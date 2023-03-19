Лукич взял первый титул для «НН». В финале Кубка России повержен чемпион

«Зенит» не смог выиграть при своих болельщиках.

Кубок России по баскетболу

Финал

«Зенит» — «Пари Нижний Новгород» — 72:84 (12:23, 24:19, 17:22, 19:20)

«Зенит»: Фрайзер (28), Карасев (9), Фридзон (8)

«Пари НН»: Стребков (21), Лав (20), Бабурин (11)



Матч за третье место

МБА — «Химки» — 77:68 (20:18, 18:16, 16:13, 23:21)

МБА: Воронов (19), Коновалов (15), Якушин (12)

«Химки»: Фидий (17), Незванкин (12), Кадошников (9)

«Нижний Новгород» («НН»), где давно делают ставку на российских игроков, заслуженно стал победителем Winline Кубка России-2022/23. В «Финале четырех», проходившим в Санкт-Петербурге, коллектив Зорана Лукича обыграл «Химки» и «Зенит». В решающей игре с хозяевами паркета нижегородцы вели на протяжении большей части матча, позволив сине-бело-голубым выйти вперед на несколько секунд в середине третьей четверти. После этого «НН» выдал рывок 10:0 и уже не упустил победу. Это первый Кубок России для волжан и Лукича в качестве наставника клуба. До этого они вместе трижды уступали в финалах (2011, 2018 и 2019 годах). Для «Зенита» этот выход финал стал вторым, в 2016 году они уступали «Парме».

Данки в перерыве

В полуфинале «НН» встречался с «Химками», которым на предыдущей стадии удалось оставить не у дел «Самару» и «Руну». Но дать бой нижегородцам клуб Суперлиги не смог. Евгений Бабурин и компания выиграли «+23» и отправились готовиться к финалу. В другом матче пятницы, 17 марта, «Зенит» встречался с МБА. Напомним, что в Кубке на игру можно выставить только двух легионеров. Для сине-бело-голубых, где на первых ролях солируют иностранные игроки, это проблема. Столичный же клуб весь сезон играет без иностранцев, досрочно обеспечил себе место в плей-офф Единой лиги, да и обыгрывал сине-бело-голубых в оптимальном составе. Так что назвать команду Чави Паскуаля очевидным фаворитом встречи было нельзя.

До большого перерыва МБА на равных соперничал с хозяевами, но сразу четыре ключевых игрока москвичей получили по три фола. Поэтому во второй половине они уже не смогли так агрессивно защищаться, а у «Зенита» полетело издали. По два трехочковых от Дмитрия Кулагина и Андрея Зубкова, а также суперигра Трента Фрайзера предопределили второго финалиста.

На решающую игру «Финала четырех» пришло почти пять тысяч зрителей, в том числе много селебрити. И зрелище их не разочаровало. Перед игрой болельщики насладились ярким световым шоу с использованием самых передовых технологий, а между четвертями на трибуны постоянно прилетали парашюты с крутыми сувенирами от титульного спонсора. В перерыве же ярко выступил лучший данкер России Мирослав Елецкий, порадовав всех собравшихся сложнейшими бросками сверху.

пресс-служба РФБ

41 очко от Лава и Стребкова

Сама игра была под стать шоу. Парни Паскуаля провалили начало. Очки набирал только Фрайзер, а «НН» был разнообразен в атаке, чередую дальние попытки с игрой в «краску» на Александра Ганькевича. Первую четверть гости выиграли «+11». Во второй «Зенит» сократил отставание до минимума после перфоманса Виталия Фридзона, но нижегородцы тут же ответили двумя точными трехочковыми от Бабурина и Джермейна Лава, уйдя на перерыв с форой «+6».

В третьей четверти «Зениту» удалось заморозить нападение соперника, а вот на другой половине дело в свои руки взял Трент Фрейзер, который завершал практически все атаки — либо издали, либо с линии штрафных бросков, либо в проходе из-под кольца. После очередной попадания американца петербургский клуб впервые с начала встречи вышел вперед на два очка. Лукич взял тайм-аут, после которого «Нижний» выдал рывок 10:0. А точный трехочковый Ивана Стребкова вновь сделал разницу в счете двухзначной («+11»).

пресс-служба РФБ

«Зениту» нужен был подвиг, чтобы вернуться в игру, но Фрайзера, в итоге получившего приз MVP, так никто и не поддержал. «НН» же отвечал ударом на удар, обойдясь без нервной концовки. Отметим, что во многом это произошло за счет хладнокровности Михаила Беленицкого. В последние две минуты молодой форвард уверенно реализовал два штрафных, а в решающей атаке отметился красивым данком после отменно паса Антона Понкрашова.

«НН» лишил возможности Паскуаля сделать хет-трик в этом сезоне. После победы в Суперкубке петербургский клуб был настроен завоевать второй трофей в родных стенах, но в финале команда не показала своих лучших качеств. Лидеры же нижегородцев показали себя во всей красе.

От «НН» в символическую пятерку вошли Иван Стребков и Джермейн Лав, набравшие на двоих 41 очков в финале. Компанию им составили Евгений Воронов (МБА), Трей Томпкинс («Зенит») и Евгений Фидий («Химки»).