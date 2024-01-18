Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 13:30

Агент Курбанова назвал несчастным случаем новость о дисквалификации спортсмена из-за кокаина

Константин Белов
Корреспондент
Никита Курбанов.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
Telegram Дзен

Агент Никиты Курбанова Сергей Тараканов в разговоре с «СЭ» прокомментировал дисквалификацию форварда на три месяца.

18 января РУСАДА сообщило, что Курбанов дисквалифицирован на три месяца из-за обнаружения наркотических средств в крови. Сообщается, что в допинг-пробе 37-летнего баскетболиста были найдены следы кокаина.

«Пока не говорил с Никитой на эту тему. Это проблема и беда. Надеюсь, что это был разовый эксперимент в жизни. Уверен, что это не привычка Никиты, я его давно и хорошо знаю. Можно назвать это несчастным случаем. Я сам в шоке от данной новости», — сказал Тараканов «СЭ».

27 октября 2023 года Курбанов приостановил спортивную карьеру. Тогда клуб и баскетболист не дали никаких дополнительных комментариев.

Курбанов является рекордсменом ЦСКА по числу игр за клуб. Он 11 раз становился чемпионом России и 7 раз выигрывал Единую лигу ВТБ.

Никита Курбанов
Сергей Тараканов
0
Читайте также
Бывшая теннисистка Аранча Санчес Викарио получила срок за мошенничество
Медведев оценил свою готовность к Открытому чемпионату Австралии
Актера сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко поймали с наркотиками
Московский аэропорт Внуково временно приостановил прием и отправку самолетов
Reuters указало на риски конфискации имущества РФ для стран Запада
ВС РФ рассказали о женской роте ВСУ на кременском участке фронта
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Адвокат Жорин рассказал, какое наказание может получить баскетболист ЦСКА Курбанов за употребление наркотических средств