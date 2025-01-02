Агент Рыжов назвал возможным уход Паскуаля из «Зенита»

Агент Станислав Рыжов ответил на вопрос о вероятности ухода главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля из команды.

— Уход однозначно возможен и он никак не связан с результатом команды. Если будет первое место, то хорошо. Если будет провал, то плохо, но это не повлияет его решение. Повлияют лишь предложения из Евролиги, — цитирует Рыжова «Спорт День за Днем».

52-летний испанец возглавляет «Зенит» с февраля 2020 года. В текущем сезоне сине-бело-голубые после 21 матча занимают второе место в таблице Единой лиги ВТБ.