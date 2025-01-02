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Сегодня, 18:57

Агент Рыжов назвал возможным уход Паскуаля из «Зенита»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Станислав Рыжов ответил на вопрос о вероятности ухода главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля из команды.

— Уход однозначно возможен и он никак не связан с результатом команды. Если будет первое место, то хорошо. Если будет провал, то плохо, но это не повлияет его решение. Повлияют лишь предложения из Евролиги, — цитирует Рыжова «Спорт День за Днем».

52-летний испанец возглавляет «Зенит» с февраля 2020 года. В текущем сезоне сине-бело-голубые после 21 матча занимают второе место в таблице Единой лиги ВТБ.

Источник: «Спорт День за Днем»
Баскетбол
БК Зенит
Хавьер Паскуаль
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