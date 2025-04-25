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Сегодня, 09:10

10 игроков Лиги ВТБ проголосовали за себя в опросе за звание лучшего баскетболиста регулярки-2024/25

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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По результатам опроса баскетболистов клубов Единой лиги, который провел «СЭ», лучшим игроком прошедшего регулярного чемпионата Лиги ВТБ признан американский легионер УНИКСа Маркос Найт. 35-летний защитник набрал 140 очков, у ближайшего преследователя Джеремайи Мартина из «Уралмаша» — 88.

В голосовании поучаствовали 143 баскетболиста из 12 клубов турнира. Надо было назвать свой топ-3 лучших игроков регулярного сезона-2023/24. За первое место номинанту полагалось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

Интересно, что 10 человек поставили себя на первое место. Это Найт, Мартин, Девон Акун-Перселл (УНИКС), Тимофей Герасимов, Алекса Степанович (оба — «Енисей»), Карем Кантер («Автодор»), Андрей Мартюк, Патрик Миллер (оба — «Локомотив-Кубань»), Гарретт Нэвелс, Ройс Хэмм (оба — «Парма»).

Маркос Найт.Творит чудеса в 35 лет! Игроки Лиги ВТБ выбрали лучшего в регулярке-2024/25

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