Агент Шведа: «Если он улыбается на видео, то это не значит, что у него все хорошо»

Обрад Фимич, агент баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, рассказал корреспонденту «СЭ», что выписка его клиента из больницы не означает, что игрок вскоре вернется к тренировочному процессу.

«Пока рано делать какие-то выводы относительно состояния здоровья Алексея, — отметил «СЭ» Обрад Фимич. — Да, он улыбается на видео, то это еще не значит, что у него все хорошо. У Алексея серьезные травмы головы. Это может иметь последствия на всю жизнь. Повторюсь, самое важное в этой истории, что он остался жив. Так что говорить о сроках восстановления моего клиента и возможного возвращения даже к легким тренировкам — пока очень и очень рано».

В ночь на 2 мая Шведа избили у ресторана на Большой Никитской улице. Он был доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой.

В субботу стало известно, что суд арестовал четвертого и главного обвиняемого в нападении на баскетболиста ЦСКА. Им оказался 31-летний мужчина, его заключили под стражу.