Агент Курбанова надеется, что форвард возобновит карьеру в этом сезоне

Агент Никиты Курбанова олимпийский чемпион Сергей Тараканов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возобновлении карьеры форварда.

27 октября 2023 года капитан ЦСКА «по личным причинам» принял решение приостановить спортивную карьеру. 18 января РУСАДА сообщило, что Курбанов дисквалифицирован на три месяца из-за наркотических средств в крови. Сообщается, что в допинг-пробе 37-летнего баскетболиста были найдены следы кокаина.

«Уверен, что Никита вернется. Знаю, что он тренируется. И естественно, я надеюсь, что Курбанов вернется еще более сильным. Надеюсь, что возвращение Никиты на площадку произойдет в этом сезоне», — сказал Тараканов «СЭ».

В прошедшем сезоне Курбанов набрал 4,1 очка, сделал 3,5 подбора и отдал 1,6 передачи за матч.

Курбанов является рекордсменом ЦСКА по числу игр за клуб. Он 11 раз становился чемпионом России и 7 раз выигрывал Единую лигу ВТБ.