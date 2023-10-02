Кубки Тараканова и Берлина остаются в Москве. БК «Московский» и «Руна» — вне конкуренции

Титулы MVP достались 17-летней Юлии Савуковой и Юрию Беспалову.

Мысли о Лукиче

Любительский клуб БК «Московский» в последний момент заявился на Кубок России и уже успел наделать в нем шума. С 21 по 24 сентября команда Эмина Антоняна отправилась в Ессентуки, где смогла завоевать единственную путевку в следующий круг у трех участников Высшей лиги (майкопского «Динамо-МГТУ», ставропольского «Южного слона» и грозненского «Динамо»). Спустя неделю в «Финале четырех» Кубка Сергея Николаевича Тараканова БК «Московский» сначала легко обыграл дубль «Химок» (97:60), а в решающем матче команда, в составе которой выступают такие титулованные игроки, как Егор Вяльцев, Семен Дебда и Владислав Мелешкин, показала мастер-класс «Чебоксарским Ястребам» (81:54).

— Почему решили заявиться в Кубок России? Вопрос главному тренеру БК «Московский» Эмину Антоняну.

— Этого очень хотели наши игроки. Целый год меня этим подначивал Витя Павленко, затем и Олег Фокин (директор СШОР ЦСКА по баскетболу). В итоге я решился и не пожалел, что сделал это. Сейчас получаем удовольствие от процесса.

— Какой этап был сложнее: в Грозном или в Москве?

— По напряженности игр Кубок Тараканова дался нам легче, чем выезд в Ессентуки. Там у нас было три тяжелых матча, везде были баскетбольные «качели». В Москве же мы сразу захватили преимущество в обеих играх и не дали возможности соперникам вернуться в игру.

— Какая ваша реалистичная цель в этом розыгрыше Кубка России?

— Когда мы посмотрели таблицу и «посевы», то наша цель была выиграть мини-турнир в Ессентуках, а в «Финале четырех» занять именно первое место, чтобы не летать во Владивосток или Сургут. Остаться в Москве и встретиться с ЦСКА-2. Так что задача минимум выполнена. Следующая цель — пройти дубль армейцев и сыграть с «Пари НН». Это будет хороший опыт, учитывая, что мы будем противостоять коллективу главного тренера сборной России Зорана Лукича. Так что если нам удастся добраться до игр с «Нижним», то это будет крутой результат.

Отметим, что приз MVP на Кубке Тараканова получил игрок БК «Московский» Юрий Беспалов.

Баскетболистки «Руны» отмечают победу. Фото РФБ

Триумф Савуковой

Фаворитами Кубка Давида Яковлевича Берлина считались финалист Суперлиги-2022/23 «Вологда-Чеваката» и выступавший в прошлом сезоне в премьер-лиге «Пересвет-ЮФУ». Оба коллектива вступили в борьбу на стадии полуфиналов, но пробиться в решающий матч у них не получилось. В первом полуфинале девушки из Вологды не смогли навязать борьбу «Руне». Столичный коллектив набрал очень приличный ход (выиграв до полуфинала четыре игры подряд, испытал сложности только в матче с петербургским «Спартаком» в четвертьфинале) и практически не заметил сопротивления команды Тариэла Папашвили. Решающей стала вторая четверть: москвички выиграли ее с разгромным счетом 24:9, уйдя на перерыв с преимуществом «+19» (44:25). И вплоть до финальной сирены дистанция между командами постоянно составляла около 20 очков.

Во втором полуфинале борьба между «Пересветом-ЮФУ» и ногинским «Спартаком» была куда более напряженной. Ростовчанки проиграли три первые четверти, но в каждой преимущество соперниц составляло всего 2-3 очка. В заключительной десятиминутке Ульяна Травина и компания смогли догнать оппонентов и даже получили шанс на победу. Но, отставая на два очка, не смогли довести дело до броска в решающей атаке: 55:53 в пользу девушек из Ногинска.

В финале настоящая битва была в первые 20 минут. Команды не отпускали друг друга на расстояние одной атаки (33:30 в пользу «Руны»), но в третьей четверти баскетболистки «Спартака» сбавили обороты. Москвички же благодаря усилиям Юлии Савуковой и Виктории Щербаковой сделали рывок 17:0 и смогли удержать комфортное преимущество до завершения игрового отрезка (53:35). Отыграть такую фору за оставшиеся 10 минут подмосковной команде было практически нереально. Она не бросила играть, но все-таки потерпела крупное поражение (49:76). Разгром случился и в матче за третье место, где «Вологда-Чеваката» не оставила никаких шансов ростовскому клубу (71:43).

Титул MVP достался 17-летней Юлии Савуковой. В символическую пятерку турнира вошли Мария Канищева («Вологда-Чеваката»), Алина Безбородова («Спартак», Ногинск), Элеонора Олейникова («Руна»), Ксения Чернова («Спартак», Ногинск) и Ульяна Травина («Пересвет-ЮФУ»).