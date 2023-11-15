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Единая лига ВТБ

Сегодня, 10:00

Агент лучшего снайпера Единой лиги ВТБ: «Рэтан-Мэйс лишен звездной болезни»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Агент защитника «Енисея» Ксавьера Рэтан-Мэйса Вадим Михалевский в интервью «СЭ» рассказал, как удалось привезти такого топового легионера в Красноярск.

«Подписание Рэтана-Мэйса произошло довольно поздно, а именно в середине августа, когда уже практически все клубы Единой лиги ВТБ были укомплектованы, — рассказал Михалевский. — И то лишь благодаря тому, что у «Енисея» сорвалось другое подписание. В этот момент я предложил им Рэтана-Мэйса, а тренер Арсич уже знал игрока. Условия контракта мы оперативно согласовали с президентом Петраковским. Я думаю, в этой ситуации все остались довольны. Конечно, мало кто мог предположить на тот момент, что Ксавьер сможет демонстрировать такой уровень баскетбола и такую сумасшедшую статистику. С учетом последней победной игры против «Руны» его показатели составляет 28 очков при коэффициенте полезности 29,6.

Что меня впечатлило в Ксавьере? У него действительно запредельный уровень мотивации. Рэтан-Мэйс — прирожденный лидер, который объединил вокруг себя всех игроков! Такой уровень профессионализма я давно не видел в последнее время. При этом Ксавьер отлично контролирует свои эмоции, лишен звездной болезни и продолжает улучшать свою игру от матча к матчу. Невероятно скромный парень, и это подкупает".

Рэтан-Мэйс — лучший снайпер не только Единой лиги ВТБ, но и cамый результативный игрок в топовых лигах Европы на старте сезона.

Ксавьер Рэтан-Мэйс. «Рэтан-Мэйс — скромный парень, и это подкупает». Разговор с агентом открытия сезона в Единой лиге

Баскетбол
БК Енисей
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