«Егор Демин влюблен в баскетбол. Надеюсь, что все сложится так, как он задумал». Интервью с Лукичем

Главный тренер сборной России — о главных молодых талантах страны, преемнике и проблемах «Самары».

В следующий раз мужская сборная России соберется в феврале. Судя по всему, Зоран Лукич пригласит на этот сбор в основном молодых игроков, так как в эти же даты будет проводиться Матч всех звезд Единой лиги ВТБ. Возможно, мы увидим и совсем неожиданные фамилии. После матча с Ливией «СЭ» обсудил с главным тренером сборной его командировку в США, а также интерес тренера к суперлиге и своему бывшему клубу.

Планирую проверить братьев Савковых в следующем году

— Приоткройте детали вашей поездки в США.

— У всех ребят, с которыми я встречался в Штатах, отличный настрой. У нас есть группа игроков, находящихся в категории Senior. В том числе это Влад Голдин, Нестор Дячек и Виктор Лахин. То есть с окончанием этого учебного года они могут потихоньку подключаться к сборной. Академическое обучение не будет мешать. Все-таки это тонкий момент, особенно в текущей геополитической ситуации. Можно выехать из США и легко туда не вернуться. Шутить с этим точно не стоит.

Посмотрим, может, у них будет и желание поиграть в Европе. Думаю, спрос на этих ребят будет.

В целом моя поездка в США и разговоры с ребятами, надеюсь, были полезны для всех нас. Они должны понимать, что за ними следят не только СМИ, но и представители национальной команды. Радует, что у всех есть правильный подход к профессии и желание выступать за сборную России.

— Андрей Кириленко недавно говорил «СЭ», что у Голдина и Лахина есть хорошие шансы быть выбранными на драфте-2025. Согласны?

— Все баскетболисты мечтают об этом. У русских есть хорошее выражение: надежда умирает последней. Посмотрим, как пройдет этот сезон. После этого уже будет понятно, что реально, а что нет.

— Как думаете, столько разговоров вокруг Егора Демина не помешают ему сконцентрироваться на баскетболе?

— Я верю в него, в его окружение. Егор влюблен в баскетбол, живет им. Надеюсь, что у него все будет хорошо, так, как он задумал. Но торопиться с выводами тоже не стоит. Да, он здорово начал в NCAA, но матчи с серьезными соперниками у его команды еще впереди.

— Следите за нашими молодыми ребятами, выступающими в Испании?

— Безусловно. Планирую проверить в следующем году братьев Савковых. Очень интересен нам и Илья Фролов. Надо думать, как все это организовать в 2025 году.

Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко (№23) в матче против «Автодора». Фото БК «Локомотив-Кубань»

Надеюсь, что мы увидимся с Ищенко в феврале, если «Локо» его отпустит

— Многие удивляются, почему Паша Исмаилов до сих пор не попадал даже в ваши расширенные списки.

— Я уже говорил, что на этой позиции есть достаточно игроков хорошего уровня, высокая конкуренция. Да, он очень перспективный парень, но пока я выбирал других игроков. И так не только на позиции легкого форварда. Например, я вызвал Владимира Карпенко, но он не попал в заявку на матчи с Тунисом и Ливией. В будущем оба могут получить вызов (Исмаилов и Карпенко. — Прим. «СЭ»). Все зависит от них.

— В этот раз в число восемнадцати попали четыре молодых игрока: Михаил Дулкай, Максим Огарков, Лев Свинин, Илья Ермаков. Сыграли Ермаков и Свинин.

— Честно скажу, это был специфический сбор. Три-четыре дня подготовки и две игры. Такой график подходит только для опытных ребят, которые давно выступают на высоком уровне. Молодым тяжело. Но и приглашать только опытных на московский сбор тоже не хотелось. Для Ермакова и Свинина эти минуты были хорошим тестом, Дулкай и Огарков, надеюсь, тоже получили полезный опыт в ходе тренировочного процесса.

— 19-летний защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко впечатлил на старте сезона своей зрелой игрой. Что думаете о его прогрессе?

— Ищенко был в расширенном списке, он нам интересен. Надеюсь, что мы увидимся с ним в феврале, если «Локо» его отпустит.

— Из суперлиги вы вызвали только Ермакова и Дулкая. Что скажете про второго?

— Чтобы стать игроком серьезного уровня, ему надо проделать много работы. Есть моменты, где ему сложно переключаться, но с опытом это должно прийти. Сказал Мише, что увидимся с ним в феврале. Пусть борется, делает свой максимум в суперлиге.

— Вообще внимательно следите за этим турниром?

— Есть баскетболисты из клубов суперлиги, за которыми я слежу. Соответственно, стараюсь смотреть почти все матчи команд, за которые они выступают.

Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин. Фото БК «Пари НН»

История с Козиным — одно из моих главных достижений за годы работы в Нижнем

— Игры «Пари НН» не пропускаете?

— Да, это же особый клуб для меня. Мы постоянно на связи с Сергеем Козиным. Молодцы, что здорово стартовали, но сейчас идет предсказуемый спад. Во-первых, не угадали с одним легионером (клуб вышел из контракта с Джакинаном Гэнтом. — Прим. «СЭ»), во-вторых, надолго выбыл Кейси Шеперд — ключевой игрок в атаке. Посмотрим, как дальше будут складываться дела команды.

— Козин часто просит вашего совета?

— Мы много разговариваем, но он все знает. Это молодой тренер, у которого есть терпение, которого мне уже не хватает. Он может слушать игроков, быть более гибким. У него отличная коммуникация со всеми, и я рад, что все происходит именно так. Я поучаствовал в становлении ряда российских игроков (все лавры себе точно не забираю, но надеюсь, хоть в чем-то был полезен), а также помог Сергею стать главным тренером. Поучаствовал в подъеме одного молодого тренера на высокий уровень. Честно, это одно из главных моих достижений за годы работы в Нижнем.

— Вы, конечно, скромничаете. Очень многие российские игроки вам крайне благодарны.

— Я очень рад этому. Поднимать людей на новый уровень — это здорово и приятно.

— Еще один ваш ассистент в сборной — Александр Полинкевич. В перспективе видите его главным тренером клуба Лиги ВТБ?

— Опять же, давайте не будем спешить. К тому же у «Самары» сейчас очень серьезные проблемы. Удастся ли их преодолеть — вопрос.

Что касается Полинкевича, то это вопрос доверия, понимания менеджмента. Сколько они готовы давать возможность ошибаться. У молодого тренера не всегда получается дать результат здесь и сейчас. В сборной Саша работает отлично. Выполняет все, что мне нужно, получает хороший опыт в общении с сильными игроками. Однако подниматься через сборную невозможно. Клуб — это то место, где он должен совершать шаги по карьерной лестнице.