Никита Курбанов: "ЦСКА не требуется искать дополнительную мотивацию"

Форвард ЦСКА Никита Курбанов подчеркнул, что команде не приходится дополнительно настраиваться на матчи против соперников ниже классом. Армейцы в понедельник обыграли рижский ВЭФ в гостях со счетом 92:77 в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

– ВЭФ хорошо играет дома, в первую очередь в атаке, – приводит "Р-Спорт" слова Курбанова. – Вся пятерка очень хорошо бежит в прорыв, агрессивно играет на подборе, набирает очки. Именно за счет этого им удавалось в течение долгого времени удерживать небольшую разницу в счете. После перерыва мы сумели сдержать их нападение, за счет этого обеспечили результат. Тренеру удается хорошо мотивировать команду перед игрой, поэтому нам не требуется искать мотивацию где-то еще. Была уже пара необязательных поражений, мы сделали из них правильные выводы и стараемся не расслабляться перед встречей с любым соперником в любом турнире.