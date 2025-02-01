«Лисицы» не отдали трофей. УГМК снова с Кубком России

Екатеринбургский УГМК в третий раз подряд стал победителем «Финала четырех» Кубка России.

Кубок России. Женщины. «Финал четырех»

Полуфиналы

«Ника-Лузалес» — «Динамо» К — 59:69 (15:20, 18:18, 18:17, 8:14)

УГМК — МБА-МГУСиТ — 65:59 (15:11, 19:18, 19:7, 12:23)

Матч за 3-е место

«Ника-Лузалес» — МБА-МГУСиТ — 56:66 (14:21, 19:17, 13:18, 10:10)

Финал

УГМК — «Динамо» К — 89:63 (25:17, 22:16, 22:19, 20:11)

У второго по рангу турнира страны сложная многоступенчатая структура, но в «Финал четырех» Кубка России попали именно те команды, которые сейчас возглавляют таблицу премьер-лиги. А значит, эти матчи можно было рассматривать в том числе и как репетицию будущего плей-офф. Конечно, главным фаворитом считался действующий обладатель трофея УГМК. Тем более что решающие матчи второй год подряд решено было провести в Екатеринбурге.

Кроме «лисиц» в четверке оказались их главные антагонисты на протяжении многих лет из курского «Динамо», молодые и дерзкие девушки московского МБА-МГУСиТ, серебряный призер прошлого чемпионата страны «Ника-Лузалес» из Сыктывкара. Такой подбор участников обещал интересную борьбу в каждой игре, и ожидания оправдались почти на сто процентов.

Запоминается последнее

Редко увидишь, чтобы после матча тренер и игроки проигравшей команды были в приподнятом настроении, а победители, напротив, недовольны. Но полуфинал между УГМК и МБА подарил нам именно такую картину. Столичная команда, незадолго до «Финала четырех» лишившаяся своего лидера Марии Крымовой и еще нескольких важных игроков, была темной лошадкой. И УГМК большую часть времени контролировал ход встречи.

До перерыва МБА выглядел достаточно уверенно, но в третьей четверти у москвичек, как показалось, закончились идеи в атаке, а хозяйки включили давление. К тому же УГМК логично превосходил соперниц на подборах, особенно на чужом щите, получая вторые шансы даже после неточных бросков. Но были и моменты, которые настораживали. Например, не попали в игру Мария Клюндикова и Йована Ногич, после перерыва не поднимавшиеся с лавки. У екатеринбургской команды категорически не летели трешки — пять попаданий из 30 попыток за матч. Особенно «отличилась» Алекс Бентли, у которой точным оказался лишь один из 11 дальних бросков.

А главное, когда в начале четвертой четверти отрыв УГМК достиг «+20», «лисицы» рано поверили в победу и успокоились. МБА же бороться не бросил и усилиями Евгении Фролкиной в концовке приблизился на расстояние шести — 59:65. Поэтому рулевой УГМК Дмитрий Донсков после финальной сирены был мрачен. «Показалось, что некоторые решили — мы спокойно выиграем, не прикладывая сверхусилий. Поэтому задачей было найти тот состав, который готов пахать в защите, выполнять черновую работу», — сказал тренер, попутно пустив критические стрелы в адрес своих «больших».

Не менее захватывающим получился ранее и первый полуфинал. Испытывающая проблемы с составом «Ника-Лузалес» начала с места в карьер, добыв преимущество в восемь очков и заставив тренера «Динамо» Сергея Вознюка взять ранний тайм-аут. Бело-голубые быстро перехватили инициативу и ушли вперед. При этом «Нику-Лузалес» держали на плаву усилия Карины Низамовой и Анастасии Логуновой.

В третьей четверти отрыв «Динамо» достиг отметки «+16», но северянки сумели организовать погоню и сравняли счет в последней 10-минутке. Вот тут свое слово сказала Александра Штанько — форвард «Динамо» попала из-за дуги дважды подряд, а всего набрала 10 очков из 14 командных в последней четверти. Эти «трехи» деморализовали соперниц и не позволили им затащить игру в напряженную концовку — 59:69.

«Ника-Лузалес» — МБА-МГУСиТ (56:66). Фото РФБ

Сила слова

Баскетболистки МБА, получившие в концовке полуфинала мощный импульс и поймавшие свою игру, столь же мощно провели и начало матча за третье место. «Ника-Лузалес», оставившая много сил в первой встрече и по-прежнему игравшая ограниченной ротацией, не смогла догонять столь же эффективно, как двумя днями ранее. Москвички лидировали весь матч и уверенно довели дело до победы — 66:56. А ведь для восьми молодых игроков МБА это был первый «Финал четырех» в карьере.

— У нас и так была ограниченная ротация, так еще и Низамова быстро набрала пять фолов, и пришлось обходиться вообще без замен, — сказала тренер «Ники-Лузалес» Ольга Доронина. — Да, у МБА тоже есть потери, но у них есть вторая команда, откуда можно поднять молодежь, работает система подготовки. У нас такой возможности нет.

Перед титульным матчем главной интригой было то, удастся ли Донскову быстро провести воспитательную работу среди подопечных. Хотя «Динамо» для УГМК и так является хорошим раздражителем. Уже начало встречи показало, что тренеру удалось донести свои мысли до команды. «Большие» на этот раз были в полном порядке. Мария Клюндикова и Ева Лисец стали главными действующими лицами первой четверти, в которой УГМК быстро добыл двузначный отрыв на радость заполненной пятитысячной арене в Екатеринбурге. Среди зрителей, кстати, были и участники инклюзивного проекта РФБ «тихий!баскетбол» — игроки новой екатеринбургской команды на колясках.

А дети-баскетболисты, имеющие ментальные нарушения, вывели на паркет участниц финального матча.

Гораздо лучше на этот раз обстояло дело и с процентом попадания — Бентли реализовала пять «трех» и набрала 28 очков, заслуженно став MVP «Финала четырех». А Клюндикова оформила шикарный дабл-дабл, прибавив к 21 очку 13 подборов. С такой игрой УГМК у «Динамо» шансов не было, и хорошо для гостей, что разрыв так и не перевалил за «+30». «Лисицы» взяли Кубок России в третий раз подряд, причем во второй — на своей площадке.