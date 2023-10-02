Сегодня, 09:00
Любительский клуб БК «Московский» в последний момент заявился на Кубок России и уже успел наделать в нем шума. С 21 по 24 сентября команда Эмина Антоняна отправилась в Ессентуки, где смогла завоевать единственную путевку в следующий круг у трех участников Высшей лиги (майкопского «Динамо-МГТУ», ставропольского «Южного слона» и грозненского «Динамо»). Спустя неделю в «Финале четырех» Кубка Сергея Николаевича Тараканова БК «Московский» сначала легко обыграл дубль «Химок» (97:60), а в решающем матче команда, в составе которой выступают такие титулованные игроки, как Егор Вяльцев, Семен Дебда и Владислав Мелешкин, показала мастер-класс «Чебоксарским Ястребам» (81:54).
— Почему решили заявиться в Кубок России? Вопрос главному тренеру БК «Московский» Эмину Антоняну.
— Этого очень хотели наши игроки. Целый год меня этим подначивал Витя Павленко, затем и Олег Фокин (директор СШОР ЦСКА по баскетболу). В итоге я решился и не пожалел, что сделал это. Сейчас получаем удовольствие от процесса.
— Какой этап был сложнее: в Грозном или в Москве?
— По напряженности игр Кубок Тараканова дался нам легче, чем выезд в Ессентуки. Там у нас было три тяжелых матча, везде были баскетбольные «качели». В Москве же мы сразу захватили преимущество в обеих играх и не дали возможности соперникам вернуться в игру.
— Какая ваша реалистичная цель в этом розыгрыше Кубка России?
— Когда мы посмотрели таблицу и «посевы», то наша цель была выиграть мини-турнир в Ессентуках, а в «Финале четырех» занять именно первое место, чтобы не летать во Владивосток или Сургут. Остаться в Москве и встретиться с ЦСКА-2. Так что задача минимум выполнена. Следующая цель — пройти дубль армейцев и сыграть с «Пари НН». Это будет хороший опыт, учитывая, что мы будем противостоять коллективу главного тренера сборной России Зорана Лукича. Так что если нам удастся добраться до игр с «Нижним», то это будет крутой результат.
Отметим, что приз MVP на Кубке Тараканова получил игрок БК «Московский» Юрий Беспалов.
Фаворитами Кубка Давида Яковлевича Берлина считались финалист Суперлиги-2022/23 «Вологда-Чеваката» и выступавший в прошлом сезоне в премьер-лиге «Пересвет-ЮФУ». Оба коллектива вступили в борьбу на стадии полуфиналов, но пробиться в решающий матч у них не получилось. В первом полуфинале девушки из Вологды не смогли навязать борьбу «Руне». Столичный коллектив набрал очень приличный ход (выиграв до полуфинала четыре игры подряд, испытал сложности только в матче с петербургским «Спартаком» в четвертьфинале) и практически не заметил сопротивления команды Тариэла Папашвили. Решающей стала вторая четверть: москвички выиграли ее с разгромным счетом 24:9, уйдя на перерыв с преимуществом «+19» (44:25). И вплоть до финальной сирены дистанция между командами постоянно составляла около 20 очков.
Во втором полуфинале борьба между «Пересветом-ЮФУ» и ногинским «Спартаком» была куда более напряженной. Ростовчанки проиграли три первые четверти, но в каждой преимущество соперниц составляло всего 2-3 очка. В заключительной десятиминутке Ульяна Травина и компания смогли догнать оппонентов и даже получили шанс на победу. Но, отставая на два очка, не смогли довести дело до броска в решающей атаке: 55:53 в пользу девушек из Ногинска.
В финале настоящая битва была в первые 20 минут. Команды не отпускали друг друга на расстояние одной атаки (33:30 в пользу «Руны»), но в третьей четверти баскетболистки «Спартака» сбавили обороты. Москвички же благодаря усилиям Юлии Савуковой и Виктории Щербаковой сделали рывок 17:0 и смогли удержать комфортное преимущество до завершения игрового отрезка (53:35). Отыграть такую фору за оставшиеся 10 минут подмосковной команде было практически нереально. Она не бросила играть, но все-таки потерпела крупное поражение (49:76). Разгром случился и в матче за третье место, где «Вологда-Чеваката» не оставила никаких шансов ростовскому клубу (71:43).
Титул MVP достался 17-летней Юлии Савуковой. В символическую пятерку турнира вошли Мария Канищева («Вологда-Чеваката»), Алина Безбородова («Спартак», Ногинск), Элеонора Олейникова («Руна»), Ксения Чернова («Спартак», Ногинск) и Ульяна Травина («Пересвет-ЮФУ»).