиная с сезона-2001/02 — главный тренер новосибирского «Локомотива». В сезоне-2002/03 привел команду к победе в дивизионе Б российской суперлиги и вывел ее в дивизион А. В регулярном чемпионате высшего дивизиона «Локомотив» занял 11-е место (5 побед — 19 поражений), но не попал в плей-офф.

После выступления сибиряков в Суперлиге А на Бабкова обратил внимание многолетний руководитель РФБ Сергей Чернов. Упрямо не желая отдавать сборную иностранцу, РФБ остановила свой выбор на совсем молодом тренере. Результат на чемпионате Европы в Сербии у Сергея Анатольевича получился ровно таким же, как и у куда более его опытного предшественника Сергея Елевича: мощный старт (1-е место в группе) с последующим провалом в плей-офф (поражение в 1/4 от греков) и непопаданием на чемпионат мира следующего года.

Терпение Сергея Чернова лопнуло еще в Белграде он принял заявление Бабкова об отставке и начал переговоры с зарубежными тренерами-кандидатами. В тот момент вряд ли кто-то мог предположить, каким грандиозным успехом завершатся эти запоздалые поиски. Дэвид Блатт приведет Россию к главным успехам в истории российского баскетбола, Бабков же продолжил тренерскую карьеру в российской глубинке. Он успел поработать в «Спартак-Приморье» и «Новосибирске», где в середине 2011 года стал гендиректором и занимал этот пост последние 12 лет.

За это время клуб с не самым большим бюджетом под руководством гендиректора Бабкова стал чемпионом Суперлиги-2014/14 и обладателем Кубка России-2016/17. Это лучшие достижения клуба, которые без столь мощного рулевого будет очень сложно повторить.

Сергей Бабков. Фото Дмитрий Солнцев

Победа над США

Чемпионат мира 1998 года — высочайшее достижение сборной России на этом турнире в современной истории. Да, пусть скажут, что США отправили на мундиаль совсем не ту команду (проблема с локаутом в НБА), но это сугубо их проблемы. Тренерские скамейки того матча полны уже ушедшими легендами: Сергей Белов, Руди Томьянович (двукратный чемпион НБА во главе «Хьюстон Рокетс»), Алжан Жармухамедов...

Первые три очка россиян — на счету Бабкова. 13 очков из 17 первых — тоже дело рук его рук (позволим такое повторение сегодня). Постоянное напряжение для защитников, кинжальные проходы под кольцо, где караулят Михайлов с Носовым, скидки в углы, где ждут Карасёв с Домани, 30 итоговых очков — в каком кошмарном сне мог присниться такой соперник сборной США?

Бабков забил важнейший трёхочковый и сократил разницу в счёте в 3 очка, заставив Томьяновича взять тайм-аут. Следующим своим точным броском Боб внёс настоящую панику в ряды звездно-полосатых. Это подтверждает и голос Владимира Гомельского, комментировавшего тот матч на Первом канале.

Да, потом Сергей Панов забил победный мяч, но почти половину всех очков принёс нам Бабков. Интересно, что думал тогда будущий член зала славы Томьянович, когда бы узнал, что этого игрока клубы НБА не выбрали на драфте 89 года...

По итогам 1998 года Бабков вошел в топ-30 лучших спортсменов страны по версии «СЭ», в том числе обойдя в голосовании журналистов издания Максима Афиногенова, Ольгу Данилову, Ирину Привалову, Светлану Хоркину и многих других наших звезд.

Перед «Финалом четырех» Кубка России сезона 2017/18 краснодарский «Локомотив» устраивал Матч Дружбы среди известных баскетболистов, участников Ф4, журналистов и гостей турнира. Нам посчастливилось играть под руководством Сергея Анатольевича в том импровизированном матче. В одной из атак игрок нашей команды — известный баскетбольный блогер — потерял мяч. Бабков сразу же его заменил. На вопрос о причинах замены главный тренер ответил ярко и жестко: «В любой ситуации и против любого соперника надо играть. А лучше выигрывать».

Сказал, как и играл...