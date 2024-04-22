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Единая лига ВТБ

Сегодня, 08:45

14 игроков Единой лиги ВТБ проголосовали за себя в опросе за звание лучшего баскетболиста регулярки-2023/24

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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По результатам опроса баскетболистов клубов Единой лиги, который впервые провел «СЭ», лучшим игроком прошедшего регулярного чемпионата Лиги ВТБ признан канадский легионер «Енисея» Ксавьер Рэтан-Мэйс.

29-летний защитник набрал 170 очков, у ближайшего преследователя Ненада Димитриевича — 132.

В голосовании поучаствовали 140 баскетболистов — по 10 от каждой команды лиги. Надо было назвать свой топ-3 лучших баскетболистов регулярного сезона-2023/24. За первое место номинанту полагалось три балла, за второе — два, за третье — один.

Ксавьер Рэтан-Мэйс. Рэтан-Мэйс Первый! Игроки Лиги ВТБ выбрали лучшего в регулярке-2023/24

Интересно, что сразу 14 человек поставили себя на первое место. Это Рэйшон Хэммондс (Автодор), Рэтан-Мэйс («Енисей»), Георгий Жбанов, Сергей Карасев, Трент Фрейзер (трое — «Зенит»), Джален Барфорд, Андрей Мартюк (оба — «Локомотив-Кубань»), Никита Зверев, Михаил Кулагин, Джавонте Хокинс (трое — «Самара»), Андрей Воронцевич, Ненад Димитриевич (оба — УНИКС), Илья Попов («Руна»), Октавиус Эллис («Уралмаш»).

Баскетбол
Андрей Воронцевич
Илья Попов
Михаил Кулагин
Ненад Димитриевич
Сергей Карасев (баскетбол)
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Россияне не попали в топ-10 лучших игроков регулярки Единой лиги ВТБ